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19 Грудень 2017, Київ 20:56
Політика

«Спать пришлось сидя, но покормили кашей»: как ночуют люди, которые не прошли КПВВ?

Архивное фото. Переход между КПВВ в Станице Луганской. На фоне позиции боевиков. 9 октября 2016 года

(Друкуємо мовою оригіналу)

За последние три дня больше тысячи человек в Луганской области не успели пройти КПВВ и оставались ночевать в Станице Луганской. Поток людей, которые пересекают линию разграничения, резко увеличился. И пункт пропуска с ним не справляется. Из-за этого работу КПВВ в Станице Луганской хотят продлить на один час. С таким обращением в штаб АТО, а также к представителю Украины на минских переговорах Ирине Геращенко, собралась выступить Луганская областная администрация.

Житель оккупированного Луганска Андрей Николаевич (данные изменены) периодически ездит на подконтрольную Украине территорию проведать родственников. В пятницу он возвращался в Луганск, но не успел пройти пункт пропуска и был вынужден остаться ночевать в Станице Луганской. Рассказывает, что в очередь стал еще в 12 часов дня, но людей было настолько много, что до пяти часов вечера пройти КПВВ не удалось. Всех, кто не успел пройти, на ночлег провели в местный Дом культуры. Спать пришлось сидя и в мокрой одежде, так как в тот день был дождь, но людей покормили, а в Доме культуры включали отопление.

Очень много людей осталось. Нам организовали там питание

«Очень много людей осталось. Нам организовали там питание. Кашу давали горячую. Потом чай с сухариками. А утром всех организованно провели, и ребята нам обещали поговорить с пограничниками, чтобы нас пропустили в первую очередь», – рассказал Андрей Николаевич.

Поток на КПВВ в Станице Луганской увеличился до 10 тысяч человек за день – Клименко

В тот вечер на пункте пропуска, кроме Андрея Николаевича, осталось еще 550 человек. Об этом рассказал заместитель главы областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко. Более того, по его словам, люди не успевали пересечь линию разграничения в Станице Луганской и два последующих дня. Так, в субботу вечером ночевать в неприспособленном для этого помещении там осталось 320 человек, а в воскресенье – 250. В связи с этим в администрации решили увеличить пропускную способность КПВВ. В частности, добавить рабочие места для работников фискальной службы, которые контролируют перемещение товаров через линию разграничения. Также в администрации хотят обратиться в штаб АТО, а также к представителю Украины на переговорах в Минске Ирине Геращенко с просьбой на час продлить работу КПВВ. Открывать его не в восемь, а в семь часов утра, так как поток людей значительно увеличился.

Cейчас в среднем через него проходит 9-10 тысяч людей
Юрий Клименко

«27 октября 2015 года (день открытия КПВВ – ред.) он был рассчитан на 1,5 тысячи человек. А сейчас в среднем через него проходит 9-10 тысяч людей за одну рабочую смену», – рассказал Юрий Клименко.

Сторонам нужно договорится об открытии дополнительных КПВВ в Луганской области – Александр Хуг

«Станица Луганская» остается единственным пунктом пропуска в Луганской области. Переговоры о создании дополнительных КПВВ в регионе ведутся уже больше двух лет. Открыть их неоднократно призывали в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Однако, по словам заместителя главы миссии в Украине Александра Хуга, стороны конфликта пока на диалог не идут. Это касается, как готового КПВВ в Золотом, так и других перспективных мест для открытия пунктов пропуска.

Александр Хуг
Александр Хуг

Нужно, чтобы стороны сели за стол переговоров
Александр Хуг

«С технической точки зрения проблемы там нет. Нужно, чтобы стороны сели за стол переговоров и достигли договоренностей об открытии этого пункта (КПВВ «Золотое» – ред.), чтобы люди могли его пересекать. То же касается в равной степени и моста в Счастье и, по сути, любой дороги, которая пересекает линию разграничения», – заявил Александр Хуг.

Ранее украинская сторона предлагала запустить уже готовый к работе пункт пропуска «Золотое». Но в группировке «ЛНР» против этого. Там предлагают создать КПВВ в районе города Счастье. Однако такое предложение отвергается уже украинской стороной.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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