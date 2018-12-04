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04 Грудень 2018, Київ 21:37
Донбас.Реалії

Россия блокирует Азовское море. Что теряют порты?

Морской порт в Бердянске

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(Публікуємо мовою оригіналу)

Ситуация, близкая к критической, в Бердянском морском порту; снижение грузооборота в Мариупольском; более 10 судов, ожидающих прохода в Азовское море и обратно, и убытки, исчисляемые десятками миллионов гривен – итоги одной недели блокирования Россией Керченского пролива. Как обстоят дела в портах Бердянска и Мариуполя? Правда ли, что в порту Мариуполя базируется танковая бригада ВСУ?

Воєнний стан у Бердянську. Життя попри тривогу – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Воєнний стан у Бердянську. Життя попри тривогу – фоторепортаж

Для Мариупольского порта кризисная ситуация с прохождением судов через Керченский пролив стала третьей составляющей в ряду причин снижения грузооборота и финансовых потерь. Начиная с 2014 года, Мариупольский порт уже потерял 6 млрд гривен. Об этом в интервью Радио Донбасс.Реалии уже говорил директор Мариупольского морского торгового порта Александр Олейник. Он говорит, что в сегодняшней нестабильной обстановке прогнозы строить нельзя, и надеется на помощь мирового сообщества.

Александр Олейник
Александр Олейник

Сейчас вот пропустили суда. Что завтра ударит в голову нашему северному соседу – неизвестно. Я осторожно к этому отношусь
Александр Олейник

«Я уже боюсь спугнуть, честно говоря. Сейчас вот пропустили суда. Что завтра ударит в голову нашему северному соседу – неизвестно. Я осторожно к этому отношусь и хочу уже постфактум смотреть. Пока пропустили суда, еще более 10 судов стоят к нам, на АСРЗ (Азовский судоремонтный завод – ред.) Будем смотреть, какая дальше будет реакция. Я вижу поддержку мирового сообщества, это европейские и американские партнеры. Они понимают, что происходит. В данном случае мы не просим чего-то, мы хотим, чтобы мир дал оценку действиям Российской Федерации», – сказал Александр Олейник.

Ситуация в Бердянском порту, по словам исполняющего обязанности директора Бердянского морского торгового порта Александра Трощенкова, близка к критической. Блокирование судов в Керченском заливе лишило предприятие крупных заказчиков и значительно снизило объемы перевалки грузов. С 1 декабря порт переходит на 4-дневный режим работы и рассматривает вопрос сокращения кадров, что для 100-тысячного Бердянска – значительный удар, в городе не легко найти работу.

Александр Трощенков
Александр Трощенков

Бердянскому порту в какой-то мере трудней. С момента блокировки и задержек судов на сегодняшний день финансовый результат порта – минус 24 миллиона гривен
Александр Трощенков

«Я готов подписаться под каждым словом, сказанным моим коллегой из Мариупольского торгового порта. Бердянскому порту в какой-то мере трудней, потому что у нас сложилась ситуация, близкая к критической. С момента блокировки и задержек судов на сегодняшний день финансовый результат порта – минус 24 миллиона гривен», – сообщил Александр Трощенков.

Один день простоя судна в Керченском проливе добавляет 15 тысяч долларов к стоимости фрахта. Поэтому грузовладельцы ищут стабильные пути доставки грузов, отправляя их в порты большой Одессы даже при увеличении цены, комментирует нынешнюю ситуацию директор ГП АМПУ (Администрация морских портов Украины – ред.) Райвис Вецкаганс. Страдают при этом порты Азовского моря. Хотя, отметил директор администрации, улучшение обстановки при прохождении судов через пролив все же наблюдается.

Райвис Вецкаганс
Райвис Вецкаганс

Самое главное на сегодняшний день – подтвердить, что проход по Керченскому проливу возобновился, и суда заводятся
Райвис Вецкаганс

«Ситуация меняется каждый день. Каждый час, каждые два часа кого-то заводят, кого-то выводят, становятся в караван. Поэтому для нас самое главное на сегодняшний день – подтвердить, что проход по Керченскому проливу возобновился, и суда заводятся. Но, анализируя последний месяц, были случаи, когда до 15 дней суда ждали захода в Азовское море», – сказал директор АМПУ.

Ситуацию по безопасности Мариупольского порта и якобы дислокации танковой бригады на его территории прокомментировал директор ГП ММТП Александр Олейник.

Морской порт в Мариуполе
Морской порт в Мариуполе

Когда приходит или уходит техника, мы оказываем помощь в ее выгрузке, не более. У нас они не базируются, хотя порт защищен довольно надежно
Александр Олейник

«На протяжении военного конфликта мы оказываем помощь ВСУ. Когда проходит обычная ротация, приходит или уходит техника, мы оказываем помощь в ее выгрузке с подвижного состава, не более. У нас они не базируются, хотя порт защищен довольно надежно. Руководством страны принято решение усилить безопасность портов Бердянска и Мариуполя, потому что это стратегические объекты. Это то, что я могу сказать. Как будет дальше, будет решаться на уровне Министерства обороны, ВСУ и Министерства инфраструктуры», – сказал Олейник.

Порт Маріуполя під час блокади Азова
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Порт Маріуполя під час блокади Азова

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За прошедшие сутки в порт Мариуполя вошел танкер MUBARIZ IBRAHIMOV под погрузку подсолнечного масла и с грузом металла вышло судно YUNUS EMRE, именно оно простояло в Керченском проливе 15 дней в ожидании прохода в Азовское море. Порт Бердянска ожидает суда под погрузку.

Всего, по состоянию на утро 4 декабря, на выход из Азовского моря стоят 2 морских судна и 12 судов ожидают прохода в порты Мариуполя и Бердянска.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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