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Выпускники Одесского медицинского университета будут проходить практику в Мариуполе. Обучение молодых специалистов будет осуществляться на базе мобильного военного госпиталя, который получил постоянную прописку на базе 5-й городской больницы города. Соглашение об этом пописано вечером 15 ноября между руководством госпиталя и Одесским медицинским университетом. Чем уникален военный госпиталь, каким оборудованием оснащен и почему он выбран для стажировки молодых врачей, выясняли «Донбасс.Реалии».

61-й мобильный военный госпиталь существует уже 10 лет. В зону АТО переехал из Одессы в августе 2014 года, с началом активных военных действий. До недавнего времени он располагался в поселке Володарское, а с мая этого года получил постоянную прописку в 5-й городской больнице Мариуполя. Госпиталь рассчитан на 100 человек. В настоящее время лечение в нем получают около 40 военных.

Главный хирург военного госпиталя полковник Илья Гайдаржи рассказывает, что здесь проводят сложные операции, а опытные специалисты помогают не только молодым врачам постигать тонкости профессии, но и делятся опытом с врачами городских больниц.

«Есть все возможное для того, чтобы делать операции, которые делаются во всей Украине, и не только. Гражданским лицам мы не отказываем

«Есть все возможное для того, чтобы делать протезирование тазобедренного сустава, замену коленного и плечевого сустава. А также все травматологические и ортопедические операции, которые делаются во всей Украине. И не только в Украине. Гражданским лицам, жителям Мариуполя мы уже выполняли такие оперативные вмешательства. Обращаются – мы не отказываем. Здесь находится группа усиления военного центра южного региона, которая оказывает неотложную и специализированную помощь и вместе с этим обучает молодых специалистов, которые пришли работать в это медицинское учреждение», – говорит Илья Гайдаржи.

Наличие новейших разработок в области медицины послужат хорошей базой для обучения, считает заместитель городского головы Мариуполя Ярослав Хотнянский.

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Это – один из лучших военных госпиталей в Украине. Врачи и хирурги имеют опыт проведения операций в боевых условиях.

«Это – один из лучших военных госпиталей в Украине. Это – врачи и хирурги, которые имеют опыт проведения операций в боевых условиях. Сегодня подписали договор о том, что выпускники Одесского медицинского университета будут проходить обязательную практику у нас, в Мариуполе, на базе госпиталя. Мы привели в порядок территорию, на которой находится госпиталь и планируем дальше развивать данное подразделение не как мобильный госпиталь, а уже как стационарный», – сказал заместитель мера.

У местного населения госпиталь стал пользоваться популярностью из-за оказания бесплатных услуг. Жителей города бесплатно принимают хирурги, травматологи, ЛОР-врачи.

Но наибольшей популярностью пользуется стоматология, говорит жительница города Анна Александровна.

Бесплатно лечат

«Бесплатно лечат. Вот в какое время мы живем. Лечение – бесплатно, удаление – бесплатно, протезирование – бесплатно. Я уже деньги приготовила, думала, надо платить. Нет, говорят, ничего не берут», – говорит мариупольчанка.

Оборудованием, лекарственными препаратами и расходными материалами госпиталь снабжается по линии Министерства обороны. Но в случае необходимости не отказываются от помощи волонтеров и благотворительных организаций.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)