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Санатории «Донбасс», «Юбилейный» и «Славянский» на территории «Славянского курорта» закрыли. «Славянский» обещают открыть когда-нибудь в апреле. А пока местных жителей беспокоят разруха и вывоз металла с территории когда-то процветавшей здравницы.

В конце 19-го века купцы втридорога парились здесь в чанах с минеральной водой. А в конце 20-го века огромный Славянский курорт был уже здравницей с профессурой, где реабилитировали – и очень успешно – людей с травмами и болезнями опорно-двигательного аппарата.

Сегодня «Славкурорт» – это три неработающих санатория, закрытая бальнеофизиотерапевтическая лечебница, разрушенная котельная, неработающая станция по добыче лечебной грязи и другие постройки.

Беспредел и мародёрство – так говорят местные жители о ситуации, в которую попал «Славянский курорт». Люди собрались возле входа на территорию курорта, чтобы обратить внимание прессы на беды когда-то процветавший здравницы.

Курорт просто гудел. Постоянно люди были везде. Все пляжи, санаторий был забит



А им есть с чем сравнивать. Снежана Керничная, серебряный призёр Чемпионата мира по спортивным танцам, впервые увидела «Славянский курорт» 25 лет назад. Вот каким он был, с её слов: «Курорт просто гудел. Постоянно люди были везде. Все пляжи, санаторий был забит. Тогда селили пациентов даже в кабинетах у врачей. Не было мест. Были грязи, были ванны, всё было хорошо».

Сейчас все санатории, в том числе «Юбилейный» и «Донбасс», в которых располагались военные, закрыли. На дверях санатория «Славянский» наклеили табличку: «Санаторий не работает до апреля 2020 года». Только в то, что тут что-то заработает весной, люди не верят.

Вопрос металлический и политический

Теплотрасса полностью вырезана (не один километр), котельная на ухнарь вырезана



Радио Донбасс.Реалии уже рассказывало том, что на территории курорта вырезают металл. Местная жительница Наталья Сыщенко говорит: пока в санаториях были военные, курорт разрушали не так активно. Сейчас они выехали. А Наталья описывает нам только часть местных потерь: «Теплотрасса полностью вырезана (не один километр), котельная «на ухнарь» вырезана, а там накопительные баки огромнейшие стояли».

А ещё жителей (и, наверное, местных политиков тоже) взбудоражил комментарий бывшего городского головы Славянска Нели Штепы под фотографией демонтированных батарей. Кстати, этот комментарий уже удалили.

Вот что говорит Наталья Сыщенко: «Я открываю фейсбук и читаю. Неля Игоревна там пишет: Лях (Вадим Лях, Славянский городской голова – ред.), Ким (Жан Ким, секретарь Славянского городского совета) и Яковленко (Алексей Яковленко, экс-главврач санатория «Юбилейный») разрешили вырезать трубы, то есть, всё это вывозить».

Однако люди уверяют: на курортскую разруху местные власти повлиять никак не могут, ведь курорт – в пользовании ЧАО профсоюзов Украины «Укрпрофздравница». А одного из пенсионеров, который начал критиковать городского голову Вадима Ляха при журналистах, – быстро «зашикали».

А ещё вся эта разруха стала вопросом политики. Такими размышлениями поделилась с нами жительница этого района Татьяна Толкачёва. Она уверена, что правительство обязано наконец-то обратить внимание на проблемы курорта. Ведь это может ускорить реинтеграцию оккупированных российскими гибридными силами территорий: «Вся эта ситуация плохая в Украине началась со Славянска. И начать её поднимать именно со Славянска, именно со «Славянского курорта», потому что сюда больше всего едет и шахтеров, и металлургов и лечиться, и оздоравливаться, и инвалидов, и переселенцев. И когда они увидят разницу в быте, в красоте, в культуре, в оздоровлении, их просто по-человечески сюда потянет».

В 2014 году президент Пётр Порошенко уже говорил о том, что район Славянска станет символом нового свободного Донбасса.

Собаки и история

Жители устроили нам экскурсию по территории курорта. Дождь, грязь, сорняки, мусор, покинутые здания и потрёпанный флаг перед оставленным военными санаторием «Юбилейный» усилили чувство безнадёжности.

А ещё здесь много собак. Вот что рассказала нам Галина Викторовна: «Когда были военные, они их подкармливали, им было хорошо. А теперь, когда они ушли, они нападают на людей, с сумкой невозможно пройти».

Обязательно восстанавливать, реставрировать это все. Это же наша история. Как же можно вот это все так оставлять и разрушать дальше



А ещё жители показывают нам красивое разрушенное здание. Говорят, что это – памятник архитектуры. По словам местных, в конце 19-го века здесь жил врач и была поликлиника. А потом – одна из лучших в городе лабораторий. В 2014-м году в этот дом попал снаряд. Местная жительница Галина Тулуб вспоминает: «Горело трое суток. И вот в итоге что осталось… Обязательно восстанавливать, реставрировать это всё! Это же наша история. Как же можно вот это всё так оставлять и разрушать дальше?»

Люди говорят, что если тут что-то будут восстанавливать, то придут с детьми и внуками и помогут.

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О будущем

Местные жители уверены, что курорт надо вернуть в собственность государства. Тогда, мол, и будущее будет, и контролировать руководство будет проще. Письма по этому вопросу уже передавали и главе парламента Дмитрию Разумкову, и народным депутатам.

За счет долгов, которые накопила «Укрпрофздравница». Их должен взять на себя город. На сегодняшний день сумма долгов составляет 48 миллионов гривен



А местные власти заявили, что уже провели переговоры с «Укрпрофздравницей» о передаче курорта в муниципальную собственность. Вот что говорит городской голова Вадим Лях: «Речь идёт не о бесплатной, понятное дело, передаче, а за счёт долгов, которые накопила «Укрпрофздравница». Их должен взять на себя город. На сегодняшний день сумма долгов составляет 48 миллионов гривен. Это и местный бюджет, и областной».

Власти намерены вести переговоры о реструктуризации долгов и в то же время искать деньги на восстановление курорта.

Однако наблюдательный совет «Укрпрофздравницы» ещё не решил, отдавать курорт городу или не отдавать.

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