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Радіо Свобода візуалізувало хроніку російської агресії на Донбасі до Дня пам’яті захисників України

Біля Стіни пам'яті полеглих за Україну. Київ, 24 серпня 2019 року

До Дня пам’яті захисників України Радіо Свобода випустило мультимедійну хронологію війни на сході України. У ній відновлена послідовність подій 2014 року, починаючи від нападів на учасників проукраїнських мітингів у Донецьку та Луганську й до масованого застосування важкої зброї по українських містах.

«Ми ставили собі за мету створити дуже короткий і зрозумілий таймлайн війни на Донбасі, з якого легко зрозуміти, як технічно була реалізована агресія в Україні, – каже редактор проєкту «Радіо Донбас Реалії» Тетяна Якубович. – Аналізуючи роками пропаганду державних медіа Росії для окупованої частини сходу, ми бачимо, що вона має своїм підґрунтям саме викривлену хронологію подій – у ній випускаються ключові епізоди весни 2014-го, а оборонна війна подається як нібито наступальна. У таймлайні є лише найважливіші, опорні точки, які є повністю доказовими – мають численних свідків, фото й відеофіксацію та матеріали міжнародних розслідувачів – вони вже увійшли в новітню історію. Цей мікросайт може бути зручним інструментом для тих, хто працює з темами Донбасу для української та міжнародної аудиторії, щоб пояснити ті чи інші події воєнних років».

Найкоротша історія Російсько-Української війни

Проєкт «Найкоротша історія російсько-української війни» доступний українською та російською мовами.

29 серпня в Україні відзначається День пам’яті захисників держави. Цього дня у 2014 році завершився вихід українських підрозділів з Іловайського котла, під час якого колони були обстріляні у «зеленому коридорі» – шляху, який гарантували для евакуації представники російського командування. Іловайський котел поряд із боями за Дебальцеве у січні-лютому 2015 року є, за даними багатьох розслідувань за відкритими джерелами, епізодами наймасовішого використання російських регулярних військ у конфлікті на Донбасі. Росія заперечує свою участь у війні впродовж понад семи років.

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