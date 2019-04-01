(Публікуємо мовою оригіналу)

Дружба между Украиной и Россией теперь закончилась и на бумаге. 1 апреля этого года перестал действовать договор «О дружбе, партнерстве и сотрудничестве с Российской Федерацией». В чем была суть этого документа, и что думают о прекращении дружбы между двумя странами жители Славянска Донецкой области?

О чем договаривались

Договор о дружбе, подписанный в 1997 году, не продлили по инициативе президента Украины Петра Порошенко. Что же он предусматривал? Во-первых, уважение территориальной целостности двух государств. Однако 20 февраля 2014 года Россия начала аннексию Крыма. А в апреле поддерживаемые федерацией боевики начали захватывать административные здания на Донбассе. Летом этого же года подразделения российской армии зашли в Иловайск.

Во-вторых, по договору о дружбе страны обязались сократить количество вооружений. В реальности Россия продолжает наращивать военный потенциал.

Также документ предполагал равные права и свобод для граждан Украины и России. На самом деле Россия продолжает аресты наших сограждан. 24 украинца правозащитники уже признали политическими заключенными.

Кроме того, по договору о дружбе два государства обязались защищать этническую, национальную и религиозную самобытность национальных меньшинств. Но в Крыму продолжаются репрессии против крымских татар. А на изучение украинского языка на полуострове и в ОРДЛО оставили всего час в неделю, а то и в две.

Вовремя?

Военный эксперт Александр Билецкий считает, что лучше поздно, чем никогда. Чтобы показать, что Украина воюет не с шахтерами или квазиреспубликами, договор о дружбе надо было разрывать еще пять лет назад. А вот Виктор Мироненко, руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской академии наук, убежден: все знают, кто нарушил договор о дружбе. Но в политике не надо руководствоваться эмоциями.

По мнению Виктора Мироненко, надо думать о более важных проблемах: о внешней политике и социально-экономическом росте. (Проставь тут гиперлинки на старые статьи или видео вашей свободы)

Что говорят в Славянске

А вот что думают о разрыве договора о дружбе между Украиной и Россией жители Славянска. Игорь рассказал нам:

Россия сама виновата. Так что я думаю, что правильно сделали

«Россия сама виновата. Так что я думаю, что правильно сделали. Нельзя так приходить к соседу и говорить: вот у тебя трехкомнатная квартира, одна комната моя. Просто так, если он слабый, или инвалид, или еще что-нибудь. Этого делать нельзя».

Поддерживает Игоря и участник боев на Донбассе Александр:

Если вот эти все болваны заберут свои войска и уйдут, будет мир и порядок

«Правильно, война... Если вот эти все болваны заберут свои войска и уйдут, будет мир и порядок».

А вот у жительницы Славянска Инны такое мнение:

Считаю, что совершенно неправильно. Должны дружить с соседями…

«Считаю, что совершенно неправильно. Должны дружить с соседями… Дружба – это какая-то взаимосвязь экономическая, торговая, дипломатическая. А теперь наверное мы с ними вообще не будем знаться».

Кстати, большинство опрошенных жителей города отказались от комментариев: мол, политикой не интересуемся.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)