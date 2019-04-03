(Публікуємо мовою оригіналу)

Не зарегистрировал машину по правилам группировки «ДНР»? Можешь ее лишиться и заплатить штраф. В Донецке начали активно проверять машины с украинскими номерами. Историю своей поездки на неподконтрольную территорию Радио Донбасс.Реалии рассказал переселенец Сергей (имя и голос мы изменили для безопасности). Недавно он ездил на несколько дней домой. Пункт пропуска прошел нормально. Но на въезде в Донецк уже возникли проблемы.

Поскольку у меня украинские номера, то они у меня сейчас заберут машину

– Уже на въезде в Донецк останавливают на блокпосту. Откуда-куда двигаетесь? Говорю, что еду со стороны Мариуполя в Донецк. Забрали паспорт. Сказали, что у меня украинские номера, и заставили сесть в машину ГАИ. Начали рассказывать, что поскольку у меня украинские номера, то они у меня сейчас заберут машину. Вызовут эвакуатор, и машину отвезут на штрафстоянку. Я им говорю: погодите, какая штрафстоянка? Я только еду, меня здесь не было. Я не знаю ничего. Ответили, что незнание «законов» не освобождает от ответственности, и это мои проблемы.

А если не хочу ставить на учет, то нужно выписаться из квартиры

И еще ситуация такая. Я сел вперед. А сзади сидел еще один в военной форме. Начал на меня орать. Что раз я в Донецке прописан, то должен поставить машину на учет. А если не хочу ставить на учет, то нужно выписаться из квартиры. Какой-то бред, в общем.

«Что вы сюда вообще ездите?»

Когда пришел Пушилин, то они взялись за контроль номеров. Мне отвечают: это ваши проблемы, что вы сюда вообще ездите?

– Потом начал рассказывать, что у них есть какое-то постановление о постановке на учет. Когда был Захарченко, это не сильно контролировалось. А когда пришел Пушилин, то они взялись за контроль номеров. Я отвечаю, что только еду. Как я в принципе мог стать на учет, если меня тут не было? Мне отвечают: это ваши проблемы, что вы сюда вообще ездите? Все, пишем протокол.

Штраф обойдется в 7 тысяч рублей. Заплатишь за эвакуатор, штрафстоянку

Спрашиваю, так а что мне потом делать, как ехать? Ну вызовешь такси и поедешь. Потом придешь в МРЕО, напишешь заявление о постановке на учет, оплатишь квитанцию и потом можешь ехать забирать машину. Штраф обойдется в 7 тысяч рублей. Заплатишь за эвакуатор, штрафстоянку. Говорю, что у меня нет 7 тысяч рублей. Давайте что-то решать. В итоге достал тысячу рублей и сказал, что у меня больше нет.

«Каждый, кто туда едет на украинских номерах, в зоне риска»

Если посмотреть в интернете, то там куча информации, как у людей забирают машины

– Когда добрался домой, то сразу забрался в интернет. Сейчас получается такая ситуация, что по их террористическим законам срок регистрации на территории «ДНР» закончился в июле 2018 года. И теперь, кто ездит там на украинских номерах без регистрации, они нарушители. За это штраф, и машину забирают на штрафстоянку. Если посмотреть в интернете, то там куча информации, как у людей забирают машины. Кто-то ехал с маленьким ребенком. Кто-то с пожилой бабушкой. И так далее.

Я не могу поехать домой, потому что сразу могу остаться без машины

Я теперь не знаю, как быть дальше? Получается, что каждый, кто туда едет на украинских номерах, он в зоне риска. Я не могу поехать домой, потому что сразу могу остаться без машины. Либо нужно сразу деньги везти на взятку. В общем, ситуация невеселая.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)