Чому Донбас не готовий захищати Україну?

52% українців у випадку загрози готові захищати країну зі зброєю в руках. Про це говорять дані соціологічного дослідження групи «Рейтинг». Що ближче до сходу країни, то менше потенційних добровольців. Найбільше патріотів серед забезпечених українців. Про що говорить різниця у кількості потенційних добровольців на заході та сході України? Чому більш забезпечені люди готові захищати Україну? І чому за останні роки кількість потенційних захисників не зростає? Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорили програміст, член добровольчого руху у 2014 році Геннадій Корнєв та директор соціологічної служби «Рейтинг» Олексій Антипович.

– Олексію, 52% українців готові захищати країну зі зброєю в руках – це багато чи мало?

Олексій Антипович: Враховуючи той показник, що ми фіксували до анексії Криму, до початку військових дій на Донбасі, а саме 33%, то 52% – це звичайно багато. Це спричинила війна, а не рівень мобілізації, заохочення участі в армійських підрозділах, підвищення зарплат військовослужбовцям. Ми фіксуємо рівень патріотизму.

Ми маємо щонайменше три регіони: захід, центр, південь, де цей показник становить понад 50%, і тільки на сході: Харківська, Донецька, Луганська області, 55% кажуть, що вони скоріше не готові захищати.

– Як Ви поясните те, що 55% жителів сходу не хочуть захищати Україну зі зброєю в руках?

Найбільш активна частина населення вже виїхала з території Донбасу. Там знижений показник потенційних добровольців з огляду на віковий ценз

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Олексій Антипович: У нашому дослідженні до східного регіону входять Харківська, Донецька, Луганська області, підконтрольні Україні. На Донбасі лишилися не усі жителі, які там були. Найбільш активна частина населення вже виїхала з тієї території. Там знижений цей показник з огляду на віковий ценз. У нас молодь й люди середнього віку виявляють найбільшу готовність.

А у Харківській області показник вищий за Донбас, і там менші патріотичні настрої.

– Підконтрольні частини Донецької та Луганської областей тягнуть цю статистику вниз?

Олексій Антипович: Так. Питання у складі громадян, які там залишилися. А це в основному старше покоління.

– Геннадію, Ви навчалися у КНУ ім. Шевченка, вивчали право у США, працювали з багатьма міжнародними компаніями, а у 2014 році пішли добровольцем. Що Вас мотивувало?

Геннадій Корнєв: Я пішов у серпні, починався Іловайськ. Вже було зрозуміло, що відбувається щось не те і це був вже інстинкт захисту. Тоді ми не знали, що буде далі. Я почав замислюватись про те, чому я нічого не роблю, щоб людей не вбивали.

– Якби зараз було необхідно, Ви б узяли до рук зброю?

Єдине, що мене дуже непокоїть, те що зроблено дуже мало висновків, якщо порівняти 2014 і 2018 роки

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Геннадій Корнєв: Звичайно, так. Нічого не змінюється. Єдине, що мене дуже непокоїть, те що зроблено дуже мало висновків. Якщо порівняти 2014 і 2018 рік – у системі безпеки й системі формування людей, які цим займаються, мало що змінилося.

– Розкажіть детальніше, що не так?

Геннадій Корнєв: Держава допоміжна, бо людина сама відповідальна і за свій вибір, і за своїх близьких, і за територію своєї країни. Але держава – це об’єднання громадян. Наприклад, ми могли б краще готувати людей, звичайних людей до того, що може статися ескалація конфлікту, що ця війна може охопити не лише дві області. І цим людям потрібно буде захищати себе і свою сім’ю.

– Для Вас готовність захищати країну зі зброєю в руках дорівнює патріотизму?

Геннадій Корнєв: Мабуть, так. Але у мене слово патріот зараз в умовах України викликає певний скепсис.

– Олексію, до нас телефонував слухач з Києва пенсійного віку, він готовий йти на фронт. Ви кажете, що Донбас тягне вниз за цим показником, адже там лишилися люди літнього віку. Тут кожна людина робить свій політичний вибір? Може на Донбасі дійсно не хочуть захищати країну?

48% людей передпенсійного і пенсійного віку готові захищати територіальну цілісність України зі зброєю в руках

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Олексій Антипович: 48% людей передпенсійного і пенсійного віку готові захищати територіальну цілісність України зі зброєю в руках. Це дещо нижчий показник, ніж серед інших категорій, але він все одно високий.

Коли накладається на регіон, на стать, на вік – це складається у певну тенденцію, де саме Харківська, Донецька й Луганська області є дещо менш мобілізованими до захисту.

Якщо говорити про політичний вибір, то 70% українців погоджуються з тезою, що Росія є агресором стосовно України, то 52% готових захищати свою територіальну цілісність зі зброєю в руках – менше, ніж могло би бути.

Тому це не політичний вибір, а вибір безпеки, вибір кожного громадянина, безпеки своєї сім’ї. Звичайно, є і патріотична складова, яка заключається у повазі й любові до держави, захисту держави, а не сім’ї. Це дуже різні й у кожного окремі підходи. Але все це складається у достатньо високий рівень як патріотизму, так і готовності захищати державу зі зброєю в руках.

– Чи не говорить ця різниця по регіонах про певний громадянський конфлікт всередині самої країни?

Олексій Антипович: Якщо на Сході кожен третій готовий захищати, то 55% – не готові захищати. Мова йде про територію України, про громадянський конфлікт питання не йде.

Якби ми взяли Донбас в окремий регіон у цьому дослідженні, східна Україна, це Харківщина, Дніпровщина й Запоріжжя, така сама по рівню мобілізації як південь і центр. Але Донбас, з огляду на найменш активну категорію населення, яка там залишилась, з огляду на військові дії, невпевненість у завтрашньому дні, звичайно не готова йти зі зброєю в руках.

– У порівнянні з минулим роком, кількість тих, хто готовий захищати країну зі зброєю в руках, не виросла – 54%, а цьому – 52%. Чому?

Олексій Антипович: Коли ми робили заміри у 2014-2015 роках, цей показник міг бути ще вищий, адже була актуалізація теми війни, усі були налякані. Питання у тому, що потім пішло певне розчарування у діях керівництва армії, були поразки на фронті. Тому цей рівень мобілізації дещо знизився у порівнянні з початком військових дій. Але знизився не значно, окрім того, люди втомилися від війни. Усі хочуть її закінчення, перемоги, повернення наших територій, але готовність захищати свою країну залишилась.

– Тих, хто готовий воювати зі зброєю в руках більше серед забезпечених чоловіків. Як Ви це поясните?

Забезпеченим людям є що втрачати: сім’я, статки, бізнес, плани на майбутнє – все входить у цей захист

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Олексій Антипович: Тут два моменти. З одного боку, віковий. Найбідніші категорії населення – люди старшого покоління. З іншого боку, пояснення у тому, що забезпеченим людям є що втрачати: сім’я, статки, бізнес, плани на майбутнє – все входить у той захист, який вони вкладають.

Геннадій Корнєв: Я згадав, що найкращими воїнами, з мого досвіду, були люди старші 50 років. Їм було складно воювати, але вони були більш врівноважені, досвідчені. Якщо людині понад 65, мабуть, це важко. Але у цей проміжок 50-60 років, як вони казали, втрачати вже нема чого.

– Геннадію, що для вас буде показовим фактором, у разі якого Ви повернетесь на фронт?

Геннадій Корнєв: Якщо мене запросять, зараз я просто сам не піду. Тільки якщо буде критична ситуація – початок ескалації за межі двох областей. Як тільки підключається третя область, я думаю, що треба підриватись.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)