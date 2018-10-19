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Жители посёлка Пески Донецкой области, что под оккупированным Донецком, требуют от военных и гражданских властей открыть доступ к их домам. Люди говорят, что уже почти 5 лет их не пускают в поселок и не предоставляют актов о разрушениях. Военные же говорят, что получив статус переселенца, люди теперь не считаются жителями Песок и не имеют права на посещение поселка без специального пропуска. Гражданские власти предлагают ждать, когда трибунал в Гааге осудит Россию, которая поддерживает боевиков группировок «ЛНР» и «ДНР», и требовать возмещения ущерба от соседнего государства. Но домой люди хотят уже сегодня.

Поскольку поселок Пески закрыт для гражданского населения, бывшие его жители собрались в соседнем селе Первомайское. Люди говорят, что власти про них забыли. Людмила Ведькал до начала боевых действий жила в Песках, в 2014-м вынуждена была уехать, но даже после освобождения поселка домой её военные не пропустили. Женщина говорит, что государство не заботится о переселенцах, а таким, как она, и домой вернуться не даёт.

Люди увидели, что они не нужны государству

«Люди увидели, что они не нужны государству. Они здесь живут и видят, что восстановили Водяное, восстановили Невельское, восстановили Первомайское гуманитарные организации. Нам государство не помогает никак. Поэтому люди надеются на возвращение хотя бы домой. Чтобы у них был свой угол в надежде на то, что международные организации помогут», – рассказывает Людмила Ведькал.

Женщина говорит, что с 2014 года ничего не изменилось. Не то, чтобы восстановить дома, даже актов о разрушениях людям никто не выдаёт. Комиссии не могут обследовать жильё, потому что не пускают военные. Говорят: небезопасно. Хотя сами бывшие жители Песок считают, что офицеры просто боятся показать людям масштабы мародерства.

«Люди ждали 5 лет, люди ждали, что государство как-то защитит их, но пятый год ни актов разрушения, ни признания нас потерпевшими, о мародерстве я уже вообще молчу», – возмущается женщина.

Местные чиновники оправдываются: экспертные комиссии не могут попасть в поселок для оценки ущерба, поэтому актов о разрушениях нет. Но просят людей довериться властям и ждать, когда Гаагский трибунал осудит Россию, которая поддерживает боевиков группировок «ЛНР» и «ДНР», и все претензии предъявлять правительству этой страны.

Признаем страной агрессором Россию и возьмем с неё контрибуцию

«Мы ещё в прошлом году передали в Генеральную прокуратуру каждый акт, в том числе от себя, написанный по Пескам, о том, что полностью разрушено всё, и по Опытному в том числе, и по каждому дому Ясиноватского района, и так все сделали. Мы в любом случае признаем страной агрессором Россию и возьмем с неё контрибуцию, и она всё заплатит. Однозначно! Гаагу никто не отменял! Люди пришли и захватили нашу землю», – настаивает руководитель Ясиноватской районной военно-гражданской администрации Сергей Добряк.

Но жить и возделывать землю людям надо сегодня. Они возмущены решением военных не пускать их самих и экспертов по восстановлению жилья в Пески. Офицеры же настаивают: находится в Песках даже сегодня небезопасно.

В Пески не пропускают людей, потому что есть угроза их жизни и здоровью

«В Пески не пропускают людей, потому что есть угроза их жизни и здоровью. Каждый командир на своем уровне, в зависимости от ситуации, которая складывается, в праве принимать решение, безопасно сегодня или нет», – объясняет начальник группы гражданско-военного сотрудничества Вооружённых сил Украины Александр Луцевят.

При этом в самом поселке Пески проживает 10 гражданских. Их никто не выселяет и никто не ограничивает в передвижении. Оказывается, если гражданин Украины получил статус переселенца, как основная часть жителей Песок, он, по словам офицера, уже не считается жителем города, в котором был прописан, и попасть домой он уже не может без специального пропуска.

«Тем, кто проживает там сегодня, мы пропуска не даём. Это все равно, что выдавать пропуска 26 тысячам жителей Авдеевки. А все эти люди, которые здесь собрались, сейчас в Песках не проживают, они отсюда выехали, они приняли статус переселенца», – говорит офицер.

Где именно местные жители могут оформить пропуск домой, офицер никому не объяснил и ушёл от общения. Чиновники из Ясиноватского района в свою очередь пообещали местным жителям по возможности предоставить акты о разрушениях жилья. С этими документами некоторые намерены обращаться в суд и взыскивать с правительства Украины компенсацию за потерянное имущество.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Redio@rferl.org)