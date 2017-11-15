(Друкуємо мовою оригіналу)

Зеленые драконы, желтые собаки и жирафы… Яркие животные, связанные крючком, любых размеров – теперь это новый этап в жизни переселенки из Мариуполя Татьяны Ковтун. В город Лохвица Полтавской области Татьяна переехала вместе с мужем и 13-летней дочерью. Говорят: найти работу оказалось настоящей проблемой. А поэтому они стали зарабатывать рукоделием.

Татьяна Ковтун вместе с мужем и 13-летней дочерью Викой переехали из Мариуполя в город Лохвица Полтавской области в начале войны. Их дом находился недалеко от блокпоста, поэтому оставаться там было уже действительно опасно – постоянно стреляли.

«Ребенка из школы не отпускали, говорили: «Приходите и забирайте». Папе нашему волноваться нельзя по состоянию здоровья. Переехали в Полтавскую область, потому что здесь жила моя бабушка. Это – ее дом. Кроме нас, тут еще живет тетя. У нас две комнаты. Тесно, но мы привыкли», – рассказывает Татьяна.

Начало: утки, куры, поросенок...

Уже переехав в Лохвицу, столкнулись с такими знакомыми всем переселенцам проблемами – как устроить ребенка в школу, где взять деньги на покупку всей канцелярии... Помочь было некому, рассказывает Татьяна. В городе не работала ни одна волонтерская организация.

«Набралась смелости и пошла к мэру, уже правда бывшему. Попросила о помощи. Нам привезли и продукты, и со школой помогли. Решили вопрос и с питанием в школе. До этого момента бесплатное питание для переселенцев хотели ввести только в детских садах, но нам повезло. Разрешили не платить деткам и в школе», – рассказывает Татьяна.

Огород в 30 соток, утки, куры, даже поросенок…Первое время старались разводить сами животных и питаться своими овощами. Ведь найти работу в Лохвице оказалось невозможно, говорит Татьяна. Признается: тут даже местным не хватает профессий на предприятиях.

Cказали, что Мариуполь больше не входит в зону АТО, и выплаты прекратились

«Нам платили тогда переселенческие. Была хоть минимальная, но поддержка. А потом сказали, что Мариуполь больше не входит в зону АТО, и выплаты прекратились. Сейчас платят только за меньшую дочку», – объясняет Татьяна.

Решили зарабатывать рукоделием. Первое время Татьяна вышивала бисером, помогала и дочка Виктория, которой на тот момент было 13 лет.

А спасли мягкие зверюшки!

«Не скажешь, что у Вики был заработок. У нее было немного работ. Вышивала иконы, ангелочков, цветы…Мы отправляли ее работы на выставку в Италию, и там их все купили», – рассказывает Татьяна.

Вот только на вышивании бисером содержать семью очень сложно, говорит Татьяна. Затратно, долго, да и покупатель находится не сразу.

Включила мастер-класс в интернете – и так связала свою первую игрушку

«Случайно увидела в интернете видео, как вязать крючком игрушки. Очень долго хотела попробовать, но все не решалась. А вот на третьем месяце беременности дома и нитки оказались, и крючок. Включила мастер-класс в интернете – и так связала свою первую игрушку. Выставила ее в социальные сети, всем понравилось. Решила связать другую. И понеслась», – говорит Татьяна.

Сейчас на игрушку Татьяна тратит один-три дня, в зависимости от размеров. Говорит: старается вязать игрушки побольше, ведь они как раз и нравятся маленьким деткам. Саму зверюшку, которая через время станет вязанным другом, можно либо купить уже готового, либо прислать картинку желаемого результата.

В вязании тоже бывает творческий кризис

Нет ни одной игрушки, в которую бы не вложила душу

«Нет ни одной игрушки, в которую бы не вложила душу. Бывает, свяжешь что-то – а не то. Все распарываешь, переделываешь, и вот оно – именно такое, как ты хотела и загадала. А бывает и во все – творческий кризис. Петли не ложатся, вяжется что-то не то, откладываешь в сторону, а потом вновь берешься – и все как по маслу», – объясняет Татьяна.

Сейчас самый главный эксперт по игрушкам – годовалая Кира. Стоит маме отвернуться, ящик с вязанными зверушками – уже в руках маленького критика.

«В основном проверяет глаза. Уж очень ей нравятся эти бусинки. Всеми силами старается их выковырять, оторвать, но я же знаю, что вяжу игрушки для маленьких деток, поэтому пришиваю так, чтобы не отодрали», – говорит Татьяна.

Выкарабкался – помоги другому

В этом году 23 августа у семьи Ковтунов сгорела часть дома в Лохвице – веранда, коридор, ванная комната и часть кухни. Помогли восстановить волонтеры – и финансово, и физически.

У семьи Ковтун есть свой волонтерский центр в Лохвице. Признаются: помогали нам, теперь выручаем других.

Раньше помогали переселенцам, а сейчас и многодетным семьям и пенсионерам

«Это – и медикаменты, и питание, и одежда, и бытовые мелочи. Раньше помогали переселенцам, а сейчас и многодетным семьям и пенсионерам. К сожалению, сейчас здание, где мы раньше находились, у нас забрала местная власть. Но предоставили уже новое, правда, там – ремонт. Ждем, когда закончат, чтобы вновь помогать людям», – говорит Татьяна.

Теперь в планах у Татьяны Ковтун поездка в Киев на конкурс маленькой мисс. Переселенку из Мариуполя пригласили в состав судейства. Как подарки везет свои игрушки. А в будущем мечтает обязательно попасть на выставки, чтобы уже там своими яркими зверюшками покорить всю Украину.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)