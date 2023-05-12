ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках: буде більше?

Після проведення Ставки головнокомандувача 12 травня президент України Володимир Зеленський повідомив про успіхи ЗСУ на фронті.
«Почули доповідь генерала Сирського, чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках», – написав Зеленський у телеграмі.
За день до цього генерал Олександр Сирський підтвердив, що українські захисники просунулися вперед на околицях Бахмута на глибину 2 кілометри. У 3-й штурмовій бригаді, яка і потіснила окупантів, уточнили, що просунулися на південний захід від міста, ще більше убезпечивши трасу Бахмут-Костянтинівка від перерізання армією РФ.
Також проєкт DeepState, окрім успіхів ЗСУ побіля Бахмута, зазначив на карті просування українських військ біля Білогорівки – між Спірним та Соледаром.
Американський Інститут вивчення війни підсумував, що армія РФ, зважаючи на все, відмовилася від ідеї оточення українського угруповання біля Бахмута і зосередилася на утриманні своїх позицій. А Z-військкори у своїх телеграм-каналах більш ніж добу кричали про те, що контрнаступ ЗСУ розпочався – і на правий берег Дніпра, і з метою оточити угруповання РФ у Бахмуті, і навіть на російський Бєлгород.
Головні питання випуску:
- Якщо контрнаступ ЗСУ розпочався – то чому на Донбасі, де агресор серйозно окопався за 9 років війни?
- Чому росіяни біжать із кров’ю захоплених позицій?
- І чому панікують Z-військкори, хоча РФ начебто готувалася прийняти удар України?
Гості ефіру:
- Сергій Чаус – начальник міської військової адміністрації Часового Яру;
- Олексій Гетьман – військовий аналітик, ветеран російсько-української війни;
- Павло Клімкін – український дипломат, колишній міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.)