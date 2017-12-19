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За последние три дня больше тысячи человек в Луганской области не успели пройти КПВВ и оставались ночевать в Станице Луганской. Поток людей, которые пересекают линию разграничения, резко увеличился. И пункт пропуска с ним не справляется. Из-за этого работу КПВВ в Станице Луганской хотят продлить на один час. С таким обращением в штаб АТО, а также к представителю Украины на минских переговорах Ирине Геращенко, собралась выступить Луганская областная администрация.

Житель оккупированного Луганска Андрей Николаевич (данные изменены) периодически ездит на подконтрольную Украине территорию проведать родственников. В пятницу он возвращался в Луганск, но не успел пройти пункт пропуска и был вынужден остаться ночевать в Станице Луганской. Рассказывает, что в очередь стал еще в 12 часов дня, но людей было настолько много, что до пяти часов вечера пройти КПВВ не удалось. Всех, кто не успел пройти, на ночлег провели в местный Дом культуры. Спать пришлось сидя и в мокрой одежде, так как в тот день был дождь, но людей покормили, а в Доме культуры включали отопление.

Очень много людей осталось. Нам организовали там питание

«Очень много людей осталось. Нам организовали там питание. Кашу давали горячую. Потом чай с сухариками. А утром всех организованно провели, и ребята нам обещали поговорить с пограничниками, чтобы нас пропустили в первую очередь», – рассказал Андрей Николаевич.

Поток на КПВВ в Станице Луганской увеличился до 10 тысяч человек за день – Клименко

В тот вечер на пункте пропуска, кроме Андрея Николаевича, осталось еще 550 человек. Об этом рассказал заместитель главы областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко. Более того, по его словам, люди не успевали пересечь линию разграничения в Станице Луганской и два последующих дня. Так, в субботу вечером ночевать в неприспособленном для этого помещении там осталось 320 человек, а в воскресенье – 250. В связи с этим в администрации решили увеличить пропускную способность КПВВ. В частности, добавить рабочие места для работников фискальной службы, которые контролируют перемещение товаров через линию разграничения. Также в администрации хотят обратиться в штаб АТО, а также к представителю Украины на переговорах в Минске Ирине Геращенко с просьбой на час продлить работу КПВВ. Открывать его не в восемь, а в семь часов утра, так как поток людей значительно увеличился.

Cейчас в среднем через него проходит 9-10 тысяч людей

«27 октября 2015 года (день открытия КПВВ – ред.) он был рассчитан на 1,5 тысячи человек. А сейчас в среднем через него проходит 9-10 тысяч людей за одну рабочую смену», – рассказал Юрий Клименко.

Сторонам нужно договорится об открытии дополнительных КПВВ в Луганской области – Александр Хуг

«Станица Луганская» остается единственным пунктом пропуска в Луганской области. Переговоры о создании дополнительных КПВВ в регионе ведутся уже больше двух лет. Открыть их неоднократно призывали в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Однако, по словам заместителя главы миссии в Украине Александра Хуга, стороны конфликта пока на диалог не идут. Это касается, как готового КПВВ в Золотом, так и других перспективных мест для открытия пунктов пропуска.

Нужно, чтобы стороны сели за стол переговоров

«С технической точки зрения проблемы там нет. Нужно, чтобы стороны сели за стол переговоров и достигли договоренностей об открытии этого пункта (КПВВ «Золотое» – ред.), чтобы люди могли его пересекать. То же касается в равной степени и моста в Счастье и, по сути, любой дороги, которая пересекает линию разграничения», – заявил Александр Хуг.

Ранее украинская сторона предлагала запустить уже готовый к работе пункт пропуска «Золотое». Но в группировке «ЛНР» против этого. Там предлагают создать КПВВ в районе города Счастье. Однако такое предложение отвергается уже украинской стороной.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)