Колишній чільник місії ОБСЄ Гуґ бачив на Донбасі російських військових, та не вважає Росію агресором

Колишній заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ підтвердив, що місія виявила на Донбасі кадрових військовослужбовців із Росії, та не визнав Росію агресором. Про це, як повідомлено на сайті «Телевізійної служби новин» телеканалу «1+1», він сказав в інтерв’ю програмі «ТСН.Тиждень», яке було взяте ще під час його перебування на посаді.

Коментуючи інше його інтерв’ю, в якому спершу були його слова, що місія «не бачила прямих свідчень» залучення Росії до подій на Донбасі, але згодом ці слова прибрали, Гуґ в інтерв’ю українському телеканалові заявив: «Факти не можна спростувати; факти, що підтверджені знімками, на яких зображені колони, що під покровом ночі в’їжджають до України та виїжджають із неї, колони машин військового типу з озброєнням на них, які рухаються ґрунтовими дорогами під чіткою координацією в супроводі систем протиповітряної оборони. У непідконтрольних урядові районах ми розмовляли з особами, які заявляли про свою належність до російських військових підрозділів, зокрема 16-ї повітряно-десантної бригади Росії… Вони відкрито з нами спілкувались і самі надали цю інформацію, а ми повідомили цей факт. Я також особисто розмовляв тут, у Києві, з двома полоненими, яких затримали Збройні сили України. І вони сказали те саме: вони входять до підрозділу, який на ротаційній основі воює в Україні».

Та на наступне ж запитання «Чи вважаєте ви Росію агресором» Гуґ відповів: «Ні».

«Але я вважаю, що Росія, як і Україна та окремі райони Донецької та Луганської областей, визнали, що існує велика проблема, яка потребує вирішення, і всі вони взяли на себе зобов’язання», – додав на той час високопосадовець місії ОБСЄ.

А на слова журналіста: «Ви не можете не розуміти, що в цій війні Росія є агресором. Чи є у вас бажання одного дня назвати агресора агресором?» – Гуґ відповів: «Я все ще розмірковую над цим. Це буде дуже-дуже довга книжка, яку мені доведеться писати. Цей конфлікт можливо вирішити лише тоді, коли хтось буде прагнути знайти рішення, а не намагатиметься звинувачувати інших».

Швейцарець Александр Гуґ завершив роботу на посаді заступника голови СММ ОБСЄ в Україні 31 жовтня. Із 1 листопада його замінив на цій посаді британець Марк Етерінґтон.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні почала роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України до ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ. СММ – це неозброєна цивільна місія. Її мандат поширюється на всю територію України, але Росія не допускає місію до окупованого нею українського Криму. Найпомітніша частина роботи місії – в зоні російської гібридної агресії на Донбасі.

Її основні завдання – це неупереджено і об’єктивно спостерігати та звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогові між усіма сторонами конфлікту на сході України. Водночас у складі місії, в тому числі й серед спостерігачів на Донбасі, є і громадяни Росії, яка в Україні визначена як держава-агресор. Місія вже не раз зазнавала критики, її звинувачували у проросійській позиції. СММ ОБСЄ відкидає такі звинувачення.