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02 Листопад 2018, Київ 22:04
Донбас.Реалії

Санкции России могут подтолкнуть искать альтернативные рынки сбыта – экономический обозреватель

Иллюстративное фото: Президент Российской Федерации Владимир Путин. Москва, Кремль

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Российское правительство ввело санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний за «недружественные действия Украины касательно граждан и юридических лиц Российской Федерации». Среди этих компаний – и связанные с политиками, которых в Украине считают «пророссийскими». Зачем Россия ввела санкции? Как они повлияют на экономику Украины? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили экономический обозреватель «Власти Денег» Елена Демина и публицист Алексей Минаков.

– Как Вы охарактеризуете этот список, фамилии, компании, которые там появились?

Елена Демина: Я бы разделила этот список на несколько частей. Первая часть – люди, которые не поедут и не имеют никакого бизнеса в России. Почему они там появились? Для того, чтобы, возможно, сделать этот список весомым. А вторая часть – так называемые засланные казачки. В нем появились люди, которые являются пророссийскими и российскими представителями здесь, чтобы отвести подозрение. И третья часть – представители элиты, которые имеют бизнес и активы в России.

Эти санкции имеют пиар-политический эффект, политические, медийные последствия, но никаких экономических последствий они не имеют
Алексей Минаков

Алексей Минаков: Российская Федерация позиционирует эти санкции как экономические. Но на самом деле, они не имеют никакого отношения к экономике. Эти санкции имеют пиар-политический эффект, политические, медийные последствия, но никаких экономических последствий они не имеют.

Например, самый большой экспорт в Российскую Федерацию это черные металлы. И хорошо известно, кому в Украине принадлежат предприятия, которые экспортируют в Россию черные металлы – Ринату Ахметову. Но почему-то его в этом списке нет.

Я согласен с категорией, которую озвучила Елена. Есть проукраинские лица, которые есть врагами Кремля, но это уже давно было понятно. А вторая категория, более важная, люди, у которых или дружественные отношения, или они являются пророссийскими.

Например, олигарх Виктор Пинчук, который написал скандальную статью, где предлагал капитуляцию Украины – обменять Крым на мир на Донбассе. Он фактически единственный олигарх, который попал в этот список, можно еще назвать Геннадия Боголюбова. Но там нет Игоря Коломойского, хотя на российском телевидении в 2014 году против него была активная пропагандистская кампания. Среди всех олигархов почему-то выбрали как раз такого, который может идти на компромиссы с Путиным. Думаю, чтобы обезопасить от нападений, обвинений на него.

Также это Александр и Галина Герегы, которые по расследованиям до сих пор имеют бизнес в Крыму и в России. Егор Бенкендорф, руководитель телеканала «112», который, по сообщениям СМИ, принадлежит куму Путина Виктору Медведчуку.

Есть некоторые сомнения насчет того, что в этот список вписали Юлию Тимошенко. Не хочется актуализировать эту тему, но есть определенные обвинения в ее сторону, а теперь у нее есть аргумент, что она в этом списке и что она не агент Кремля.

Алексей Минаков, публицист
Алексей Минаков, публицист

– А зачем опубликован этот список? Какая цель?

Алексей Минаков: Цель абсолютно политическая, чтобы внести хаос в информационное пространство Украины и предоставить козыри тем лицам, которые подозреваются и обвиняются в пророссийскости.

У Путина остается все меньше механизмов влияния, он уже от бессилия прибегает к таким эмоциональным шагам
Алексей Минаков

У Путина было много поводков, за которые он мог держать Украину. Например, был газовый поводок, но он уже не может таким образом влиять. Был информационный поводок, но в 2014 году по решению суда мы легально прекратили вещание российских телеканалов, в прошлом году мы выдали антироссийские санкции относительно социальных сетей и сервисов. Сейчас рубится религиозный поводок, мы приближаемся к получению томоса про свою автокефальную поместную церковь.

То есть, у Путина остается все меньше механизмов влияния, он уже от бессилия прибегает к таким эмоциональным шагам.

