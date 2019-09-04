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Бороться с бездомными собаками гуманными способами принялись в Краматорске. Сюда уже второй раз приехали специалисты общественной организации «Зооконтроль». Если прошлом году стерилизовали и вакцинировали от бешенства 120 животных, то в этот раз это количество вдвое больше. Это увеличило бюджет кампании, но со временем, если такой способ окажется эффективным, говорят в местном горсовете, ​то борьба з бездомными животными будет стоить намного дешевле, говорят.

Бездомные животные в Краматорске – большая проблема. Это признают и горожане, и местные власти.

Собаки нападают на людей, но такие случаи происходят нечасто, говорит жительница Краматорска Ирина Добограй: «Иногда идешь, и они гавкают стаей. Сестру мою кусали. Но, правда, это несколько лет назад было. Но 40 уколов после укуса не хотелось бы делать. Не знаю, как с ними бороться, но отстреливать собак как-то негуманно. Наверное, проще предупредить из размножаемость, чем умертвлять. Я думаю, это негуманно».

Собаки нападают на людей не только для защиты дома или еды. Иногда стая может так развлекаться, считают специалисты общественной организации «Зооконтроль». Они работают в Краматорске уже второй раз. Животных отлавливают по всему городу, стерилизуют, вакцинируют и возвращают в те же места, откуда забрали. Это очень важно, говорит специалист по отлову собак Дмитрий Варваров. Если стаю после всех необходимых процедур не вернуть, то на ее место придет другая – не вакцинированная и не стерилизованная. Тогда процесс размножения остановить будет гораздо тяжелее, говорит он.

Но есть и другие причины, рассказывает Дмитрий Варваров: «Собаки служат иммунным барьером в городе. Мы же их прививаем от бешенства. Эти собаки эту территорию держат и не пускают других животных на эту территорию. И таким образом получается барьер. Человек – собака – постороннее животное какое-то дикое. Если изъять собак, дикие животные начнут приходить».

Операции собакам проводят квалифицированные хирурги, каждому животному внедряют микрочип с информацией о дате стерилизации и вакцинации и вешают на ухо клипсу. Впрочем, это не значит, что с этого времени собака станет полностью безопасной для человека. Зубы и инстинкты остаются прежними, да и вакцина от бешенства не вечная.

Каждый год нужно животных снова вакцинировать. Тогда они будут защищены от бешенства



«Все собаки, которые бегают по городу с клипсой, прошли через процедуру стерилизации и вакцинации от бешенства. Титр антител, защита от этого заболевания у них длится около года. И каждый год, в идеале, нужно животных снова вакцинировать, повторно вводить вакцины. Эту процедуру необходимо повторять и домашним, и бродячим животным. Тогда они будут защищены от бешенства и не смогут передавать его людям», – напоминает хирург Андрей Коробка.

В прошлом году выделенных горсоветом денег хватило на стерилизацию 120 собак. Сейчас количество бездомных животных, прошедших через стол хирурга, возрастет вдвое.

В этом году из городского бюджета выделено полмиллиона гривен на выполнение мероприятий по стерилизации и вакцинации бездомных животных. Планируем, что этого хватит на обработку 250 собак



«Мы в горсовете отдаем предпочтение гуманным способам борьбы с бездомными животными. Прежние методы давали лишь временный эффект. В этом году из городского бюджета выделено полмиллиона гривен на выполнение мероприятий по стерилизации и вакцинации бездомных животных. Мы планируем, что этого хватит на обработку 250 собак», – сообщил исполняющий обязанности начальника отдела коммунального хозяйства Краматорского горсовета Ярослав Сердюк.

В горсовете полагают, что бюджет кампании по борьбе с бездомными животными, возможно, возрастет, однако со временем его можно будет сократить. Ведь, говорят, если такой гуманный метод окажется эффективным, то и популяция бродячих собак сильно сократится.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)