(Друкуємо мовою оригіналу)

Пойдёт ли президент России на новую войну с соседними странами? Почему абитуриентам из оккупации нужно упростить поступление в ВУЗы Украины? И почему Лисичанск снова может остаться без воды? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии​.

Кремлёвская мифология

Президент России заявил, что Конституция СССР была не досконально прописана, и это позволило бывшим республикам выйти из Союза «с огромным количеством российских земель». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков попытался оправдаться, мол, это заявление не означает, что Россия имеет территориальные претензии к соседям. Однако в сети уже предсказывают начало новой войны. Об этом пишет «Апостроф».

По мнению эксперта по вопросам внешней политики Международного центра перспективных исследований Николая Капитоненко, вероятность того, что Россия на кого-то нападёт, крайне низка. Россия достигла желаемых целей с помощью агрессии против Украины. Также в 2015 году ей показали, насколько дорого будет стоить следующая попытка использовать военную силу для урегулирования конфликтов с соседями – и в Москве это поняли.

Эксперт утверждает, что это заявление – часть кремлёвской мифологии. Путин воспроизводит официальную позицию. Это делается для российской аудитории.

Удивительное рядом

Первый секретарь Славянского горкома КПУ Анатолий Хмелевой, который сотрудничал с российскими боевиками Стрелкова весной 2014 года и вместе с ними сбежал в ОРДЛО после освобождения Славянска, до сих пор получает украинскую пенсию. Об этом пишет журналист Денис Казанский в своём блоге.

Самое поразительное в этой истории, как отмечает журналист, – что Министерство социальной политики Украины за прошедшие годы прекратило выплату пенсий тысячам переселенцев, которых заподозрили в том, что они живут в ОРДЛО и занимаются «пенсионным туризмом». А тут секретарь компартии «ДНР», не выезжая «в Украину» и постоянно находясь в ОРДЛО, уже три года продолжает получать по 15 тысяч гривен в месяц.

Журналист напоминает, что в период оккупации Славянска Хмелевой занимался организацией незаконного референдума, выступал от имени боевиков на местном телевидении, а также активно помогал боевикам Стрелкова-Гиркина. А в 2016 году от имени «компартии ДНР» направлял депутатам российской Госдумы обращение, в котором просил признать «независимость ДНР».

Идея логичная и запоздавшая

Официальный Киев предложил упростить поступление в украинские вузы для абитуриентов с оккупированных территорий. Идея логичная и запоздавшая. И именно она открыла в стране ящик Пандоры. Об этом пишет журналист сайта Крым.Реалии Павел Казарин.

По мнению журналиста, призывы пускать абитуриентов из оккупации в вузы по общим правилам похожи на лукавство, так как эти подростки уступают своим сверстникам из других областей. Они вынуждены учиться по оккупационным школьным программам. Если Украина не считает должным помогать своим гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, то почему ей должны верить жители других стран, которых она уверяет в том, что освобождает «своих» от «чужих»?

Казарин также отмечает, что нынешним абитуриентам в момент оккупации было 11–12 лет. Всякий раз, когда они слышат о том, что им нет места в украинских вузах, – у них остаётся всё меньше сомнений в том, что Россия была с ними честна. Когда говорила, что в Украине они никому не нужны. Когда настаивала, что у них нет с Украиной ничего общего.

Родилась в рубашке

В воскресенье, 21 июня, в одной из киевских многоэтажек в жилмассиве Позняки прогремел мощный взрыв. Погибли пять человек. Вероятной причиной взрыва называют утечку газа. В этом доме снимала квартиру переселенка из Снежного Валерия Шипуля. Девушка «родилась в рубашке», в тот выходной ей «повезло» работать. Об этом пишет сайт «Свои.City».

Как отмечает интернет-издание, шесть лет назад Валерия стала свидетельницей другой трагедии. На её глазах 15 июля 2014 года рухнул пятиэтажный дом и рядом стоящее здание налоговой инспекции в родном городе Снежное. По некоторым данным, тогда погибли 11 человек, многие были ранены.

По словам Валерии, в тот день она с двоюродной сестрой ехала на Азовское море: родители отправили девушек подальше от военных действий. Тогда, по словам девушки, водитель задержался, и автобус выехал с опозданием на 5–7 минут. Эта задержка спасла жизнь всем, находившимся в автобусе. На выезд из Снежного есть только одна дорога, которая проходит возле пятиэтажки и налоговой. Когда автобус подъезжал, один снаряд влетел в налоговую, второй – в жилой дом. По мнению Валерии, если бы водитель не задержал выезд, автобус мог бы оказаться в зоне попадания снаряда.

Никогда такого не было, и вот опять

В первый же день окончания карантина энергетики обесточат «Лисичанскводоканал». Коммунальное предприятие задолжало «Луганскому энергетическому объединению» почти 169 миллионов гривен. Как следствие, без воды останутся Лисичанск, Новодружеск, Приволье и село Шипиловка. Это 117 тысяч абонентов. Об этом пишет «Восточный вариант».

По словам исполнительного директора «Луганского энергетического объединения» Андрея Колосова, в марте прошлого года представители объединения сели за стол переговоров с городской властью, всё обсудили и пошли на соглашение. «ЛЭО» пообещало 4 месяца не обесточивать водоканал. От него требовалось только погашать текущие долги. И если бы условия выполнялись, то в 2020 году с водоканалом готовы были заключить договоры реструктуризации долга на 10 лет. Но потом город решил нарушить договоренность.

По словам мэра Лисичанска Сергея Шилина, в городском бюджете есть деньги на оплату текущих платежей. Но расплачиваться с «ЛЭО» не спешат депутаты. Они специально не ходят на сессию, утверждает мэр.

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