Если проследить за хронологией событий, то почему именно сейчас эти санкции? Они позиционируются как ответ на наши украинские, но они были введены еще в прошлом году, а в этом продолжены и расширены. То есть, это не настоящая причина. Настоящая причина – Синод Константинопольского патриарха, ведь после этого началось собрание Совета безопасности России, заявление Госдумы в сторону Украины и сейчас вышли эти санкции.

– Елена, перед тем как стал известен сам список, Вы предположили, что Россия введет реальные санкции, которые действительно могут ударить по Украине. Это могут быть поставки ядерного топлива, угля в Украину. Почему эти рычаги Россия не использовала?

Если бы Россия действительно хотела ограничить экономические возможности Украины, то ограничивала бы поставки наиболее ощутимых экспортных позиций
Елена Демина

Елена Демина: Если бы Россия действительно хотела повлиять и ограничить какие-то экономические возможности Украины, то действительно ограничивала бы поставки наиболее ощутимых экспортных позиций. Как раз тогда я говорила о том, что этого не произойдет, потому что эти санкции будут обоюдоострыми, обоюдочувствительными. И что могут быть подвижки в сторону активов Ахметова. И все говорят, что предприятий Ахметова в списке нет, но есть маленький привет Ахметову в виде санкций против «Запорожкокса», которым он владеет совместно с Вадимом Новинским.

Я бы расценивала включение в санкционный список этого предприятия как предупреждение Ахметову, что на предстоящих выборах, предвыборной кампании он должен играть по правилам Кремля.

Елена Демина, экономический обозреватель «Власти Денег»
Елена Демина, экономический обозреватель «Власти Денег»

– Играть по правилам Кремля – это как?

Елена Демина: Поддерживать кандидатуру, которая будет выгодна Кремлю.

Появление этого списка подтолкнет наши компании еще активнее искать альтернативные рынки сбыта
Елена Демина

Касательно экономики в этом санкционном списке, действительно санкции затронут определенные компании, сделают больно. Например, у «Кернела», который попал в список, есть три завода на территории России. Невозможность свободного движения средств будет неприятной, как минимум. Но касательно экономики в Украине в целом, первый болезненный шок мы уже пережили, когда начали разрываться экономические отношения.

Теперь появление этого списка подтолкнет наши компании еще активнее искать альтернативные рынки сбыта.

– В Национальном банке Украины считают, что «введение санкций России против граждан и компаний никак не повлияет на макроэкономическую стабильность в стране».

Алексей Минаков: Если Кремль думает, что у нас тут все дураки и не понимают, что мы так просто поверим, что все в списке – враги Кремля, то это не так. Мы понимаем, что там все перемешаны и мы четко отличаем зерна от плевел.

Но я обратил внимание на формулировку в этом указе, какие меры предусматриваются против этих лиц или компаний – речь идет о заморозке денежных средств или заморозке вывода денег из России. Речь не идет о том, что этим людям запрещен въезд или о прекращении ввоза товаров. Только заморозка активов. Экономика тут чисто для фона, мне кажется.

Елена Демина: Я бы хотела уточнить маленькую деталь, на которую не обратили внимание. Есть набор мер, которые будут введены против людей и предприятий, попавших в список, но тем не менее Министерству финансов России можно будет давать отдельные разрешения на те или иные операции для людей и компаний, которые включены в этот список. Это означает, что в каждом отдельном случае все будет решаться в Минфине России.

– Елена, остается ли риск действительных экономических санкций в будущем? И готовится ли к этому Украина?

Елена Демина: Мы начали готовиться к постепенному отходу от зависимости от России около года назад, когда диверсифицировали поставки ядерного топлива и стали закупать его у американской компании, мы нарастили ее присутствие на украинском рынке в разы.

Вторая часть – уголь, здесь проблема, Россия остается поставщиком угля номер один. Тоже нужно диверсифицировать источники поставок угля. По обнародованным Минугля прогнозам мы и в следующем году останемся главными покупателями российского угля. Но и России не выгодно ограничивать эти поставки, потому что это сильно удорожит содержание «ЛДНР», это уголь добытый там, который перевозится через Россию.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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