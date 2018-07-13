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Два года в судах. Переселенка из Луганска Наталья Белобровская потратила много времени и сил, чтобы выбить у государства положенную ей субсидию. В органах соцзащиты ей дважды отказывали, как она сама считает, по формальным причинам. Женщина не отчаивалась, обращалась к правозащитникам и шла в суд. За годы судебной тяжбы, иронизирует пенсионерка, и сама уже стала экспертом по этим вопросам. Юристы отмечают: дело Натальи Белобровской в чем-то уникальное, но и другие переселенцы, которые считают, что их права нарушены, не должны бояться отстаивать свои интересы в судах.

Пенсионерка Наталья Белобровская вместе с мужем покинула родной Луганск в июне 2014 года. То, что начиналось в городе, рассказывает женщина, вызывало страх. Семейная пара думала: поедут в Днепр на короткое время, как бы «в летний отпуск». Но этот вынужденный «отпуск» длится уже больше четырех лет.

«Там уже все начиналось, ходили люди в камуфляжной форме. Мы жили в центре, и все это было перед глазами. Захватили здание СБУ, обладминистрацию. Уже были перестрелки… Мы выехали 20 июня, потому что там было страшно», – рассказала Радио Свобода женщина.

Нет прописки или договора аренды – нет субсидии?

Ситуация у 67-летней пенсионерки Белобровской – не похожая на ситуации большинства выехавших из зоны боевых действий. Она была прописана в Луганске и в тоже время являлась владелицей квартиры в Днепре, которую раньше на ее имя купил сын. В этой квартире они с мужем и поселились. Это и стало «загвоздкой» для получения субсидии.

В родном Луганске у нее осталось жилье, из которого она не хочет выписываться, боясь потерять его. А в Днепре в органах соцобеспечения от нее требовали или днепровскую прописку, или договор на аренду жилья – как доказательство того, что она теперь живет в Днепре.

Белобровской Наталье Николаевне не назначено субсидию для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг по следующим основаниям – по решению комиссии

«Белобровской Наталье Николаевне не назначено субсидию для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг по следующим основаниям – по решению комиссии», – дважды сообщали переселенке из управления труда и соцзащиты населения Центрального райсовета Днепра.

Наталья Белобровская была искренне удивлена ответами чиновников. «Договор аренды жилья с кем? С самой собой?» – недоумевала женщина. Пытаясь добиться субсидии, она прошла несколько кругов инстанций, писала даже в профильное министерство. Ведь пенсии, которую получала, – около 1200 гривен – не хватало даже на оплату света и отопления.

Переселенческие я не получала, так как прописана в Луганске. И договор аренды здесь я ни с кем не могла заключить. Как я заключу, сама с собой?

«И первый раз ответили: нет регистрации, и второй раз – тоже самое. Действительно, 848-е Постановление Кабмина требует регистрацию. Но вот такая у меня непростая ситуация. Переселенческие я не получала, так как прописана в Луганске. И договор аренды здесь я ни с кем не могла заключить. Как я заключу, сама с собой? Мне прямо говорили: «А Вы выпишитесь из Луганска, а здесь пропишитесь». Как я выпишусь, у меня там квартира, завтра меня туда вообще не пустят? Меня это не устраивало. Ну что делать? «Подавайте в суд». Я решила пойти до конца. Это стоило нервов, но у меня такой характер», – говорит переселенка.

Решения суда «выполнили»: рассмотреть – рассмотрели, но снова отказали

Первая судебная тяжба по иску Белобровской длилась около года. Суд первой инстанции ей отказал, но апелляционный стал на ее сторону и обязал соцслужбу повторно рассмотреть заявление на субсидию. Чиновники, рассказывает женщина, выполнили это решение формально: рассмотреть – рассмотрели, но снова отказали. И тогда переселенка еще раз пошла в суд. И выиграла.

А потом мы сами нашли 365-е Постановление Кабмина 8 июля 2016 года о порядке соцвыплат переселенцам, в котором говорилось, что регистрация не нужна

«Одна женщина из Луганска, у которой ситуация в чем-то похожа на мою, дошла до Верховного суда и Верховный суд стал на ее сторону. У нее было написано в решении не просто еще раз рассмотреть ее заявление на субсидию, а учесть разъяснения суда, а там разъяснялось, почему положена выплата. Мы взяли за образец это решение и снова обратились в суд. А потом мы сами нашли 365-е Постановление Кабмина 8 июля 2016 года о порядке соцвыплат переселенцам, в котором говорилось, что регистрация не нужна. Одна справка переселенца дает право на соцвыплаты, в том числе субсидию. А мне пришлось обращаться в суд. Представляете, за два года никто в соцслужбах мне не сказал, что такое есть!» – говорит Наталья Белобровская.

«Иметь силы защищать свои права»

Юрист общественной организации «Правозхисна група «Січ» Марина Киптилая, которая помогала переселенке в этом процессе, отмечает: Днепропетровский окружной админсуд принял решение об удовлетворении иска женщины в полном объеме, действия чиновников признаны противоправными. Заявительнице назначат субсидию с момента обращения к соцслужбам, то есть с декабря 2016 года.

Я всегда советую переселенцам не падать духом и иметь в себе силы доказывать и защищать свои права, если не хватает собственных сил, обращаться к правозащитникам

«Переселенка к нам обратилась осенью 2017 года. Судебная тяжба длилась долго. И исполнение первого решения суда длилось долго: тогда чиновники якобы исполнили решение суда, но на самом деле не восстановили ее нарушенное право. На каждой стадии не спешили с быстрым принятием решений… Я всегда советую переселенцам не падать духом и иметь в себе силы доказывать и защищать свои права, если не хватает собственных сил, обращаться к правозащитникам», – сказала юрист.

В управлении соцзащиты Центрального райсовета Днепра ситуацию с субсидией переселенке не комментируют. В то же время известно: после решения суда в пользу пенсионерки чиновники на кассацию подавать не стали. Из дня на день Белобровская ждет квитанций на оплату коммуналки, в которых будет уже обозначена ее многострадальная субсидия.

Напомним, по данным Минсоцполитики, всего в Украине сейчас зарегистрировано полтора миллиона переселенцев из Донбасса и Крыма.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)