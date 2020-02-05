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05 лютого 2020, Київ 21:10
Донбас.Реалії

«Когда-нибудь в апреле»: лучший курорт Донбасса в разрухе

Фонтан на «Славянском курорте», 3 февраля 2020 года

Друкуємо мовою оригіналу)

Санатории «Донбасс», «Юбилейный» и «Славянский» на территории «Славянского курорта» закрыли. «Славянский» обещают открыть когда-нибудь в апреле. А пока местных жителей беспокоят разруха и вывоз металла с территории когда-то процветавшей здравницы.

В конце 19-го века купцы втридорога парились здесь в чанах с минеральной водой. А в конце 20-го века огромный Славянский курорт был уже здравницей с профессурой, где реабилитировали – и очень успешно – людей с травмами и болезнями опорно-двигательного аппарата.

Сегодня «Славкурорт» – это три неработающих санатория, закрытая бальнеофизиотерапевтическая лечебница, разрушенная котельная, неработающая станция по добыче лечебной грязи и другие постройки.

Санаторий «Донбасс»
Санаторий «Донбасс»

Беспредел и мародёрство – так говорят местные жители о ситуации, в которую попал «Славянский курорт». Люди собрались возле входа на территорию курорта, чтобы обратить внимание прессы на беды когда-то процветавший здравницы.

Собрание жителей микрорайона «Славянский курорт»
Собрание жителей микрорайона «Славянский курорт»
Курорт просто гудел. Постоянно люди были везде. Все пляжи, санаторий был забит
Снежана Керничная


А им есть с чем сравнивать. Снежана Керничная, серебряный призёр Чемпионата мира по спортивным танцам, впервые увидела «Славянский курорт» 25 лет назад. Вот каким он был, с её слов: «Курорт просто гудел. Постоянно люди были везде. Все пляжи, санаторий был забит. Тогда селили пациентов даже в кабинетах у врачей. Не было мест. Были грязи, были ванны, всё было хорошо».

Снежана Керничная, серебряный чемпион мира по спортивным танцам на колясках
Снежана Керничная, серебряный чемпион мира по спортивным танцам на колясках

Сейчас все санатории, в том числе «Юбилейный» и «Донбасс», в которых располагались военные, закрыли. На дверях санатория «Славянский» наклеили табличку: «Санаторий не работает до апреля 2020 года». Только в то, что тут что-то заработает весной, люди не верят.

Вопрос металлический и политический

Теплотрасса полностью вырезана (не один километр), котельная на ухнарь вырезана
Наталья Сыщенко


Радио Донбасс.Реалии уже рассказывало том, что на территории курорта вырезают металл. Местная жительница Наталья Сыщенко говорит: пока в санаториях были военные, курорт разрушали не так активно. Сейчас они выехали. А Наталья описывает нам только часть местных потерь: «Теплотрасса полностью вырезана (не один километр), котельная «на ухнарь» вырезана, а там накопительные баки огромнейшие стояли».

А ещё жителей (и, наверное, местных политиков тоже) взбудоражил комментарий бывшего городского головы Славянска Нели Штепы под фотографией демонтированных батарей. Кстати, этот комментарий уже удалили.

Вот что говорит Наталья Сыщенко: «Я открываю фейсбук и читаю. Неля Игоревна там пишет: Лях (Вадим Лях, Славянский городской голова – ред.), Ким (Жан Ким, секретарь Славянского городского совета) и Яковленко (Алексей Яковленко, экс-главврач санатория «Юбилейный») разрешили вырезать трубы, то есть, всё это вывозить».

Удалённый комментарий Нели Штепы
Удалённый комментарий Нели Штепы

Однако люди уверяют: на курортскую разруху местные власти повлиять никак не могут, ведь курорт – в пользовании ЧАО профсоюзов Украины «Укрпрофздравница». А одного из пенсионеров, который начал критиковать городского голову Вадима Ляха при журналистах, – быстро «зашикали».

А ещё вся эта разруха стала вопросом политики. Такими размышлениями поделилась с нами жительница этого района Татьяна Толкачёва. Она уверена, что правительство обязано наконец-то обратить внимание на проблемы курорта. Ведь это может ускорить реинтеграцию оккупированных российскими гибридными силами территорий: «Вся эта ситуация плохая в Украине началась со Славянска. И начать её поднимать именно со Славянска, именно со «Славянского курорта», потому что сюда больше всего едет и шахтеров, и металлургов и лечиться, и оздоравливаться, и инвалидов, и переселенцев. И когда они увидят разницу в быте, в красоте, в культуре, в оздоровлении, их просто по-человечески сюда потянет».

В 2014 году президент Пётр Порошенко уже говорил о том, что район Славянска станет символом нового свободного Донбасса.

Собаки и история

Жители устроили нам экскурсию по территории курорта. Дождь, грязь, сорняки, мусор, покинутые здания и потрёпанный флаг перед оставленным военными санаторием «Юбилейный» усилили чувство безнадёжности.

Санаторий «Юбилейный»
Санаторий «Юбилейный»

А ещё здесь много собак. Вот что рассказала нам Галина Викторовна: «Когда были военные, они их подкармливали, им было хорошо. А теперь, когда они ушли, они нападают на людей, с сумкой невозможно пройти».

Обязательно восстанавливать, реставрировать это все. Это же наша история. Как же можно вот это все так оставлять и разрушать дальше
Галина Тулуб


А ещё жители показывают нам красивое разрушенное здание. Говорят, что это – памятник архитектуры. По словам местных, в конце 19-го века здесь жил врач и была поликлиника. А потом – одна из лучших в городе лабораторий. В 2014-м году в этот дом попал снаряд. Местная жительница Галина Тулуб вспоминает: «Горело трое суток. И вот в итоге что осталось… Обязательно восстанавливать, реставрировать это всё! Это же наша история. Как же можно вот это всё так оставлять и разрушать дальше?»

Разрушенное здание лаборатории
Разрушенное здание лаборатории

Люди говорят, что если тут что-то будут восстанавливать, то придут с детьми и внуками и помогут.

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О будущем

Местные жители уверены, что курорт надо вернуть в собственность государства. Тогда, мол, и будущее будет, и контролировать руководство будет проще. Письма по этому вопросу уже передавали и главе парламента Дмитрию Разумкову, и народным депутатам.

За счет долгов, которые накопила «Укрпрофздравница». Их должен взять на себя город. На сегодняшний день сумма долгов составляет 48 миллионов гривен
Вадим Лях


А местные власти заявили, что уже провели переговоры с «Укрпрофздравницей» о передаче курорта в муниципальную собственность. Вот что говорит городской голова Вадим Лях: «Речь идёт не о бесплатной, понятное дело, передаче, а за счёт долгов, которые накопила «Укрпрофздравница». Их должен взять на себя город. На сегодняшний день сумма долгов составляет 48 миллионов гривен. Это и местный бюджет, и областной».

Власти намерены вести переговоры о реструктуризации долгов и в то же время искать деньги на восстановление курорта.

Однако наблюдательный совет «Укрпрофздравницы» ещё не решил, отдавать курорт городу или не отдавать.

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