(Друкуємо мовою оригіналу)

«Все русско-турецкие войны нового времени имели общую причину: борьбу двух империй, в ходе которой Россия стремилась достичь естественных геополитических границ». Именно так в новом, почти 900-страничном труде «История Новороссии» Института истории Российской академии наук объясняется появление так назваемой «Новороссии» на территории современной Украины. В «Истории Новороссии» десятки авторов рассазывают о «неукраинскости» этого исторического региона и игнорируют ряд важных исторических источников. Была ли «Новороссия»? И почему в нее верят ученые из Москвы? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили доктор исторических наук Дмитрий Вирский и российский историк, доктор исторических наук Александр Сытин.

– Дмитрий, обращаюсь к вашей статье в издании «Зеркало недели. Украина», вы написали рецензию на этот «труд», назвали его «Встреча с прошлым или российские историки в поисках Лукоморья-Новороссии». Почему так назвали?

Дмитрий Вирский: Лукоморье это образ мифа, больше сказочная реальность, чем историческая. Были попытки это сказочное Лукоморье поместить на историческое пространство Северного Причерноморья.

– То есть, тот кто верит в Лукоморье, тот верит и в «Новороссию». «История Новороссии» это очень объемный труд, наверное, будет как-то влиять на общественность и на научную сферу. Фактически, его издали ваши коллеги. Вы считаете их коллегами?

Дмитрий Вирский: Отдельных да. Дело в том, что труд выдержан в советской стилистике. Это означает, что собрали огромный коллектив и «у семи нянек дитя без присмотра». Там есть целый ряд авторов, которые не сильно рвались, отказать руководителю не смогли. А кто-то скрутил дулю в кармане.

Да, есть авторы, которые, вероятно, свято верующие в этот концепт «Новороссии». Но у очень многих я не почувствовал вдохновения.

– Вы прочли этот труд. Расскажите о ваших впечатлениях. Интересно, что там «Новороссия» рассматривается со средины 18 века до 20 века.

Дмитрий Вирский: Основной посыл, что эта территория, которую они назвали «Новороссия», даже когда таковой не называется, ее, тем не менее, включают и рассматривают.

Если брать сам термин, он для территории Украины известен с 12 века. Но в 18 веке не знали, что в 12 веке он относился к Украине

И там у многих авторов тексты не говорят, что они толком понимали какое это пространство. Как я понимаю этот исторический феномен, он имеет четкие хронологические границы – от 1764-го до 1874 год (ликвидировано Новороссийское генерал-губернаторство). То есть, 110 лет когда это название существовало в административной практике. Если брать сам термин, то он для территории Украины известен с 12 века. Но в 18 веке не знали, что в 12 веке он к Украине тоже относился.

Когда Киевская Русь наладила отношения с Византией, присутствие России в основном по пути «из варяг в греки» до Константинополя в каких-то пунктах образовывались русские кварталы. Известный источник 14 века – список древнерусских городов (Киевской руси – ред.) дальних и ближних, в этих городах дальних можно найти города Болгарии, Греции, Румынии. К цивилизации древней Руси они какое-то отношение имеют.

К территории белгородского епископства, довольно популярный торговый центр Северного Причерноморья, греческие авторы использовали термин «Новороссия». Греки и авторы термина «Малая Россия».

– Дмитрий, расскажите немного о Новороссии, вы говорите, что это 1764 год, хотя греки говорили так еще до этого времени.

Дмитрий Вирский: В 1764 году уже никто не помнил, что греки так называли. Это внешний термин, его в основном использовали иностранцы.

В средине 18 века существовал тоже такой грандиозный проект, царское правительство в него много вложило, – Новая Сербия. Он закончился большим пшиком, огромным коррупционным скандалом.

Нужно было найти какой-то образ, который противопоставлял этой старой Новосербии, добавили к той же «новой» слово Россия. Потому что поначалу Новороссийская губерния была на территориях этого Новосербского административного образования.

– Были ли там украинцы? Потому что в этой российской историографии говорится, что это было дикое поле, где бегали татары, куда боялись соваться славяне. И там говорится, что именно в средине 18 века туда поселились русские колонисты и это исконно русская земля.

Это классический колониальный дискурс, так строили повествование любые колониальные империи

​Дмитрий Вирский: Это классический колониальный дискурс, так строили повествование любые колониальные империи. И в это время это действительно было модно, как Новая Англия, Новая Пруссия, это был тренд.

– Александр, как вы прокомментируете эту псевдонаучную терминологию, которую издает Институт историю Российской академии наук?

Александр Сытин: Я согласен с основными тезисами, что стилистика русской политики и русской историографии абсолютно имперская, колониальная. И те направления, по которым разрабатываются основные исторические концепции, носят такой же характер.

Россия не любит признавать, что на самом деле она стала территориальным, ментально и государственно ценностным наследником Золотой Орды

Россия не любит признавать, что на самом деле Российское государство стало территориальным, ментально и государственно ценностным наследником Золотой Орды.

Что такое Новороссия – это было дикое поле, которое с западной стороны осваивали поляки, опорным пунктом там был Каменец-Подольский. И там существовали запорожские казаки, которые осуществляли свою деятельность достаточно долго и независимо от российского государства. А Россия долгое время отгораживалась от набегов крымских татар так называемой засечной чертой. Это основные города, сохранившиеся до сих пор, современной черноземной зоны.

По мере ослабления Крымского ханства, по мере того как оно сначала подпало под влияние турецкого султана, укреплялось Российское государства, после походов Петра Первого к берегам Балтики, начали планомерную агрессию на юг.

Земли оказались плодородными, туда переселялись отчасти сами, отчасти переселяли людей, которые пытались избавиться от крепостной зависимости. Заселение происходило из традиционно русских земель, теперь утверждают, что украинцы которые являются наследниками Речи Посполитой, это один народ. А те, кто составил население Новороссии – это русские и для них требуют определенных политических уступок, которые нам известны.

Дмитрий Вирский: То, что там были и украинцы, очень затушевывают российские историки.

Возьмем тот же первый проект «Новой Сербии», с чего начинаются украинцы, которые реально живут на этой территории. Их права на эту территорию отменяются, говорят «вы самосёлы, уходите». И часть людей действительно переселились южнее, а часть записались фамилиатами этих новосербов.

В Новороссийской губернии вели статистику по нациям и в ведомостях «малороссийской» нации, было 82-85% украинцев на территории

​Это уникальный случай, в Новороссийской губернии вели статистику по нациям и в разных ведомостях «малороссийской» нации, как они тогда писали, было 82-85% украинцев на территории.

– Они там были и заселяли?

Дмитрий Вирский: Россияне любят вспоминать прогрессивную роль Екатерины Второй, а для украинцев это царица, которая ввела крепостное право на территории свободной гетьманщины. И это стало стимулом для заселения этого пространства. Украинцы были основным колониальным населением.

Александр Сытин: Если посмотреть с точки зрения польской историографии, то это будет третье виденье.

Если говорить об украинской историографии, то проблема с моей точки зрения, в том, что крайне сложно вычленить украинское население в современном смысле на уровне 18 века.

– Александр, как вы относитесь к тому, что в этом труде «История Новороссии» историки протягивают ее до сегодняшнего времени, рассматривают как отдельный концепт? Говорят, что «Новороссия» была, есть и будет.

Александр Сытин: С моей точки зрения, говорить о «Новороссии» после Сербской революции абсолютно неправильно, в средине 19 века формируется украинская идентичность, можем отчетливо видеть украинский народ, украинский язык, украинскую нацию. И эти земли подпадают под украинский суверенитет, в отличие от ситуации 17-18 веков.

Второй момент, советская власть базировалась на том, что Украина входила в состав СССР и в качестве таковой имела свою территорию, пусть советская, подавленная в своем стремлении обрести независимость и государственность. Тем более имела свою территорию на момент распада СССР. И здесь вообще говорить не о чем, потому что границы административные Украинской ССР были признаны и ни о какой «Новороссии» тут говорить невозможно. Это исторический абсурд.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)