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Меньше чем через месяц в Украине пройдут внеочередные парламентские выборы. А это значит, что людям, проживающим не по месту регистрации, стоит сменить место голосования, чтобы проголосовать. Что для этого нужно, сколько есть времени, и где нужно менять место голосования?

21 июля пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. Если ваша регистрация на временно оккупированной территории или вы трудовой мигрант, студент – вот что нужно сделать. Процедура несложная, она даже стала еще проще со времени президентских выборов.

Необходимо не позже, чем за 5 дней до дня голосования, прийти в орган государственного реестра с паспортом и написать заявление о временном изменении места голосования без смены избирательного адреса.

Для граждан, прописаных на неподконтрольной правительству территории, никаких дополнительных документов и мотивационных заявлений не требуется. Другим людям, которые будут голосовать не по месту жительства, могут понадобится дополнительные доказательства – справка с работы, билеты на поезд, автобус или самолёт, справка с места учёбы. И в заявлении нужно будет указать причину смены места голосования.

В заявлении необходимо указать предпочтительный избирательный участок – их список можно проверить на сайте государственного реестра. Кроме того, на этом же сайте можно будет проверить, за каким избирательным участком вы закреплены, и есть ли вы вообще в списке избирателей Украины (тем, кто будет голосовать по адресу прописки, не мешает в этом тоже удостовериться).

Важный момент: подать заявление можно только лично. Если же вы планируете голосовать за рубежом, нужно обратиться в госреестр избирателей в Министерстве иностранных дел.

Если у вас нет места регистрации, но вы хотите принять участие в выборах, выход тоже есть. Можно обратиться в центр, который ведёт учёт бездомных граждан, или в социальную службу, которая занимается вопросом лиц без постоянного места жительства, и по согласованию с ними получить справку о регистрации на территории центра.

Важно помнить, что люди, голосующие не по месту жительства, получат только один бюллетень. Проголосовать можно будет за партию, за мажоритарных кандидатов – нет.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)