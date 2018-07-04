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Россия продолжает тихую агрессию в азовском регионе и возводит памятники псковским десантникам, воевавшим на Донбассе. Тем временем в Донецке все говорят о пенсиях и ищут курсы купли-продажи валют, которые больше не отображаются в обменниках. Эти и другие темы –​ в обзоре прессы от Донбасс.Реалии

Россия может окончательно «закупорить» Азовское море

Журнал Новое Время пишет о том, что россияне все активнее блокируют Азовское море пограничными кораблями, в связи с чем падает грузопоток украинских портов, и региону грозят экономические проблемы.

Издание напоминает о ситуации с турецким судном Obahan, которое 19 июня задержали российские пограничники. Все дело все в том, что судно шло в порт Мариуполя.

Вообще, как утверждает глава наблюдательного совета фонда Майдан иностранных дел Андрей Клименко, в последнее время пограничники России останавливали десятки судов, идущих в украинские порты. И это, по его словам, не случайность и не стечение обстоятельств, а часть целенаправленной политики северного соседа-агрессора.

Как утверждает еженедельник, случай с Obahan стал очередным подтверждением тому, что россияне старательно выдавливают Украину и ее экономические интересы из Азовского моря. Фактически, по мнению автора, они сводят к нулю эффективность работы портов Мариуполя и Бердянска.

Кроме того, по мнению представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Бориса Бабина, ситуация для Украины усугубляется еще и построенным Россией через Керченский пролив мостом. Эти действия России, по его словам, могут окончательно «закупорить» Азовское море. Подробнее в статье: «Море проблем».

Пенсия, за которую нужно бороться

Система социальной защиты переселенцев и борьбы с «пенсионным туризмом» не раз удивляла общество своими парадоксальными решениями, но последний ее «ляп» возмутил даже президента страны. Об этом пишет сайт Донбасс.Комментарии.

Речь идет о блокировании выплаты пенсии Игорю Козловскому – переселенцу, ученому-религиоведу, прошедшему плен группировки «ДНР», которого лично встречал после освобождения президент Петр Порошенко.

Выезд за границу стал основанием для приостановления выплаты Козловскому пенсии и запуска механизма проверки и верификации. Интернет-издание отмечает, что благодаря первым лицам страны, проблему решили. Но вот только таких случаев множество. Они происходят с «рядовыми» переселенцами, и им не придают внимания высокопоставленные политики.

Кроме того, как отмечает сайт, если проблема выплаты пенсии Козловскому была решена всего за несколько дней, то простым жителям Донбасса на это приходится тратить месяцы. А для тех переселенцев, у которых пенсия – основной источник дохода, это очень тяжелая проблема.

Пенсии, проезд, валюта

Самые обсуждаемые новости в Донецке – повышение пенсий и стоимости проезда в маршрутных автобусах с 1 июля. Об этом пишет газета Сегодня.

По словам местных жителей, кому-то повышение стоимости проезда на 2 рубля не ударит по карману. А вот тем, кто работает за 6700 рублей в месяц (~2800 гривен) и ездит на работу дважды в день на маршрутке – уже будет чувствительно. Точно так же и повышение пенсий на 10%, казалось бы, должно обрадовать стариков, но нет – продукты тоже начали дорожать, цитирует газета дончан.

Есть еще одно «новшество», пишет издание, – из обменных пунктов исчезли цифры валютных курсов. По данным местных «властей» так, якобы, рекламируются финансовые услуги, а их имеет право рекламировать только «центробанк ДНР». В место цифр теперь висит обнадеживающее «Мы работаем», а курс валют можно узнать только внутри обменника, пишет газета.

«Они там были»

Российская Новая Газета напоминает о том, что летом 2014 года безымянные могилы на кладбищах Пскова «рассказали» всему миру о том, что в Украине воюют не только шахтеры на военторговских танках. Там стреляют и погибают кадровые военные, в их числе – бойцы элитной 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

По словам автора статьи Ирины Тумаковой, тогда в 2014 году на кладбище в деревне Выбуты под Псковом в глаза бросались свежие безымянные могилы, будто вынесенные за ограду погоста (так хоронят самоубийц).

Однако спустя четыре года, как утверждает Тумакова, все кардинально изменилось. На местах прежних песчаных холмиков – монументальные стелы из черного гранита с вычурной гравировкой. Словно больше никто ничего не скрывает. Только родные погибших еще больше, чем прежде, боятся говорить, подчеркивает автор. Подробнее об этом вы так же можете узнать из сюжета телепроекта «Донбасс.Реалии».

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)