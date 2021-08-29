В Україні відбуваються жалобні заходи в День пам’яті захисників

В Україні в День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни відбуваються жалобні заходи.

У Києві біля Михайлівського Золотоверхого собору кількасот людей, серед яких ветерани бойових дій та родичі бійців, поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих в Іловайській трагедії. Панахиду за загиблими відслужив митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Раніше президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих біля будівлі Міністерства оборони в Києві.

«Прізвища 228 військовослужбовців ЗСУ та інших військ сектору безпеки й оборони, які загинули цього дня у 2014–2020 роках, було оголошено сьогодні на подвір’ї Міноборони. Після кожного озвученого прізвища воїни почесної варти здійснювали удар у Дзвін пам’яті та салютували з особистої зброї. Пам’ять загиблих вшанували хвилиною мовчання», – ідеться в повідомленні Офісу президента.

Зеленський посмертно відзначив званням Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» бійця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Святослава Горбенка та солдата Віктора Гурняка. Нагороди отримали батьки загиблих бійців.

Жалобні заходи упродовж вихідних відбуваються і в інших українських містах, зокрема, кореспонденти Радіо Свобода повідомили про вшанування загиблих у Дніпрі та Запоріжжі.

29 серпня в Україні відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Пам’ятну дату своїм указом встановив президент України Володимир Зеленський, про підписання документа глава держави поінформував під час урочистостей 24 серпня 2019 року.

Наприкінці серпня 2014 року бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом на Донеччині. Військові регулярних частин Збройних сил Росії, що вторглися до України під прикриттям підтримуваних ними сепаратистів, обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські силовики. За офіційними даними, тоді загинули 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 вважають зниклими безвісти.