Автівки з українськими номерами в Донецьку: норма чи «штрафмайданчик»?

Бойовики контрольованих Росією угруповань «ЛНР» і «ДНР» створюють на Донбасі ілюзію існування своїх «республік». На окупованих територіях діють «законодавчі акти», «правила» – часто скопійовані з Росії. А також видаються різні «документи», отримання яких з часом стає «обов’язковим». Це, зокрема, стосується власників автомобілів. Скільки коштує «переоформити» автомобіль за «правилами» угруповань бойовиків? І що буде, якщо і далі їздити на українських номерах? Розбиралися журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

На контрольному пункті в’їзду та виїзду «Майорське» лінію розмежування обов’язково всі автомобілі перетинають на українських номерах. Але на непідконтрольній Україні території ті ж машини здебільшого їздять з «документами» контрольованих Росією угруповань «ЛНР» і «ДНР».

«Я сам з Горлівки, їжджу в Бахмут за ліками, у мене дружина – інвалід І групи. Більшість по місту їздить на «номерах» «ДНР», українські номери – або хто заїхав нещодавно, або хто виїжджає «в Україну», – розповів житель Горлівки Віталій.

«Там так шугають нас, змушують переставляти (на – ред.) їхні «номери», а так не поїдеш, без «номерів» без цих, відразу на «штрафмайданчик» поставлять», – додає Микола, житель Ясинуватої.

Шугають нас, змушують переставляти на їхні «номери»

У самому ж окупованому бойовиками Донецьку візуально помітно, що більшість автомобілів – вже на «номерах» угруповання «ДНР». Українські трапляються лише зрідка. Кореспонденти проєкту «Донбас Реалії» запитали в жителів Донецька, якими вони номерами користуються і чому.

«Їздити можна, але повинна бути все одно «реєстрація» «денеерівська», тому що без неї відразу заженуть на «штрафмайданчик», – розповідає місцевий водій.

«Їду «в Україну» – одягаю українські номери, але по місту намагаюся їздити на «денеерівських», – каже ще один донеччанин.

Місцеві також розповідають про те, скільки їм довелось заплатити за зміну номерного знака свого автомобіля.

«Обійшлося трохи більше від тисячі рублів (≈ 395 гривень)», – каже водій з Донецька.

Схожі суми називають й в Донецькій області. Зокрема, житель Горлівки розповів журналістам, що там це коштує приблизно 300-400 гривень.

«Займає близько години, тобто стандартно, «МРЕВ», огляд транспортного засобу та видача «документа», – розповів про процедуру «перереєстрації» житель Горлівки Віталій.

Житель Ясинуватої про «номери» «ДНР»: «Якщо наші заберуть, ЗСУшні, що тоді робити?»

У січні в соціальних мережах з’явилось фото платних «камер зберігання номерних знаків» – для тих, хто перетинає лінію розмежування. Коштує це, за повідомленнями в соцмережах, ≈ 20 гривень на добу (50 російських рублів). Втім, за словами жителя Горлівки Віталія, він з таким не стикався.

– В інтернеті читав, але сам не бачив.

– Зараз їхали, не було?

– Не було, я думаю, це на рівні чуток.

Ще один житель Горлівки каже: якщо на території, підконтрольній Україні, знаходять автомобільні «номери» угруповання «ДНР», то «входять в ситуацію». А житель Ясинуватої додає, що воліє не возити із собою «денеерівські» «номери», коли виїжджає з окупованих територій.

«Звичайно, ні, в жодному разі. Вони ж заберуть, потім, ну якщо наші заберуть, ЗСУшні, що тоді робити?», – каже житель Ясинуватої Микола. І додає: «Ось зараз я приїду, на блокпосту там, особливо за Горлівкою, запитають: «реєстрація» є? Звичайно. А якщо не повірять, то будемо розбиратися, на «штрафмайданчик», – додає він.

«Документи» «ДНР», «ЛНР» – досить часте явище



Законних підстав штрафувати чи затримувати жителів окупованих територій за «номерні знаки» бойовиків, заховані у багажнику чи деінде, немає. Українським законодавством вони не заборонені. Фактично для тих, у кого знайдуть такі «номери» — все закінчиться профілактичною бесідою, зауважують прикордонники.

«Виявлення «номерів» або інших якихось «документів» «ДНР», «ЛНР» – це досить часте явище. Протягом минулого року тільки Краматорським прикордонним загоном на КПВВ «Мар’їнка» та «Майорське» було виявлено трохи більше за 240 подібних «документів», з початку цього року їх вже 40», – розповідає помічник начальника Краматорського прикордонного загону Ігор Заруднєв.

«Конфіскація» автівок з українськими номерами

Водночас на окупованих територіях відомі випадки «конфіскації» автомобілів з українськими номерами. «Східна правозахисна група» повідомляє про сім таких фактів у період з 1 до 8 січня цього року – у дні, коли бойовики скасовували «комендантську годину».

Про це кажуть і жителі окупованого Донецька.

«Чув, що так, в період Нового року, значить, людей зупиняли і змушували «перекручувати», але сам не попадався, тому як їжджу на «денеерівських» «номерах».

– А що з українськими номерами?

– Вдома лежать, лежать і не користуюся ними, вже навіть забув, куди поклав», – розповідає житель Донецька.

Ситуація з автомобілями – це лише один із прикладів цілої низки подій, «правил» і «зобов’язань», встановлених контрольованими Росією угрупованнями «ЛНР» і «ДНР» , які не лише не сприяють реінтеграції окуповано частини Донбасу, а, навпаки, відділяють його все далі від решти України.

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