Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
08 Листопад 2018, Київ 20:03
Донбас.Реалії

Детей за счет США обучат английскому языку

Первое занятие в рамках курса по изучению английского языка

Дивитись коментарі

(Друкуємо мовою оригіналу)

В Лисичанске открыли бесплатные курсы по изучению английского языка для детей. Двадцать школьников в течение двух лет будут улучшать свои знания английского, а также знакомиться с культурой Америки. Оплачивает обучение правительство США. Программа направлена на детей, которые демонстрируют хорошую успеваемость в школе, но чьи родители не могут заплатить репетиторам.

В программе в Лисичанске – 21 участник. Среди них – 14 летний Рамин Рашиди. Он рассказывает, что о возможности ходить на бесплатные курсы по изучению английского узнал от учителей. Решил себя попробовать. Составил резюме, рекомендационный лист и сделал плакат с рассказом о себе. Сегодня Рамин получил сертификат на обучение.

Рамин Рашиди (по центру) получает сертификат на обучение от атташе посольства США Джона Сильвера (слева)
Рамин Рашиди (по центру) получает сертификат на обучение от атташе посольства США Джона Сильвера (слева)

Рассчитываю научиться хотя бы переводить. Чтобы можно было путешествовать
Рамин Рашиди

«Мне раньше было лень делать английский. Но со временем я понял, что он нужен. Стал учить. Но получалось не очень. Рассчитываю научиться хотя бы переводить. Чтобы можно было путешествовать», – говорит Рамин Рашиди.

Полный курс изучения английского языка рассчитан на 2 года. Занятия будут проходить по 2 часа, 2 раза в неделю, рассказывает учитель английского Ангелина Вардова. Она и еще один учитель будут вести эти занятия. Они прошли специальный отбор, который проводился посольством США в Украине. По словам Ангелины, предложенный детям курс, отличается от школьной программы.

Курс дает более углубленные знания по английскому языку
Ангелина Вардова

«Курс дает более углубленные знания по английскому языку. А еще мы будем изучать культуры Америки. Это даст детям возможность получить лучшую работу в будущем. Также, это может побудить их посещать другие страны», – рассказала Ангелина Вардова.

Мы ищем будущих лидеров Украины – Джон Сильвер

Организовало курсы посольство США в Украине через программу Access. Программа работает в Украине с 2009 года, говорит атташе по вопросам обучения английскому языку посольства США Джон Сильвер. Сейчас такие курсы проходят в 19 городах Украины. Треть из них – населенные пункты на востоке страны. На обучение каждого студента выделяется по тысяче долларов.

Мы надеемся, что программа Access поможет сформировать лидеров для Украины
Джон Сильвер

«Мы ищем будущих лидеров в Украине. И мы надеемся, что программа Access поможет сформировать таких лидеров для Украины», – рассказала Джон Сильвер.

В Лисичанске занятия будут проходить в учебно-воспитательном комплексе «Гарант». В Луганской области, кроме Лисичанска, бесплатные курсы по изучению английского языка также проводят в Северодонецке и Старобельске. А в Донецкой области – в Славянске и Краматорске.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG