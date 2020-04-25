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Почему Россия заблокировала сайт украинского Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий? Могут ли низкие цены на нефть привести к войне? И как живут предприниматели Мариуполя в условиях карантина? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии​

Что для России Крым и Донбасс?

«Роскомнадзор» по требованию Генеральной прокуратуры России заблокировал страницу украинского Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий на территории России. Поводом для этого стала информация о сокрытии подлинного положения дел с эпидемией коронавируса в Крыму и на Донбассе. Об этом пишет журналист Виталий Портников для сайта «Крым.Реалии».

По мнению журналиста, это именно повод, а не причина. И она заключается в том, что на сайте Министерства на равных присутствуют Крым и Донбасс. Сайт украинского министерства – первый сайт государственной структуры Украины, заблокированный Россией. При этом нужно вспомнить, что у других стран – и у Молдовы, и у Грузии – тоже есть такие ведомства. Но никаких особых претензий к ним за все эти десятилетия не предъявлялось, их интернет-представительства доступны в России.

А почему? А все потому же. Журналист утверждает, что Россия формально не претендует на территории Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Это – ее колонии, но это не сама Россия. Как, впрочем, и так называемые «народные республики» Донбасса. А вот Крым – это территория, за которую Кремль, похоже, будет держаться до последнего даже в период краха российской экономики.

Низкие цены на нефть могут привести к войне?

Низкие цены на нефть грозят России серьезными последствиями (вплоть до повторения судьбы Советского Союза) и могут привести к большой войне. В истории уже были похожие примеры, пишет сайт «Апостроф».

Как отмечает автор статьи Денис Попович, достаточно вспомнить главные причины вступления Японии во Вторую мировую войну на Тихоокеанском театре военных действий. 26 июля 1941 года США ввели эмбарго на поставки нефти в Японию, поставив ее перед выбором – либо погибнуть, либо начать опасную войну, но получить шансы на победу. Дальнейший ход истории известен – разгром Тихоокеанского флота США в Перл-Харборе, победные операции Японии в Юго-Восточной Азии, но окончательная катастрофа, закончившаяся атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки.

Автор утверждает, что попытка загнать Россию в экономический угол очень опасна, потому что может заставить Владимира Путина поискать счастья в большой войне или начать какой-нибудь опасный шантаж для того, чтобы удержать ситуацию на плаву.

Цена жизни – флаг

21 апреля исполнилось 6 лет со дня убийства депутата Горловского городского совета, Героя Украины Владимира Рыбака. Об этом пишет газета «Восточный вариант».

Издание напоминает, что Владимир Рыбак – одна из первых жертв «русского мира» на Донбассе. В апреле 2014-го его похитили боевики, жестоко пытали и убили, а тело через день нашли в реке вблизи Славянска. Цена жизни, как пишет газета – украинский флаг, который в тот день во время митинга Владимир пытался вывесить над Горловским горсоветом, и снять с него флаг группировки «ДНР».

Вместе с телом Владимира Рыбака было найдено и тело студента Юрия Поправки. По имеющимся у следствия данным, к убийству этих людей причастны представители поддерживаемых Россией бандформирований, которые захватили здание СБУ в Славянске.

Люди жалуются, власти разводят руками

В Мариуполе предприниматели вышли на протест после того, как в очередной раз узнали о том, что еще минимум неделю они не смогут работать на своих рынках. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса».

Интернет-издание напоминает, что в Украине уже месяц как не работают рынки. По словам предпринимателя Александра из Мариуполя, если государство не хочет открывать рынки, пусть дает денежную помощь, из которой можно было бы выплатить зарплату продавцам, и себе купить хоть какие-то продукты.

Тем временем, как пишет сайт, в мэрии разводят руками и говорят, что они обязаны подчиниться решению главного санитарного врача области. Причина, по которой в Украине закрывают рынки проста – физически очень сложно обеспечить нужную дистанцию между людьми и уследить за соблюдением всех карантинных правил. Многие продавцы, которые не согласны с карантинной политикой государства, прогнозируют появление новых стихийных рынков.

Конфет и зрелищ

Горняки шахты имени Засядько на оккупированной части Донбасса, устав от задержек заработной платы, в начале апреля решились на акцию протеста. 400 человек опустились под землю, но приступить к работе отказались, пока им не погасят задолженность. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров».

Как отмечает блогер, к полудню часть долга погасили. Но уже через час после начала акции протеста, и.о. директора шахты Вячеслава Степанова срочно вызвали в так называемый «Дом правительства», где он получил указание – всех протестующих уволить. Не сразу, конечно, чтобы вдруг не случилось социального взрыва. Но в этот же день уволили 7 человек, на следующий – ещё 10, потом 12. На 10 апреля под разными предлогами шахта разорвала трудовые отношения с 32 горняками.

При этом, по словам Молчановой, в этот же период, так называемый «глава республики» Денис Пушилин выдаёт из казны 24 миллиона рублей на развитие телеканала «Юнион» и даёт кредит импортёру кондитерской фабрики в размере 500 миллионов рублей. То есть телевидение и конфеты в кризисной ситуации оказались в большем приоритете, чем голодные шахтёры, пишет Молчанова.

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