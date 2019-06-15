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Как группировки «ЛДНР» продвигают идею возвращения территорий в состав Украины? Для чего группировкам «дружинники»? И сколько стоит отдохнуть на главном морском курорте «ДНР»? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии.

Партия сказала: надо!

После недавних президентских выборов в Украине неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей охватили невиданные доселе процессы. Впервые с 2014 года на официальном уровне зазвучали заявления о возможности возвращения ОРДЛО в Украину на правах автономии, пишет «Український тиждень».

Издание напоминает, что соответствующий сценарий был прописан ещё в первых минских соглашениях, однако до сих пор первые лица группировок «ЛДНР» старательно обходили этот вопрос в своих выступлениях.

Как пишет еженедельник, новую «генеральную линию партии» начали продвигать в виде флешмоба. В рамках акции обычные жители «республик» стали записывать видеообращения к новому президенту Украины с требованием признать «выбор» Донбасса.

Как утверждает автор статьи Денис Казанский, все обращения были записаны как под копирку. Заметно, что люди нередко читают заранее написанный для них текст или проговаривают заученное сообщение. При этом записать такую крамолу без одобрения (и даже давления) сверху в нынешних Луганске и Донецке никто не решился бы. Инициатива безусловно поступила с самого верха, подчеркивает Казанский.

Два года в изоляции

Два года назад украинский журналист и дончанин Станислав Асеев попал в застенки так называемого «МГБ ДНР». Журналиста по сей день незаконно удерживают только за то, что он делал свою работу, напоминает газета «Сегодня».

Издание пишет, что за ситуацией вокруг Асеева следят международные организации, такие, как Международный комитет Красного Креста и ОБСЕ. Однако даже у международных специалистов, оказывающих мониторинг и контроль, нет доступа к похищенному журналисту.

Более того, как утверждает автор статьи Игорь Рец, в Донецке даже спустя два года усиленно пытаются «замять» ситуацию с Асеевым и не создавать поводов для того, чтобы о пленнике говорили.

Очередной тревожный сигнал для Украины

Группировка «ДНР» весной этого года начала формировать в Донецке «добровольные народные дружины». Членов таких объединений в группировке называют «внештатными сотрудниками полиции ДНР», сообщает сайт «Новости Донбасса».

Как отмечает интернет-издание, пока сложно понять, чему обучают будущих «дружинников». Автор статьи Евгений Антонюк утверждает, что Донецк сегодня – это территория советских традиций. И «народные дружины» – не исключение. Следовательно, есть риски, что их основной задачей станет не самоорганизация местного населения для безопасности на улицах, а, например, поимка так называемых «украинских диверсантов», «шпионов» и «предателей республики».

Как минимум, по мнению автора, это чревато сведением личных счётов доносами на соседей. Более того, подобные формирования, а также их пропаганда среди донецкой молодежи – очередной тревожный сигнал для Украины. Ведь в группировке «ДНР» не скрывают, что «дружинники» – это подспорье для воюющей группировки.

Вперёд в прошлое

Каждая историческая эпоха оставляет после себя не только сведения про очередной прошедший период, но и конкретные материальные достижения вроде памятников. Времена «республики» – не исключение, пишет блогер из Луганска Яна Викторова для сайта «ВВС Украина».

Первым выдающимся в новой «эре» стал памятник напротив захваченного здания СБУ в самом центре города. Как отмечает Викторова, сам монумент – символ героизма «военных» – взрывали трижды. Несмотря на то, что прямо напротив круглосуточно работает секретный объект «республики», который знает обо всех всё, собирая сведения на каждого.

Удивляет и гигантская красная звезда на эстакаде возле ж/д вокзала, утверждает блогер. Её установила запрещённая в Украине российская организация «Ночные волки», ведь именно это место – своеобразный порт города.

По словам Викторовой, сейчас эта часть города – спокойная. Там нет движения поездов, машин и автобусов. Лишь несколько электричек в рамках ОРДЛО в день, а вокзал теперь больше похож на призрак из прошлого. Кстати, звезду ночью уже не зажигают – говорят, не для кого.

Отдых под надзором

На оккупированной части Донбасса осталось немного мест, где можно отдохнуть с семьёй или в компании друзей. Главным морским курортом считается посёлок Седово. Сюда едут не только жители Донецкой области, но и соседней Луганской, пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров».

По словам блогера, от безысходности там, разумеется, отдыхать можно. По крайней мере, море, солнце, пляж – гарантированы. Правда, есть одно «но»: стоить такой отдых будет почти столько же, сколько каникулы на Черноморском побережье.

Кстати, комендантский час на курорте никто не отменял, напоминает Молчанова. Как и по всей оккупированной территории, он начинается в 23:00 и заканчивается в 05:00.

Ещё очень многие отдыхающие недовольны соседством с военными. А их в Седово немало. И довольно часто в вечернее время они в нетрезвом виде расхаживают по курортному посёлку, пугая отдыхающих, отмечает блогер.

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