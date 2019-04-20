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Какие приёмы Россия отрабатывает в Украине? К чему может привезти раздача российских паспортов в ОРДЛО? И как группировка «ДНР» воспитывает подрастающее поколение? Подробнее – в обзоре прессы от Радио ​Донбасс.Реалии

Лаборатория дезинформации

Украина давно превратилась в своего рода лабораторию российской дезинформации, утверждает заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин в интервью американскому журналу «The Atlantic».

По его словам, Кремль сеет смуту по всему миру благодаря целому арсеналу приемов, главный из которых – дезинформация в интернете. Сфабрикованными или заведомо лживыми новостями российские психологические операции призваны ввести публику в заблуждение и посеять сомнения в демократическом процессе.

Золотухин отмечает, что в следующем месяце состоятся выборы в Европарламент, а в 2020 году – президентские выборы в США, и путинские сетевые армии сейчас отрабатывают свои приемы на Украине.

Невоенный Арсенал

Накануне второго тура выборов президента Украины в российских СМИ снова заговорили о раздаче паспортов жителям отдельных районов Донбасса. Будет ли реализован этот сценарий в этот раз и какие у него могут быть последствия? Об этом пишет российская «Новая Газета».

Издание отмечает, что Москва таким образом будто демонстрирует Киеву свой «невоенный арсенал». Кремль угрожающе дает понять, что раздача гражданства – шаг как минимум к признанию территорий. Мол, не хотите забирать «республики» на наших условиях (внеблоковый статус Украины, федерализация, гарантии для русского языка), тогда получите миллионы российских граждан у себя по всей стране.

Некоторые депутаты Госдумы даже проговорились о том, что наличие множества россиян в соседнем государстве открывает возможность для «южноосетинского» сценария. То есть если возникнет угроза для безопасности сограждан, то родина их в беде не бросит, и совсем не обязательно, чтобы угроза возникла исключительно на Донбассе. Все что угодно может произойти в Одессе, Харькове и так далее.

Предлог для «защиты»

Раздача российских паспортов в ОРДЛО сделает конфликт принципиально неразрешимым, пишет «Деловая Столица». Автор статьи Сергей Ильченко утверждает, что Россия, во-первых, получит предлог для введения очередного «ограниченного контингента» с целью защиты новоиспеченных российских граждан.

Введя под предлогом их защиты в оккупированную часть Донбасса свой контингент, Москва сразу же станет добиваться для него статуса миротворцев. Она будет продавливать эту идею и в ООН, и в ОБСЕ, и, по прошествии 5-10 лет, возможно, ее и продавит, после чего конфликт станет нерегулируемым в принципе.

Кроме того, такая раздача вполне может быть использована как составная часть очередной технологии раскола украинского общества, утверждает Сергей Ильченко.

Изменение реальности

О теме паспортизации жителей ОРДЛО пишет и сайт «Depo.ua». Автор статьи Тарас Паньо утверждает, что Донбасс готовят к радикальному изменению реальности. В которой предусматривается постепенное окончание боевых действий и реализация «приднестровского» сценария. При которой часть российской армии будет выведена из региона, а часть – объявлена «миротворческими силами».

Автор отмечает, что при этом население, если получит российское гражданство, банально будет бояться возвращения украинского суверенитета над регионом. И, следовательно, на любом референдуме или выборах будут голосовать так, как нужно Кремлю. Не только под дулами автоматов боевиков, но и под фото и видеокамерами наблюдателей ОБСЕ.

Далее по мере того, как будут утихать пушки, готовность Европы и США держать санкционный фронт против России может медленно, но уверенно испариться. Таким образом на смену гибридной войне медленно придет еще более гибридный мир, утверждает автор.

Милитаризация детства

Группировка «ДНР» анонсировала создание армии для детей и молодежи. По сути, речь идет о копии российской «Юнармии», пишет член харьковской правозащитной группы Галя Койнаш для сайта «Новое Время».

По ее словам, так называемое военно-патриотическое движение «Молодая гвардия – Юнармия» в «ДНР» отличается от российской тем, что будет принимать в свои ряды и детей от 8 лет, и, как ни странно, взрослых до 35.

По данным правозащитницы, в России это же движение используется для незаконной милитаризации детства в оккупированном Крыму, прославления войны и идеологической обработки детей. Есть все основания полагать, что похожий сценарий предусмотрен и для Донбасса. Тем более, украинских детей из так называемых «республик» неоднократно отправляли в такие «военно-политические» лагеря на территории России.

Правозащитница также отмечает, что в 2015 и 2016 годах в этих лагерях выступали в качестве «учителей» такие персонажи, как Алексей Мильчаков и Ян Петровский – российские неонацисты, разыскивающиеся в Украине за военные преступления.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)