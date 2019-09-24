(Друкуємо мовою оригіналу)

«На одном из семинаров была женщина из Косово. Сербские военные убили всех ее родных. Она приехала к нам, сидела в одном зале с людьми из Белграда. И в самом конце сказала: «Мои родители говорили, что есть хорошие и плохие люди. И когда со мной случилась эта беда, я начала ненавидеть всех сербов. Всех. Но сейчас я встретила сербов и вижу, верю, что их боль настолько же похожа на мою. Я чувствую, что возвращаюсь к себе и могу чувствовать себя живой».

Эти слова сербского социолога Горана Лоянчича вкратце описывают, зачем нужно и как можно примириться с врагом после и даже во время войны.

Как понять того, кого считаешь врагом, после войны на Донбассе – и начать разговаривать? И как убедить себя сделать первый шаг к тому, кто причинил тебе боль во время конфликта? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказал инженер взаимопонимания организации «Простір гідності» Олег Иванов.

– Олег, чтобы стать инженером взаимопонимания, тем, кто модерирует разговоры, сглаживает конфликты, вы окончили школу инженеров взаимопонимания. В эту школу большой конкурс и приоритет отдается представителям восточных регионов Украины, Одесской и Киевской областей. Почему?

– Мы надеемся, что будет интеграция. И сейчас, работая в громадах, понимаем, что эскалация конфликта довольно высока, даже в местных громадах. Я думаю, такие специалисты нужны во всей Украине, но эти регионы выбраны донорами приоритетными.

Инженеры есть по месту проживания, но также инженеры выезжают в любые громады. Можно пригласить инженера взаимопонимания, есть сайт «Простір гідності». Мы как диалоговая помощь, мы выезжаем, встречаемся с разными сторонами и потом создаем площадку, чтобы люди друг друга услышали. И это невероятное волшебство, когда люди начинают слышать друг друга, понимают, что у них одинаковые потребности, только стратегии удовлетворения разные.

– Что такое ненасильственное общение?

– Еще в 1960-х годах семья Маршалла Розенберга переехала в США. Так как это была еврейская семья, его обижали, как он писал в книге. Он стал психологом и начал разрабатывать, как можно с помощью диалога решить вопросы, связанные с насилием.

Методика простая. Всего четыре шага. Первый – не говорить суждениями, а просто наблюдать за процессом и говорить фактами. Второй – соединение с собой и услышать свои чувства. Третий – узнавать потребности другого человека. Четвертый шаг – запрос. Без запроса эти три шага не работают. Запрос удовлетворяет одну из важных потребностей – ясность. Если мы не задаем вопросы, у людей меньше ясности и они додумывают. Маршал Розенберг говорит: не надо додумывать, выходить из своих суждений, они субъективны. Нужно наблюдать, смотреть, что вы чувствуете, какая потребность у другого и у вас. И тогда делать запрос.

– Могут ли с помощью ненасильственного общения общаться враги во время войны на Донбассе? Можно ли с помощью этой методики решить любой конфликт, примирить любых людей?

– Я думаю, что можно. У нас есть опыт, где мы применяем ее в наших громадах, когда работаем, выезжаем. У меня был опыт слушания два часа одного военного, который служил в Авдеевке. Он был в нехорошем состоянии, угрожал. Когда он приехал, ему не нравилось, как происходят дела в громаде. Мы просто его слушали. А он потом сказал, что мы же ничего не делали, просто слушали, и поблагодарил. Мы с ним потом находили связь.

Еще у меня был опыт, где мы применяли эту методику, вели онлайн-диалоги. Я начал рассказывать, что я вывозил детей, с той стороны девушка сказала, что тоже этим занималась. Мы нашли общие точки. После этого еще полчаса общались. Это тот мостик, о котором вы спросили.

Мы часто бываем в громадах и бывает так, что у людей много боли. Инженер взаимопонимания слушает, понимает какие потребности. Человек кричит о своей боли и о потребностях.

Один житель на встрече с губернатором кричал, что «все воры». Я спросил, о чем он кричит, чего хочет – справедливости? Я спросил, в чем же несправедливость – запрос – а он говорит, что в его дом попал снаряд. Пришли, сделали, но было плохое финансирование и теперь течет крыша. Он кричал о своей потребности, обвинял. Губернатор объяснил, что нужна комиссия и бригада. Этот человек выдохнул и больше ни разу не сказал, что «все воры», потому что его потребность была удовлетворена.

Хорошо, что школа взаимопонимания набирает новых людей. Как сказал один из наших преподавателей: «У нас страна невыслушанных людей». И для меня первое – слушать и понимать.

– Сейчас продолжается вялотекущий конфликт на Донбассе. Огромное количество разбитых судеб, переселенцев. Как переступить свои обиды, боль? У людей забрали жизнь, квартиры, возможно, кого-то пытали. Кто должен делать первый шаг? Вы говорите, что нужно искать примирение, но с чего оно может начаться?

– Можно пригласить инженера взаимопонимания. Мы выслушаем, поймем позиции двух сторон, какие интересы и потребности. Тогда люди наконец сядут за один стол.

– Допустим, есть дончанин, который живет во Львове, и есть его родственники или бывшие соседи в Донецке, которых он ненавидит. Что тут уже можно делать?

– Насилие порождает насилие. В один момент нужно соединиться со своими чувствами, встретиться с болью и начать диалог. Это очень сложно, не быстро, но нужно начать слушать другого. И по эту сторону, и по ту много неудовлетворенных потребностей, много крика души. Если эти люди захотят услышать этот крик и слушать друг друга – это будет первый шаг. Неважно, с какой стороны он будет сделан.

– Возможно ли примирение, если одна из сторон не хочет примирения?

Есть такая эскалация конфликта, когда решают на другом уровне, например, дипломатия



– Один из принципов диалога – это добровольность. Еще есть шкала конфликтов, есть разное влияние на разрешение конфликтов. Должна быть добрая воля, но есть такая эскалация конфликта, когда решают на другом уровне, например, дипломатия.

– Если привести примеры других государств, в которых были военные конфликты, та же Югославия. Зачем искать в себе взаимопонимание? Почему не воевать «до победного»?

– В этой методике есть такое понятие как «круг насилия». Если мы будем его развивать и не выйдем из него – это насилие будет развиваться до абсурда. Самое главное, что все войны заканчиваются, и люди находят эти шаги к примирению. Я бы хотел, чтобы мы это делали на уровне людей.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на поштуDonbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)