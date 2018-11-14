«Життя підкидає громаді питання, до вирішення яких треба долучатися»: як працює громадський контроль

Євген Козярін

Із початком війни перестало існувати поняття вихідних, каже Ірина Перкова, журналістка центру громадянського контролю «Дій». «Дій» контролює місцеву владу і навчає громадських активістів у різних містах України – одне з відділень організації працює у Маріуполі.

В селищі Мирному Волноваського району шукаємо питну воду

Мережа ставить собі за мету розвивати місцеву демократію та контролювати владу міст. Містян знайомлять зі способами впливу на місцеві органи влади, вчать моніторити її рішення, зокрема закупівлі на кошти бюджету. Також активісти шукають, як вирішити важливі для місцевих проблеми – виходять на акції за чисте довкілля, відстоюють школи, що їх намагалися закрити.

«Я сьогодні була в селищі Мирному Волноваського району. Шукаємо для них питну воду – будемо робити свердловини у співпраці з «Карітас Маріуполь», – розповідає Ірина Перкова.

Наша організація домоглась, щоб інформацію місцевої влади подавали у формі відкритих даних

«Минулого року наша організація домоглась, щоб інформацію місцевої влади подавали у формі відкритих даних», – каже Ірина.

Вона додає, що більшість містян пасивні, але до діяльності центру долучаються студенти. «Дій» входить до робочої групи з розробки статуту Маріуполя.

Проект мережі центрів громадського контролю «Дій» був започаткований у вересні 2016 року. Це – спільний проект чеської неурядової організації People in Need та всеукраїнської громадської організації «Центр UA», що існує на кошти Європейського союзу. Наразі він охоплює 5 міст України, де існує динаміка в громадсько-політичному житті, зокрема і прифронтовий Маріуполь. У маріупольській команді зараз є троє людей: координатор Ванда Веровська, юрист Юрій Давиденко та журналістка Ірина Перкова, яка і висвітлює всю роботу центру.

Цього року організація буде працювати над редакцією положення про наглядові ради при міських органах влади та комунальних підприємствах, а вже наступного – захищати їхнє створення.

Наступного року плануємо лобіювати закладання до міського бюджету замовлення соціальних послуг у небюджетних організацій

«Щодо соціального замовлення – така ж ситуація: цього року плануємо затвердити положення з працюючим алгоритмом, а наступного року – вже лобіювати закладання до міського бюджету замовлення соціальних послуг у небюджетних організацій», – каже Ірина.

Але і прості містяни теж не осторонь, буквально днями до центру звернулися жителі Лівобережного району міста з проханням допомогти зберегти від запланованого закриття єдину в районі дитячу бібліотеку.

«З'ясувалося, що замість окремої спеціалізованої дитячої бібліотеки з фондом у 32 000 книжок у 100-тисячному районі міста будуть просто стелажі з дитячою літературою в бібліотеках для дорослих», – каже Ірина. І додає, що у районі не передбачена взагалі дитяча бібліотека, приміщення мають бути вільні, а про подальші перспективи для цих приміщень невідомо. Організація каже, що буде намагатись вплинути на владу і відстояти бібліотеку для дітей.

Солідарність активістів міста доволі ситуативна, каже Ірина. «По-перше, у всіх різні погляди на шляхи вирішення проблем, по-друге, не всі активісти чесні та без свого інтересу, по-третє, політичні інтереси громадських активістів впливають також на згуртованість», – зазначає вона. Але у важливих ситуаціях, каже, актив громади завжди знаходить в собі сили об'єднатись.

«Життя підкидає питань в громаді, до вирішення яких треба долучатися! Я вірю у велике майбутнє своєї країни», – підсумовує Ірина Перкова.