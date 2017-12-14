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14 Грудень 2017, Київ 19:44
Суспільство

«Donbas talks»: о чем говорят переселенцы?

(Друкуємо мовою оригіналу)

Они выехали из родного города, оставив все: дома, работу, обучение и свои мечты... Думали, что уехали на пару дней, а идет уже третий год. Истории переселенцев у всех одинаково начинаются, а вот кульминацию каждый прописывает сам. Одни начинают с «нуля» создавать свой бизнес, другие ищут помощи у государства, третьи не реализовав ни один из вариантов, вынуждены возвращаться на оккупированную территорию.

Серебряный призер Всемирных игр по неолимпийским видам спорта (скалолазание) Даниил Болдырев выехал из Донецка в 2014 году. Теперь живет в Одессе, здесь же готовится ко всем своим соревнованиям. Говорит: самое сложное – все это время оставаться без своего жилья. Если бы был решен вопрос с квартирой, уже перевез бы из Донецка свою маму. Ведь семья так и остается самой главной поддержкой и мотивацией в сложившейся ситуации.

Даниил Болдырев
Даниил Болдырев

Родные и друзья поддерживали меня на чемпионатах мира, Всемирных играх, и эти эмоции – это самое главное, что меня движет и помогает самореализовываться
Даниил Болдырев

«Я тогда был так зол на все, что происходило. Мне даже хотелось напиться и забыть, но рядом были люди, которые поверили, не дали опустить руки и продолжать тренироваться, и идти к победам. Родные и друзья поддерживали меня на чемпионатах мира, Всемирных играх, и эти эмоции – это самое главное, что меня движет и помогает самореализовываться», – признается Даниил.

Дарья Касьянова, директор по развитию программ «СОС Дитячі містечка Україна», вспоминает: в 2014 году эвакуировала с оккупированных территорий детей-сирот, детские дома семейного типа, людей с инвалидностью, беременных. Всего – около 40 тысяч человек, из них 12 тысяч – дети.

«Когда мы начинали эвакуацию, я даже не давала себе отчет, во что мы ввязались. Были разные ситуации – неоднократно попадали под обстрелы, наши автобусы захватывали, но самое главное, что никто не погиб», – вспоминает Дарья Касьянова.

Дарья Касьянова
Дарья Касьянова

Руководитель фонда «Изоляция» Любовь Михайлова также эвакуировала людей – своих подопечных. Говорит: сложно забыть эмоции тех дней, когда ты постоянно переживаешь за людей – проедут ли они нормально блокпосты, не остановят ли, не высадят.

Когда я лично пыталась понять, куда звонить, как организовать «зеленый коридор», чтобы люди просто не попали под обстрел, я не нашла ответа
Любовь Михайлова

«Когда я лично пыталась понять, куда звонить, как организовать «зеленый коридор», чтобы люди просто не попали под обстрел, я не нашла ответа. И тут сработал только человеческий фактор – они не побоялись. Ни водители, которые вывозили караваном автобусов сотни людей, ни служба безопасности нашего завода, которая отстояла каждого сотрудника на блокпостах – всех женщин, детей и людей пожилого возраста…Ни те, кто проехал этот путь, когда постоянно были слышны обстрелы», – рассказывает Любовь Михайлова.

Татьяна Савченко, мама-воспитатель детского дома семейного типа
Татьяна Савченко, мама-воспитатель детского дома семейного типа

Сейчас и Данил Болдырев, и Дарья Касьянова, и Любовь Михайлова, и журналист из Донецка Сергей Стуканов на новом месте творят свою новую успешную историю. И поддерживают других земляков на форуме «Donbass Talks», где каждый желающий, выехавший из оккупированных территорий мог поделиться своей историей и своими переживаниями. Вот только по мнению, переселенцев в зале, таких успешных историй – несколько десятков тысяч. А с оккупированных территорий выехало более миллиона человек.

Мы можем дать денег, дать жилье, но мы не можем дать возможность лучше, чем показать, как можно заработать, чтобы быть самостоятельными
Любовь Михайлова

На вопрос: «Если бы были у власти, чтобы вы бы сделали для улучшения жизни переселенцев?» гости признали, что больными темами продолжают оставаться жилье и работа.

«Мы можем дать денег, дать жилье, но мы не можем дать возможность лучше, чем показать, как можно заработать, чтобы быть самостоятельными. Я считаю, не нужно давать рыбу, дайте возможность эту рыбу ловить», – говорит Любовь Михайлова.

«Крыша над головой – это основное, что позволяет чувствовать себя в безопасности. «Доступне житло» – это именно та программа, которая нужна переселенцам, но она финансируется мало, я бы эту ситуацию улучшил», – отметил Сергей Стуканов.

По словам Данила Болдырева, он бы больше внимания уделил проблеме здоровья переселенцев и восстановлению их состояния после тех событий, которые они пережили. А Дарья Касьянова считает, что сейчас нужно максимально бороться за признание детей в статусе «дети, пострадавшие от военных событий», чтобы у младшего поколения был доступ к бесплатной медицине, образованию и прочим необходимостям.

Также переселенцы признались, что из-за проблем с работой, жильем и прочих бытовых трудностей многие начали возвращаться на оккупированные территории. Не всем людям хватает сил, веры и воли к тому, чтобы бороться до конца, да и ситуации у всех разные, отметили гости в зале. Но в дискуссии пришли к одному выводу – «выезжать надо», а потому обратились к тем, кто остался на оккупированной территории.

«Кажется, иногда, что жизнь – эта болезненная штука и подкидывает болезненные моменты, а за что же это мне, я этого не заслужила. Да! Жизнь бывает такой! Не сдавайтесь. Боритесь и поддерживайте своих близких. Семья – это самое важное, что есть у нас!», – говорит Любовь Михайлова.

Я призываю нас всех, не спешить и не осуждать тех, кто остался там. Жизнь бывает сильнее обстоятельств – и люди были вынуждены вернуться…значит, там они нужнее
Дарья Касьянова

«Нужно быть готовыми, что первые полгода будет действительно сложно. Молодежь должна это понимать. Что касается людей в возрасте, которые не могут сами выехать, они должны стараться подготовить детей или внуков к поступлению в украинские школы и ВУЗы», – отметил Сергей Стуканов.

«Уже было время принять решение и поступить так, как подсказывает сердце, разум. Я призываю нас всех, не спешить и не осуждать тех, кто остался там. Жизнь бывает сильнее обстоятельств – и люди были вынуждены вернуться…значит, там они нужнее. Месседж всем нам: не осуждать, поддерживать, а там жизнь расставит все по полочкам», – говорит Дарья Касьянова.

По словам представительницы Совета Европы Анны Христовой, такие встречи нужны не только переселенцам, чтобы мотивировать друг друга и заново поверить, что все обязательно закончится хорошо, но и организациям, которые работают с ВПО.

«Для нас действительно очень важны такие встречи. Ведь мы – проект, который содействует формированию государственной политики по внедрению европейский ценностей. И вот все 2 года мы пытались быть рядом с теми людьми, которым нужна была наша поддержка. Это – и те, кто живет близко к линии соприкосновения, и те, кто выехал, для них мы проводим лекции, курсы, школы. Безусловно, за 2 года мы не смогли все изменить. Но то, что у людей сохраняется вера в возможность изменений – это очень важно», – отметила Анна Христова.

Переселенцы признаются: успешные истории мотивируют и не дают опускать руки. В тоже время все же хотелось, чтобы бытовые и социальные вопросы, с которыми неоднократно обращались к власти, были решены.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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