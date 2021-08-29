Радіо Свобода візуалізувало хроніку російської агресії на Донбасі до Дня пам’яті захисників України

До Дня пам’яті захисників України Радіо Свобода випустило мультимедійну хронологію війни на сході України. У ній відновлена послідовність подій 2014 року, починаючи від нападів на учасників проукраїнських мітингів у Донецьку та Луганську й до масованого застосування важкої зброї по українських містах.

«Ми ставили собі за мету створити дуже короткий і зрозумілий таймлайн війни на Донбасі, з якого легко зрозуміти, як технічно була реалізована агресія в Україні, – каже редактор проєкту «Радіо Донбас Реалії» Тетяна Якубович. – Аналізуючи роками пропаганду державних медіа Росії для окупованої частини сходу, ми бачимо, що вона має своїм підґрунтям саме викривлену хронологію подій – у ній випускаються ключові епізоди весни 2014-го, а оборонна війна подається як нібито наступальна. У таймлайні є лише найважливіші, опорні точки, які є повністю доказовими – мають численних свідків, фото й відеофіксацію та матеріали міжнародних розслідувачів – вони вже увійшли в новітню історію. Цей мікросайт може бути зручним інструментом для тих, хто працює з темами Донбасу для української та міжнародної аудиторії, щоб пояснити ті чи інші події воєнних років».

Проєкт «Найкоротша історія російсько-української війни» доступний українською та російською мовами.

29 серпня в Україні відзначається День пам’яті захисників держави. Цього дня у 2014 році завершився вихід українських підрозділів з Іловайського котла, під час якого колони були обстріляні у «зеленому коридорі» – шляху, який гарантували для евакуації представники російського командування. Іловайський котел поряд із боями за Дебальцеве у січні-лютому 2015 року є, за даними багатьох розслідувань за відкритими джерелами, епізодами наймасовішого використання російських регулярних військ у конфлікті на Донбасі. Росія заперечує свою участь у війні впродовж понад семи років.