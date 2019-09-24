В України зараз вікно можливостей, щоб нормалізувати життя на Донбасі – колишній перший заступник голови місії ОБСЄ

В України з’явилось вікно можливостей, щоб люди, яких зачепила війна, могли повернутись до нормального життя, і час втрачати не варто, вважає колишній перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ. В інтерв’ю «Голосові Америки» він прокоментував, за яких умов можливі вибори на сході України і з чого варто починати переговори про мир.

– Пане Гуґ, як би Ви оцінили ситуацію на сході України, особливо в час можливих мирних переговорів?

– Якщо глянути на звіти чи правозахисних організацій ООН, чи ОБСЄ, можна бачити, що основні причини, чому продовжуються бойові дії, не змінилися, і це досі спричиняє жертви серед цивільного населення.

Зброя досі перебуває там, де вона не повинна бути, і обидві сторони, що воюють, є надто близько одна до одної. Великі частини території з обох сторін є замінованими. Тож основні причини війни не змінилися.

Між тим, що змінилося – це тон розмов про цю проблему, про цей конфлікт, про цю війну. Зараз це має більш позитивний вигляд, і це дає надію, що з’явиться можливість викорінити основні проблеми. І, так, деякі дії останнім часом є також позитивними. Обмін полоненими, який ми бачили, – я вважаю, це важливо, бо це стосується родин, звичайних людей.

Гадаю, зараз існує вікно можливостей, яке не слід втратити, щоб люди, на чиє життя впливає ця війна, змогли повернутися до нормального життя.

– Українська влада наразі говорить про можливість проведення виборів на окупованих територіях. Як забезпечити, щоб ці вибори були вільні і справедливі, щоб місія ОБСЄ могла там працювати?

Щоб провести вибори, щоб зробити усі наступні кроки, дуже важливо спочатку стабілізувати безпекову ситуацію, щоб закінчилися бої вздовж усієї лінії конфлікту

– Дуже важливо те, що потрібно робити після того, як стихне зброя. І вибори, напевне, є частиною цього пакету дій… Але щоб їх провести, щоб зробити усі наступні кроки, дуже важливо спочатку стабілізувати безпекову ситуацію, щоб закінчилися бої вздовж усієї лінії конфлікту.

– Чи може Україна провести вибори, якщо не зможе повернути контроль за тією територією?

– Це те, що Україна і Росія мають самі врегулювати. Дуже важливо розробити порядок дій і мати угоду про черговість виконання цих дій кожною стороною. Щоб не було непорозумінь, щоб це було чітко зрозуміло і для всіх залучених у цей процес, і для тих, хто хоче перевірити виконання цієї угоди, щоб порядок виконання цієї угоди був узгоджений наперед. Гадаю, це питання, яке треба в подальшому обговорити, врегулювати, щоб не було непорозумінь.

– Тобто спочатку мир, а потім вибори?

– Важливо, щоб сторони погодились на ці кроки, інакше це не спрацює. І допоки не буде такої угоди про порядок виконання дій кожною стороною, доти триватимуть бойові дії.

Там росте нове покоління, там є діти, яким по 5–10 років, і вони не пам’ятають, яким життя було до війни

– Який ваш прогноз щодо настання миру на окупованих територіях? Чи ви передбачаєте повну інтеграцію тих територій до складу України?

– Починати треба з того, щоб території, які наразі не є під контролем України, належали Україні. З цього мають починатися розмови. Так, я вважаю можливим, що ці території знову опиняться під українським контролем. Але важливо, що допоки це не станеться, не можна гаяти час.

Я також переконаний, що місцеві мешканці вірять, що це можливо. Адже там росте нове покоління, там є діти, яким по 5–10 років, і вони не пам’ятають, яким життя було до війни. Це діти, які ще через 5 років стануть новим поколінням. І тоді може зародитися дуже відмінна атмосфера на тих територіях. Тож дуже нагально і дуже важливо закінчити цю війну. Час зараз дуже важливий.

Я не кажу, що треба поспішати, але треба пам’ятати, що людей, яких зачепив цей конфлікт, війна змінює не лише фізично, але й ментально.

Із чого варто починати переговори про мир? Ексклюзивне інтерв'ю із Александром Гуґом. Відео