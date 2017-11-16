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16 Листопад 2017, Київ 15:19
Політика

Военный госпиталь в Мариуполе станет базой для обучения молодых врачей

Мобильный военный госпиталь получил постоянную прописку в Мариуполе

(Друкуємо мовою оригіналу)

Выпускники Одесского медицинского университета будут проходить практику в Мариуполе. Обучение молодых специалистов будет осуществляться на базе мобильного военного госпиталя, который получил постоянную прописку на базе 5-й городской больницы города. Соглашение об этом пописано вечером 15 ноября между руководством госпиталя и Одесским медицинским университетом. Чем уникален военный госпиталь, каким оборудованием оснащен и почему он выбран для стажировки молодых врачей, выясняли «Донбасс.Реалии».

61-й мобильный военный госпиталь существует уже 10 лет. В зону АТО переехал из Одессы в августе 2014 года, с началом активных военных действий. До недавнего времени он располагался в поселке Володарское, а с мая этого года получил постоянную прописку в 5-й городской больнице Мариуполя. Госпиталь рассчитан на 100 человек. В настоящее время лечение в нем получают около 40 военных.

Палата реанимации, обход
Палата реанимации, обход

Главный хирург военного госпиталя полковник Илья Гайдаржи рассказывает, что здесь проводят сложные операции, а опытные специалисты помогают не только молодым врачам постигать тонкости профессии, но и делятся опытом с врачами городских больниц.

«Есть все возможное для того, чтобы делать операции, которые делаются во всей Украине, и не только. Гражданским лицам мы не отказываем
Илья Гайдаржи

«Есть все возможное для того, чтобы делать протезирование тазобедренного сустава, замену коленного и плечевого сустава. А также все травматологические и ортопедические операции, которые делаются во всей Украине. И не только в Украине. Гражданским лицам, жителям Мариуполя мы уже выполняли такие оперативные вмешательства. Обращаются – мы не отказываем. Здесь находится группа усиления военного центра южного региона, которая оказывает неотложную и специализированную помощь и вместе с этим обучает молодых специалистов, которые пришли работать в это медицинское учреждение», – говорит Илья Гайдаржи.

Наличие новейших разработок в области медицины послужат хорошей базой для обучения, считает заместитель городского головы Мариуполя Ярослав Хотнянский.

Ярослав Хотнянский
Ярослав Хотнянский

Это – один из лучших военных госпиталей в Украине. Врачи и хирурги имеют опыт проведения операций в боевых условиях.
Ярослав Хотнянский

«Это – один из лучших военных госпиталей в Украине. Это – врачи и хирурги, которые имеют опыт проведения операций в боевых условиях. Сегодня подписали договор о том, что выпускники Одесского медицинского университета будут проходить обязательную практику у нас, в Мариуполе, на базе госпиталя. Мы привели в порядок территорию, на которой находится госпиталь и планируем дальше развивать данное подразделение не как мобильный госпиталь, а уже как стационарный», – сказал заместитель мера.

У местного населения госпиталь стал пользоваться популярностью из-за оказания бесплатных услуг. Жителей города бесплатно принимают хирурги, травматологи, ЛОР-врачи.

Наибольшей популярностью среди местных жителей пользуется стоматология
Наибольшей популярностью среди местных жителей пользуется стоматология

Но наибольшей популярностью пользуется стоматология, говорит жительница города Анна Александровна.

Бесплатно лечат
Жительница Мариуполя

«Бесплатно лечат. Вот в какое время мы живем. Лечение – бесплатно, удаление – бесплатно, протезирование – бесплатно. Я уже деньги приготовила, думала, надо платить. Нет, говорят, ничего не берут», – говорит мариупольчанка.

Оборудованием, лекарственными препаратами и расходными материалами госпиталь снабжается по линии Министерства обороны. Но в случае необходимости не отказываются от помощи волонтеров и благотворительных организаций.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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