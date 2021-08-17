Узбекистан відмовився від своїх слів про примусово посаджені чи збиті афганські літаки

Генеральна прокуратура Узбекистану відмовилася від своєї заяви, в якій ішлося про те, що в цій країні змусили до посадки 46 військових літаків і вертольотів із Афганістану, які незаконно перетнули кордон, і про обставини загибелі одного з афганських літаків.

Як мовиться в новій заяві відомства, попереднє повідомлення про події в повітряному просторі Узбекистану і прилеглих регіонів Афганістану протягом 14 і 15 серпня оприлюднили, «перш ніж ретельно перевірили його, тож воно не ґрунтується на даних, офіційно перевірених уповноваженими органами».

Раніше 16 серпня генпрокуратура Узбекистану заявила, що в цій країні протягом 14 і 15 серпня «змусили до посадки» 22 військові літаки і 24 військові вертольоти з Афганістану, які нелегально перетнули кордон і в яких були 585 афганських військових. За тим повідомленням, усі їх посадили на аеродромі Термез на півдні Узбекистану.

Також у тій заяві була наведена інша версія інциденту з афганським військовим літаком, який, як заявляли, нелегально влетів на територію Узбекистану. За тією заявою генпрокуратури, легкий штурмовик Embraer-314, відомий також як A-29, зіткнувся з узбецьким військовим літаком МіГ-29, який супроводжував його, внаслідок чого впали й розбилися обидва літаки. За цим повідомленням, пілоти обох літаків катапультувалися і вижили.

Спершу в Узбекистані заявляли, що афганський літак, який порушив кордон, був збитий засобами протиповітряної оборони країни, обидва його пілоти вижили, але шпиталізовані в тяжкому стані.

Тепер не ясно, чи взагалі відбувся згаданий інцидент із афганським літаком.

Після фактичного захоплення Афганістану фундаменталістським ісламістським рухом «Талібан» і афганські силовики, і багато інших громадян країни відчайдушно намагаються дістатися з неї, перш ніж вони потраплять у руки талібів.