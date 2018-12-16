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Признают ли Россию спонсором терроризма? Почему крымский мост построен так, как построен? И в чем особенность нынешней предвыборной кампании в Украине? Об этом – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии.

Спонсор терроризма?

Перспектива того, что вопрос о статусе России как спонсора терроризма будет поднят, и даже того, что этот вопрос будет решен положительно, крайне реалистична, утверждает российский политический деятель Владислав Иноземцев, пишет «Сноб».

При этом, по словам эксперта, это не означает, что с этого момента с Кремлем «никто не будет разговаривать». Например, в 2015 году, когда в Австрии шли переговоры о ядерной сделке с Тегераном, Иран находился в таком же статусе, и это не воспрепятствовало заключению с ним критически важного соглашения.

Но это будет небольшим утешением для России, утверждает Иноземцев, так как данный статус автоматически ведет к крайне серьезным последствиям. Почти во всех случаях, по его словам, когда страна попадает в список спонсирующих терроризм государств, против нее применяют серьезные финансовые меры, причем среди первых – ограничение любых международных трансакций для банков с госучастием.

Керченская «удавка»

Конфигурация и основные параметры Крымского моста неоспоримо указывают на то, что он был построен для того, чтобы создать максимальные препятствия свободе судоходства в Керченском проливе и Азовском море, утверждает российский экономист Андрей Илларионов, пишет сайт «Эхо Москвы».

По словам эксперта, полотно автомобильной части моста было намеренно размещено на низких опорах для того, чтобы не дать прохода под неосновными пролетами моста любым маломерным судам. Искусственность занижения автомобильного полотна особенно очевидна на фоне намного более высоко расположенного полотна железнодорожного моста.

Практически все суда, как отмечает Илларионов, независимо от их размера, водоизмещения и осадки – для удобства ФСБ-шного контроля должны следовать только под основным пролетом моста. В отличие от мостов, строящихся по всему миру, цель ФСБ-шной Керченской петли, совершенно очевидна: препятствовать свободе судоходства и душить развитие экономики Восточной Украины, акцентирует экономист.

Слухами земля полнится

Слухи на Донбассе за последние пять лет стали полноправными конкурентами средствам массовой информации. Им зачастую даже больше верят, чем украинским новостям и информации в интернете, пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров».

По ее словам, в пунктах пропуска, которые расположены на территории Донецкой области, подконтрольной правительству Украины, эти слухи обрастают страшными историями из жизни. Из последнего, например, то, что всех мужчин призывного возраста на пунктах пропуска, якобы, задерживает СБУ и сразу отправляет в военкомат.

Бред, конечно, отмечает Молчанова, но после введения военного положения, некоторые молодые мужчины реально опасаются пересекать линию разграничения. При этом, как пишет блогер, со стороны группировки «ДНР» проверка мужчин от 18 до 50 лет была более жесткая еще до введения Украиной военного положения.

Например все, кто выезжает из ОРДО или въезжает назад в обязательном порядке вместе с паспортом подают номер и IMEI своего мобильного устройства. Больше всего от этого нововведения приходят в ужас люди пенсионного возраста, которые в своих телефонах знают максимум две кнопки – «включить» и «выключить».

С чего начинается родина?

В Луганске вышел новый журнал, целевая аудитория которого – дети. В нем наряду с историей города и кроссвордами, подрастающему поколению рассказывают о «флаге, гербе, гимне» и группировке «ЛНР», пишет «Реальная газета».

Автор статьи отмечает, что формат журнала практически целиком копирует первые издания местного журнала «Вежливые человечки», наделавшего шума ранее. При этом «Вежливые человечки» уже продавались в киосках «Союзпечати», и популярностью у его потенциальной аудитории не пользовались.

То есть, если расценивать шаг с изданием того журнала как рекламу так называемой «республики», это удалось, но основная цель журнала – периодическое издание для детей – так и осталась не раскрытой, пишет автор.

Выборы по-украински

Выборы президента и парламента в 2019 году уже можно назвать уникальными: избирательная кампания началась рекордно рано, треть потенциальных кандидатов в президенты являются фигурантами уголовных дел, а реальные шансы стать главой государства появились у комика и певца. Об этом пишет сайт «Остров».

По мнению председателя «Комитета избирателей Украины» Алексея Кошеля, есть все признаки того, что Зеленский и Вакарчук будут участвовать в президентской кампании. Как отмечает эксперт, президентские рейтинги у Зеленского сегодня гораздо выше, чем у Вакарчука.

При этом, по словам Кошеля, украинский избиратель достаточно консервативен, и он не позволит себе шутить в вопросе выбора президента. То есть, по мнению эксперта, для Вакарчука выход во второй тур вполне реален. Однако он сможет бороться только при условии, что представит команду. Избирателю сложно представить музыканта – верховного главнокомандующего, отмечает Кошель.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)