ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках: буде більше?

Після проведення Ставки головнокомандувача 12 травня президент України Володимир Зеленський повідомив про успіхи ЗСУ на фронті.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

«Почули доповідь генерала Сирського, чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках», – написав Зеленський у телеграмі.

За день до цього генерал Олександр Сирський підтвердив, що українські захисники просунулися вперед на околицях Бахмута на глибину 2 кілометри. У 3-й штурмовій бригаді, яка і потіснила окупантів, уточнили, що просунулися на південний захід від міста, ще більше убезпечивши трасу Бахмут-Костянтинівка від перерізання армією РФ.

Підписуйтесь на телеграм-канал Донбас.Реалії – ексклюзивні фото, відео та лише важливі новини!

Також проєкт DeepState, окрім успіхів ЗСУ побіля Бахмута, зазначив на карті просування українських військ біля Білогорівки – між Спірним та Соледаром.

Американський Інститут вивчення війни підсумував, що армія РФ, зважаючи на все, відмовилася від ідеї оточення українського угруповання біля Бахмута і зосередилася на утриманні своїх позицій. А Z-військкори у своїх телеграм-каналах більш ніж добу кричали про те, що контрнаступ ЗСУ розпочався – і на правий берег Дніпра, і з метою оточити угруповання РФ у Бахмуті, і навіть на російський Бєлгород.

Головні питання випуску:

Якщо контрнаступ ЗСУ розпочався – то чому на Донбасі, де агресор серйозно окопався за 9 років війни?

Чому росіяни біжать із кров’ю захоплених позицій?

І чому панікують Z-військкори, хоча РФ начебто готувалася прийняти удар України?

Гості ефіру: