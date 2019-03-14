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Первый региональный конкурс «Мастера красоты Донетчины» прошел 13 марта в Краматорске Донецкой области. В одном из городских торговых центров за звание лучшего соревновались десятки парикмахеров, барберов и мастеров маникюра. Участники этого форума приехали из Мариуполя, Бахмута, Константиновки и других городов области.

В Краматорске конкурс мастеров парикмахерского искусства проходил впервые. Его организовали местные предприниматели и Государственная служба занятости. Пригласили мастеров со всей области.

Мастер мужских стрижек Ирина Тихина вместе со своей моделью Ильей приехала из Константиновки, чтобы удивить зрителей прической в стиле Элвиса Пресли.

В мужских стрижках можно каждый раз что-то новое придумывать

«В женских стрижках все достаточно просто. И каждый раз клиентки приходят, и все одно и то же нужно делать, а в мужских стрижках можно каждый раз что-то новое придумывать. Как-то креативно, чтобы свою изюминку каждый раз вносить», – делится Ирина Тихина.

Роль Элвиса повару из Константиновки Илье Лазутину нравится. В прошлый раз он был в образе супермена, но чувствовать себя звездой рок-н-рола, говорит, гораздо веселей.

Мне нравится этот рок-н-рольный образ

«В полуфинале образ Супермена был. Такой был в очках, в футболке и все зализано было на бок. Сейчас образ 1970-х, Элвис Пресли. Мне нравится этот рок-н-рольный образ, так же, как и наряд вот этих модников», – шутит Илья Лазутин.

Собрать в одном месте парикмахеров со всей Донецкой области было непросто, признаются организаторы. Объединить мастеров помогли в Государственной службе занятости.

«Стоял вопрос о том, что возникнут сложности с мастерами. Нам нужно было им донести информацию о конкурсе. Но с помощью центра занятости мы устроили видеоконференцию, в которой принимало участие 24 города Донецкой области. И там нам была дана возможность рассказать о нем и донести людям суть конкурса», – говорит режиссер конкурса «Мастера красоты Донетчины» Анна Головарь.

Соревновались мастера в пяти номинациях. Победители получили наборы парикмахерских принадлежностей и косметики. Организаторы считают, что таким образом смогут популяризировать профессию парикмахера, а в службе занятости рассчитывают, что подобные форумы помогут некоторым безработным попробовать себя в новой роли.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)