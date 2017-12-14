(Друкуємо мовою оригіналу)

Они выехали из родного города, оставив все: дома, работу, обучение и свои мечты... Думали, что уехали на пару дней, а идет уже третий год. Истории переселенцев у всех одинаково начинаются, а вот кульминацию каждый прописывает сам. Одни начинают с «нуля» создавать свой бизнес, другие –ищут помощи у государства, третьи – не реализовав ни один из вариантов, вынуждены возвращаться на оккупированную территорию.

Серебряный призер Всемирных игр по неолимпийским видам спорта (скалолазание) Даниил Болдырев выехал из Донецка в 2014 году. Теперь живет в Одессе, здесь же готовится ко всем своим соревнованиям. Говорит: самое сложное – все это время оставаться без своего жилья. Если бы был решен вопрос с квартирой, уже перевез бы из Донецка свою маму. Ведь семья так и остается самой главной поддержкой и мотивацией в сложившейся ситуации.

Родные и друзья поддерживали меня на чемпионатах мира, Всемирных играх, и эти эмоции – это самое главное, что меня движет и помогает самореализовываться

«Я тогда был так зол на все, что происходило. Мне даже хотелось напиться и забыть, но рядом были люди, которые поверили, не дали опустить руки и продолжать тренироваться, и идти к победам. Родные и друзья поддерживали меня на чемпионатах мира, Всемирных играх, и эти эмоции – это самое главное, что меня движет и помогает самореализовываться», – признается Даниил.

Дарья Касьянова, директор по развитию программ «СОС Дитячі містечка Україна», вспоминает: в 2014 году эвакуировала с оккупированных территорий детей-сирот, детские дома семейного типа, людей с инвалидностью, беременных. Всего – около 40 тысяч человек, из них 12 тысяч – дети.

«Когда мы начинали эвакуацию, я даже не давала себе отчет, во что мы ввязались. Были разные ситуации – неоднократно попадали под обстрелы, наши автобусы захватывали, но самое главное, что никто не погиб», – вспоминает Дарья Касьянова.

Руководитель фонда «Изоляция» Любовь Михайлова также эвакуировала людей – своих подопечных. Говорит: сложно забыть эмоции тех дней, когда ты постоянно переживаешь за людей – проедут ли они нормально блокпосты, не остановят ли, не высадят.

Когда я лично пыталась понять, куда звонить, как организовать «зеленый коридор», чтобы люди просто не попали под обстрел, я не нашла ответа

«Когда я лично пыталась понять, куда звонить, как организовать «зеленый коридор», чтобы люди просто не попали под обстрел, я не нашла ответа. И тут сработал только человеческий фактор – они не побоялись. Ни водители, которые вывозили караваном автобусов сотни людей, ни служба безопасности нашего завода, которая отстояла каждого сотрудника на блокпостах – всех женщин, детей и людей пожилого возраста…Ни те, кто проехал этот путь, когда постоянно были слышны обстрелы», – рассказывает Любовь Михайлова.

Сейчас и Данил Болдырев, и Дарья Касьянова, и Любовь Михайлова, и журналист из Донецка Сергей Стуканов на новом месте творят свою новую успешную историю. И поддерживают других земляков на форуме «Donbass Talks», где каждый желающий, выехавший из оккупированных территорий мог поделиться своей историей и своими переживаниями. Вот только по мнению, переселенцев в зале, таких успешных историй – несколько десятков тысяч. А с оккупированных территорий выехало более миллиона человек.

Мы можем дать денег, дать жилье, но мы не можем дать возможность лучше, чем показать, как можно заработать, чтобы быть самостоятельными

На вопрос: «Если бы были у власти, чтобы вы бы сделали для улучшения жизни переселенцев?» гости признали, что больными темами продолжают оставаться жилье и работа.

«Мы можем дать денег, дать жилье, но мы не можем дать возможность лучше, чем показать, как можно заработать, чтобы быть самостоятельными. Я считаю, не нужно давать рыбу, дайте возможность эту рыбу ловить», – говорит Любовь Михайлова.

«Крыша над головой – это основное, что позволяет чувствовать себя в безопасности. «Доступне житло» – это именно та программа, которая нужна переселенцам, но она финансируется мало, я бы эту ситуацию улучшил», – отметил Сергей Стуканов.

По словам Данила Болдырева, он бы больше внимания уделил проблеме здоровья переселенцев и восстановлению их состояния после тех событий, которые они пережили. А Дарья Касьянова считает, что сейчас нужно максимально бороться за признание детей в статусе «дети, пострадавшие от военных событий», чтобы у младшего поколения был доступ к бесплатной медицине, образованию и прочим необходимостям.

Также переселенцы признались, что из-за проблем с работой, жильем и прочих бытовых трудностей многие начали возвращаться на оккупированные территории. Не всем людям хватает сил, веры и воли к тому, чтобы бороться до конца, да и ситуации у всех разные, отметили гости в зале. Но в дискуссии пришли к одному выводу – «выезжать надо», а потому обратились к тем, кто остался на оккупированной территории.

«Кажется, иногда, что жизнь – эта болезненная штука и подкидывает болезненные моменты, а за что же это мне, я этого не заслужила. Да! Жизнь бывает такой! Не сдавайтесь. Боритесь и поддерживайте своих близких. Семья – это самое важное, что есть у нас!», – говорит Любовь Михайлова.

Я призываю нас всех, не спешить и не осуждать тех, кто остался там. Жизнь бывает сильнее обстоятельств – и люди были вынуждены вернуться…значит, там они нужнее

«Нужно быть готовыми, что первые полгода будет действительно сложно. Молодежь должна это понимать. Что касается людей в возрасте, которые не могут сами выехать, они должны стараться подготовить детей или внуков к поступлению в украинские школы и ВУЗы», – отметил Сергей Стуканов.

«Уже было время принять решение и поступить так, как подсказывает сердце, разум. Я призываю нас всех, не спешить и не осуждать тех, кто остался там. Жизнь бывает сильнее обстоятельств – и люди были вынуждены вернуться…значит, там они нужнее. Месседж всем нам: не осуждать, поддерживать, а там жизнь расставит все по полочкам», – говорит Дарья Касьянова.

По словам представительницы Совета Европы Анны Христовой, такие встречи нужны не только переселенцам, чтобы мотивировать друг друга и заново поверить, что все обязательно закончится хорошо, но и организациям, которые работают с ВПО.

«Для нас действительно очень важны такие встречи. Ведь мы – проект, который содействует формированию государственной политики по внедрению европейский ценностей. И вот все 2 года мы пытались быть рядом с теми людьми, которым нужна была наша поддержка. Это – и те, кто живет близко к линии соприкосновения, и те, кто выехал, для них мы проводим лекции, курсы, школы. Безусловно, за 2 года мы не смогли все изменить. Но то, что у людей сохраняется вера в возможность изменений – это очень важно», – отметила Анна Христова.

Переселенцы признаются: успешные истории мотивируют и не дают опускать руки. В тоже время все же хотелось, чтобы бытовые и социальные вопросы, с которыми неоднократно обращались к власти, были решены.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)