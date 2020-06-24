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Где пересечь линию разграничения на Донбассе? На 23 июня в Донецкой области КПВВ «Новотроицкое» только впускает людей из Донецка на свободную территорию Украины. Представители оккупационной администрации в Донецк никого не пропускают. А вот в Луганской области в Станице Луганской люди пересекают линию разграничения в обе стороны. Правда, в Луганск впускают людей только с пропиской на оккупированной территории Луганской области.

КПВВ «Новотроицкое» открыли 22 июня. В тот день в Донецк никого не пустили. Зато пограничники и правозащитники сообщили, что со стороны Донецка как раз под закрытие КПВВ выпустили 55 человек. Они пешком прошли почти 7 километров. Пограничники в нерабочее время пропустили людей.

Что с карантином в Новотроицком

Люди, которые едут из Донецка, говорят: из города людей выпускают, но не впускают.

Денис Ярошенко работает консультантом в благотворительном фонде «Право на захист». Во время интервью он как раз находится на КПВВ «Новотроицкое». Со ссылкой на коллег из Управления верховного комиссара ООН по правам человека он рассказывает, что в ночь с 22 на 23 июня за «нулевым» блокпостом по дороге в Донецк на остановке ночевали шесть человек.

«Как они сказали миссии по правам человека, они ждут 25 июня, когда вроде бы неподконтрольная (Киеву – ред.) сторона должна открыть свой блокпост на пропуск к себе», – говорит Ярошенко.

По его словам, украинские пограничники объясняют людям, что в Донецк их могут не пропустить.

И ещё есть важный момент. Если человека не пропускают в Донецк, то при возвращении на КПВВ он проходит паспортный контроль, устанавливает на смартфон приложение «Дій вдома» и должен пройти двухнедельную самоизоляцию, говорит представитель гуманитарной организации.

Пропускать людей из ОРДЛО на свободную часть страны начали с 22 июня при условии двухнедельной самоизоляции и установки на смартфон приложения «Дій вдома».

Не все соглашаются ехать. Большинство отказывается из-за того, что здесь надо провести 14 дней самоизоляции

«Если человек не может установить приложение «Дій вдома», фактически его не должны пропускать. Проводится работа с людьми, им объясняют это ещё на «нулевом» блокпосту. Поэтому не все соглашаются ехать. Большинство отказывается из-за того, что здесь надо провести 14 дней самоизоляции», – объясняет Денис Ярошенко.

Не ловит «Киевстар»

Денис рассказал Радио Донбасс.Реалии, что на «Новотроицком» сложно с мобильной связью: плохо работает «Киевстар». Беспроводной интернет раздают пограничники. А вот СМС-код для активации «Дій вдома» иногда ждут очень долго. Ярошенко говорит, что с одним мужчиной четыре часа искали точку с более-менее нормальным сигналом сети.

Поэтому для быстрой установки мобильного приложения на смартфон Ярошенко рекомендует пользоваться мобильными операторами Vodafone или Life.

Люди до нашего «нулевого» блокпоста идут пешком. Это около 6 километров. Потому что неподконтрольная сторона не пустила автобусы

А ещё Денис Ярошенко говорит, что люди до украинского «нуля» вынуждены идти пешком: «Люди, которые идут с неподконтрольной (Киеву – ред.) стороны, до нашего «нулевого» блокпоста идут пешком. Это по расстоянию около 6 километров. Потому что неподконтрольная сторона не пустила автобусы. Раньше автобус курсировал: он возил людей с неподконтрольного блокпоста до «нуля» нашего. А с нашего «нуля» уже забирает наш автобус людей и везёт на КПВВ. Наш автобус до «нуля» ездит».

Марьинка: у 17 человек закончилась еда

Екатерина Рачинская работает монитором в БФ «Право на захист». Она следит за ситуацией на КПВВ «Марьинка».

«На КПВВ «Марьинка» на сегодня нет никаких пропускных операций, потому что блокпост так называемой «ДНР» не возобновил свою работу. У нас возле палатки ГСЧС проживает 17 человек, которые ждут возможности пересечь линию разграничения в неподконтрольную сторону», – описывает реалии КПВВ Екатерина.

Ранее Радио Донбасс.Реалии уже говорило о том, что люди на КПВВ ночевали под открытым небом.

Теперь, по словам Екатерины, ситуация улучшилась. Благодаря УВКБ ООН, БФ «Право на захист», Марьинской райадминистрации, ГСЧС Донецкой области и Марьинского района люди ночуют в двух палатках.

Рачинская рассказала нам, что проблем с питьевой водой и дезинфекцией нет. Но на 23 июня у людей закончилась еда. Ведь недельный проект Международного комитета Красного Креста по обеспечению едой закончился.

И есть такие, у кого нет денег ни вернуться куда-то на подконтрольную территорию, и нет даже на питание

«Семь дней их кормили благодаря Международному комитету Красного Креста. 9 человек трёхразово получали питание на протяжении семи дней. Сейчас люди питаются за свой счёт, у кого есть свои собственные средства. Но у каждого сложная жизненная ситуация. И есть такие, у кого нет денег ни вернуться куда-то на подконтрольную территорию, и нет даже на питание», – говорит Рачинская.

Эти люди надеются, что 25 июня их пропустят в Донецк. А до этого дня питания у них нет.

Станица Луганская работает в обе стороны

А что на Станице Луганской? Евгений Каплин, руководитель гуманитарной миссии «Пролиска», рассказал нам, что с 25 мая здесь было единственное место на Донбассе, где организовали семь так называемых «зелёных коридоров» для пересечения линии разграничения. Людей пропускали по заранее согласованным спискам. По информации Каплина, за это время в сторону неподконтрольной Киеву территории прошли 379 человек, 506 – в сторону подконтрольной.

С 19 июня представители оккупационной администрации Луганска открыли блокпост в сторону подконтрольной Киеву территории без ограничений. А в Луганск пускают только людей с луганской пропиской. Люди, которые прописаны на неподконтрольной или подконтрольной Киеву территории Донетчины, могут попасть в Луганск только по согласованным спискам.

Евгений Каплин говорит, что на сегодня в обе стороны КПВВ пересекают от 800 до 1000 человек в день.

Им сообщают, что если у них кнопочный телефон, то им необходимо проходить обсервацию в больнице. Это людей пугает

«У многих людей пожилого возраста кнопочные телефоны. Им сообщают, что если у них кнопочный телефон, то им необходимо проходить обсервацию в больнице. Это людей пугает. Сотрудники нашего офиса в Станице Луганской сколько могли своих личных телефонов раздали людям для того, чтобы люди не попали на обсервацию. Но, тем не менее, каждый день по несколько десятков людей забирают на обсервацию», – описывает трудности пересечения КПВВ Каплин.

А ещё Евгений Каплин говорит, что в первые дни работы приходили пожилые люди из Луганска с кнопочными телефонами. Они рассчитывали перейти на подконтрольную Киеву территорию, снять пенсию и вернуться обратно. Когда люди узнавали про обязательную обсервацию или самоизоляцию, – возвращались без пенсий назад.

До пересечения КПВВ Каплин советует внимательно проверить все документы, чтобы они не оказались просроченными.

Также гуманитарная миссия «Пролиска» рассчитывает до конца недели снова запустить движение электрокаров, чтобы людям в возрасте было комфортнее передвигаться.

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