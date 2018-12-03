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Один миллион 200 тысяч пенсионеров проживают на территории Донецкой области. Треть из них пенсии не получают. Такие цифры приводит областное управление Пенсионного фонда Украины. В большинстве случаев, говорят чиновники, это люди, проживающие на неподконтрольной правительству территории страны. Впрочем, со временем таких людей может стать больше. Учитывая новые правила начисления пенсий, некоторые не смогут рассчитывать на достойную помощь от государства. Необходимые 35 лет страхового стажа найдутся не у всех. Поэтому многие люди средних лет все чаще интересуются негосударственными пенсионными фондами.

Эксперты советуют: начинать задумываться о будущей пенсии нужно еще в молодости. Особенно учитывая новые правила начисления денег. Только имея 35 лет страхового стажа, человек может рассчитывать на пенсию от государства. В зачет не идут годы, проведенные в ВУЗе, в отпуске по уходу за ребенком или на больничных. В Пенсионном фонде учитывают только то время, когда человек платит взносы. Краматорчанин Михаил Солорев считает, что вряд ли сможет рассчитывать на пенсию, поэтому заинтересовался негосударственным пенсионным страхованием.

Размер моей будущей пенсии не очень меня устраивает

«35 лет страхового стажа необходимо для того, чтобы получать 30% своей официальной зарплаты в виде пенсии. Сам по себе размер моей будущей пенсии не очень меня устраивает. А у меня меньше 35 лет стажа, скорее всего, будет, и это грозит мне еще меньшей пенсией», – говорит мужчина.

Ежемесячно он отчисляет негосударственному пенсионному фонду по 500 гривен. По достижению пенсионного возраста рассчитывает иметь на своем счету более миллиона гривен. Это вполне реально, считают эксперты. Подобные формы пенсионного страхования давно распространены в Европе. Главное – с умом выбирать, куда вкладывать деньги.

80 процентов всего населения живут именно так – накапливая себе на пенсию самостоятельно

«Если говорить о европейских странах, то там 80 процентов всего населения живут именно так – накапливая себе на пенсию самостоятельно. На что необходимо обращать внимание? Это, в первую очередь, на историю. История этих компаний должна быть не менее 50 лет. Также необходимо обращать внимание на лицензии. Они должны быть постоянными. Также нужно обращать внимание на рейтинги. Компании должны быть хотя бы в пятерке или десятке в рейтинге», – говорит финансовый консультант Анастасия Речкина.

В Пенсионном фонде Украины тоже не видят больших рисков в системе негосударственного страхования. Главное понимать несколько важных вещей: она не отменяет обязательных пенсионных взносов в государственный фонд, и человек должен сам следить за деятельностью такой коммерческой организации.

Этой системе можно доверять

«Этой системе можно доверять, если человек в курсе тех процессов, которые происходят в конкретном пенсионном фонде, с которым заключили договор. Человек выбирает стратегию инвестирования и ознакомлен с той стратегией, которой придерживается его финансовое учреждение», – рассказывает начальник главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад.

Достоинство таких негосударственных фондов в том, что пенсия остается собственностью человека на его личном банковском счете. В случае же солидарной системы, которая сейчас практикуется Пенсионным фондом Украины, деньги пенсионера – в случае его смерти – остаются государству, и не передаются по наследству. Сегодня в области, по данным Пенсионного фонда Украины проживает миллион двести тысяч пенсионеров. Почти треть из них пенсию не получают. В основном – это жители оккупированной части Донбасса. Негосударственное пенсионное страхование для них может быть доступно также только на подконтрольной правительству территории страны.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Redio@rferl.org)