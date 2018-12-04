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Ситуация, близкая к критической, в Бердянском морском порту; снижение грузооборота в Мариупольском; более 10 судов, ожидающих прохода в Азовское море и обратно, и убытки, исчисляемые десятками миллионов гривен – итоги одной недели блокирования Россией Керченского пролива. Как обстоят дела в портах Бердянска и Мариуполя? Правда ли, что в порту Мариуполя базируется танковая бригада ВСУ?

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Для Мариупольского порта кризисная ситуация с прохождением судов через Керченский пролив стала третьей составляющей в ряду причин снижения грузооборота и финансовых потерь. Начиная с 2014 года, Мариупольский порт уже потерял 6 млрд гривен. Об этом в интервью Радио Донбасс.Реалии уже говорил директор Мариупольского морского торгового порта Александр Олейник. Он говорит, что в сегодняшней нестабильной обстановке прогнозы строить нельзя, и надеется на помощь мирового сообщества.

Сейчас вот пропустили суда. Что завтра ударит в голову нашему северному соседу – неизвестно. Я осторожно к этому отношусь

«Я уже боюсь спугнуть, честно говоря. Сейчас вот пропустили суда. Что завтра ударит в голову нашему северному соседу – неизвестно. Я осторожно к этому отношусь и хочу уже постфактум смотреть. Пока пропустили суда, еще более 10 судов стоят к нам, на АСРЗ (Азовский судоремонтный завод – ред.) Будем смотреть, какая дальше будет реакция. Я вижу поддержку мирового сообщества, это европейские и американские партнеры. Они понимают, что происходит. В данном случае мы не просим чего-то, мы хотим, чтобы мир дал оценку действиям Российской Федерации», – сказал Александр Олейник.

Ситуация в Бердянском порту, по словам исполняющего обязанности директора Бердянского морского торгового порта Александра Трощенкова, близка к критической. Блокирование судов в Керченском заливе лишило предприятие крупных заказчиков и значительно снизило объемы перевалки грузов. С 1 декабря порт переходит на 4-дневный режим работы и рассматривает вопрос сокращения кадров, что для 100-тысячного Бердянска – значительный удар, в городе не легко найти работу.

Бердянскому порту в какой-то мере трудней. С момента блокировки и задержек судов на сегодняшний день финансовый результат порта – минус 24 миллиона гривен

«Я готов подписаться под каждым словом, сказанным моим коллегой из Мариупольского торгового порта. Бердянскому порту в какой-то мере трудней, потому что у нас сложилась ситуация, близкая к критической. С момента блокировки и задержек судов на сегодняшний день финансовый результат порта – минус 24 миллиона гривен», – сообщил Александр Трощенков.

Один день простоя судна в Керченском проливе добавляет 15 тысяч долларов к стоимости фрахта. Поэтому грузовладельцы ищут стабильные пути доставки грузов, отправляя их в порты большой Одессы даже при увеличении цены, комментирует нынешнюю ситуацию директор ГП АМПУ (Администрация морских портов Украины – ред.) Райвис Вецкаганс. Страдают при этом порты Азовского моря. Хотя, отметил директор администрации, улучшение обстановки при прохождении судов через пролив все же наблюдается.

Самое главное на сегодняшний день – подтвердить, что проход по Керченскому проливу возобновился, и суда заводятся

«Ситуация меняется каждый день. Каждый час, каждые два часа кого-то заводят, кого-то выводят, становятся в караван. Поэтому для нас самое главное на сегодняшний день – подтвердить, что проход по Керченскому проливу возобновился, и суда заводятся. Но, анализируя последний месяц, были случаи, когда до 15 дней суда ждали захода в Азовское море», – сказал директор АМПУ.

Ситуацию по безопасности Мариупольского порта и якобы дислокации танковой бригады на его территории прокомментировал директор ГП ММТП Александр Олейник.

Когда приходит или уходит техника, мы оказываем помощь в ее выгрузке, не более. У нас они не базируются, хотя порт защищен довольно надежно

«На протяжении военного конфликта мы оказываем помощь ВСУ. Когда проходит обычная ротация, приходит или уходит техника, мы оказываем помощь в ее выгрузке с подвижного состава, не более. У нас они не базируются, хотя порт защищен довольно надежно. Руководством страны принято решение усилить безопасность портов Бердянска и Мариуполя, потому что это стратегические объекты. Это то, что я могу сказать. Как будет дальше, будет решаться на уровне Министерства обороны, ВСУ и Министерства инфраструктуры», – сказал Олейник.

За прошедшие сутки в порт Мариуполя вошел танкер MUBARIZ IBRAHIMOV под погрузку подсолнечного масла и с грузом металла вышло судно YUNUS EMRE, именно оно простояло в Керченском проливе 15 дней в ожидании прохода в Азовское море. Порт Бердянска ожидает суда под погрузку.

Всего, по состоянию на утро 4 декабря, на выход из Азовского моря стоят 2 морских судна и 12 судов ожидают прохода в порты Мариуполя и Бердянска.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)