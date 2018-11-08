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В Лисичанске открыли бесплатные курсы по изучению английского языка для детей. Двадцать школьников в течение двух лет будут улучшать свои знания английского, а также знакомиться с культурой Америки. Оплачивает обучение правительство США. Программа направлена на детей, которые демонстрируют хорошую успеваемость в школе, но чьи родители не могут заплатить репетиторам.

В программе в Лисичанске – 21 участник. Среди них – 14 летний Рамин Рашиди. Он рассказывает, что о возможности ходить на бесплатные курсы по изучению английского узнал от учителей. Решил себя попробовать. Составил резюме, рекомендационный лист и сделал плакат с рассказом о себе. Сегодня Рамин получил сертификат на обучение.

Рассчитываю научиться хотя бы переводить. Чтобы можно было путешествовать

«Мне раньше было лень делать английский. Но со временем я понял, что он нужен. Стал учить. Но получалось не очень. Рассчитываю научиться хотя бы переводить. Чтобы можно было путешествовать», – говорит Рамин Рашиди.

Полный курс изучения английского языка рассчитан на 2 года. Занятия будут проходить по 2 часа, 2 раза в неделю, рассказывает учитель английского Ангелина Вардова. Она и еще один учитель будут вести эти занятия. Они прошли специальный отбор, который проводился посольством США в Украине. По словам Ангелины, предложенный детям курс, отличается от школьной программы.

Курс дает более углубленные знания по английскому языку

«Курс дает более углубленные знания по английскому языку. А еще мы будем изучать культуры Америки. Это даст детям возможность получить лучшую работу в будущем. Также, это может побудить их посещать другие страны», – рассказала Ангелина Вардова.

Мы ищем будущих лидеров Украины – Джон Сильвер

Организовало курсы посольство США в Украине через программу Access. Программа работает в Украине с 2009 года, говорит атташе по вопросам обучения английскому языку посольства США Джон Сильвер. Сейчас такие курсы проходят в 19 городах Украины. Треть из них – населенные пункты на востоке страны. На обучение каждого студента выделяется по тысяче долларов.

Мы надеемся, что программа Access поможет сформировать лидеров для Украины

«Мы ищем будущих лидеров в Украине. И мы надеемся, что программа Access поможет сформировать таких лидеров для Украины», – рассказала Джон Сильвер.

В Лисичанске занятия будут проходить в учебно-воспитательном комплексе «Гарант». В Луганской области, кроме Лисичанска, бесплатные курсы по изучению английского языка также проводят в Северодонецке и Старобельске. А в Донецкой области – в Славянске и Краматорске.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)