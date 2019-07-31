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25-летний мировой рекорд спортсмена из Донбасса. В 1994 году Сергей Бубка в прыжках с шестом покорил высоту в 6 метров и 14 сантиметров на турнире в итальянском городе Сестриере. Такой показатель стал мировым рекордом в соревнованиях на открытых площадках, и его до сих пор так и не смогли улучшить.

31 июля 1994 года. Италия. 31-летний Сергей Бубка, который выступает в прыжках с шестом, с первой попытки покоряет высоту 5 м 70 см. Далее планку поднимают на 20 см выше. И вот она – третья попытка и рекордные 6 м 14 см.​

Сергей Бубка – первый в мире человек, прыгнувший выше шести метров. Родился и начал заниматься лёгкой атлетикой в Луганске, позже переехал в Донецк. Единственный легкоатлет, победивший на шести чемпионатах мира, чемпион Олимпийских игр 1988 гола, прыгун, который установил 35 мировых рекордов.

Его прыжок в закрытом помещении на высоту 6,15 метра оставался мировым рекордом с 1993 по 2014 год, пока 15 февраля 2014 года в родном для Бубки Донецке французский легкоатлет Рено Лявильнье не улучшил этот показатель на один сантиметр.

А вот на открытых аренах результат Сергея Бубки остается не побитым вот уже 25 лет. Кстати, за своё выдающееся достижение тогда спортсмен получил автомобиль «Феррари», который оценивался в 120 тысяч долларов.

Сегодня в честь 25-летия рекорда в социальных сетях представители олимпийской сборной Украины запустили флешмоб #25bubkarecord, в рамках которого и напомнили про историческое спортивное событие, и рассказали о своих главных высотах.

К примеру, Юлия Прокопчук – серебряная призёрка чемпионата мира и многократная чемпионка Европы в прыжках в воду: «Вся моя спортивная карьера связана с высотой. Чаще всего приходилось преодолевать 10 метров, прыгая вниз в воду. А главное жизненное достижение сейчас рядом – мой сын, моя гордость, моя самая ценная высота».

«Мы каждый день преодолеваем жизненные невзгоды, каждый покоряет свои желаемые высоты, уверено идём к своей мечте. Моей главной высотой и важнейшей победой стало создание семьи и рождение сына», – отметила чемпионка ІІ Европейских игр по борьбе Юлия Ткач.

А вот что о своей главной высоте сказал Александр Абраменко (фристайл): «У каждого из нас в жизни есть своя уже достигнутая высота. В моём случае это золото Олимпийских игр».​

В Киеве на Троицкой площади известные олимпийцы и спортивная общественность выстроились, чтобы получился всё тот же рекордный показатель – 6,14.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)