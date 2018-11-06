Мінськ: Українська сторона закликала ОБСЄ дати оцінку заявам Гуґа

Українська сторона на переговорах у Мінську звернулася до керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ертуґрула Апакана з вимогою дати оцінку заявам екс-заступника голови місії Александра Гуґа, заявила представниця делегації віце-спікерка Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Пан Апакан підкреслив, що висловлені в інтерв’ю заяви Хуга були некоректно подані і є особистою думкою», – написала вона у Facebook.

Швейцарець Александр Гуґ завершив роботу на посаді заступника голови СММ ОБСЄ в Україні 31 жовтня. Із 1 листопада його замінив на цій посаді британець Марк Етерінґтон.

Коментуючи своє інтерв’ю від 24 жовтня, у якому спершу були слова, що місія ОБСЄ «не бачила прямих свідчень» залучення Росії до подій на Донбасі, але згодом ці слова прибрали, Гуґ в інтерв’ю українському телеканалові 1+1 заявив: «Факти не можна спростувати; факти, що підтверджені знімками, на яких зображені колони, що під покровом ночі в’їжджають до України та виїжджають із неї, колони машин військового типу з озброєнням на них, які рухаються ґрунтовими дорогами під чіткою координацією в супроводі систем протиповітряної оборони. У непідконтрольних урядові районах ми розмовляли з особами, які заявляли про свою належність до російських військових підрозділів, зокрема 16-ї повітряно-десантної бригади Росії… Вони відкрито з нами спілкувались і самі надали цю інформацію, а ми повідомили цей факт. Я також особисто розмовляв тут, у Києві, з двома полоненими, яких затримали Збройні сили України. І вони сказали те саме: вони входять до підрозділу, який на ротаційній основі воює в Україні».

Та на наступне ж запитання «Чи вважаєте ви Росію агресором» Гуґ відповів: «Ні».

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні почала роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України до ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ. СММ – це неозброєна цивільна місія. Її мандат поширюється на всю територію України, але Росія не допускає місію до окупованого нею українського Криму.

Місія вже не раз зазнавала критики, її звинувачували у проросійській позиції. СММ ОБСЄ відкидає такі звинувачення.