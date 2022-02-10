Фильм-спектакль о спектакле про Холокост – десятиклассницы школы №3 в Николаевке Донецкой области рассказывают о своем театральном и травматическом опыте, делятся воспоминаниями о современной войне и чувствами по поводу произошедшей почти сто лет назад. Двенадцатиминутная рефлексия «Герои» – новый проект немецкого режиссера Георга Жено и украинского Дэна Гуменного, которые раньше работали с подростками Донбасса над проектом «Місто з собою».

«Сон мне приснился, как погрузили нас в вагоны, что я сплю на печи. Согрелась видно, в соломе, которую в вагонах настелили. И мы в ней лежали, как щенки», – вспоминает узница концлагеря Майданек Мария Писаренко.

Ее монолог – часть театрального фильма «Герои», который сняли на Донбассе. Фильм-рефлексию о своем участии в спектакле про Холокост поставили подростки из Николаевки Донецкой области. Они работали под руководством режиссеров Георга Жено и Дэна Гуменного – это как минимум третий их крупный проект с учащимися школы №3 в Николаевке.

Фильм «Герои» – воспоминания и осмысление несколькими десятиклассницами своего участия в спектакле про узников концентрационных лагерей «Танго смерти». Заключенным музыкантам в спектакле приходилось играть одну пьесу и мелодию за другой, пока нацисты расстреливали их по одному. Школьницы рассказывают о расстрелах на сцене, а потом вспоминают, как стреляли над их родными домами. По-настоящему.

«Я вспоминаю, как когда я слышала во дворе первые выстрелы, я побежала домой. Мама с балкона кричала: «Варя, Настя, быстрее домой. Мне еще в двери никто не отвечал. Выбежала соседка, которая услышала наши крики, открыла двери, и мы со скоростью побежали на наш этаж», – рассказывает участница проекта Варя Похиленко.

Про Холокост школьницам рассказала учительница истории

Спектакль о Холокосте с подростками поставила учительница истории школы №3 Ольга Бакуха, говорит Радио Донбасс.Реалии один из режиссеров проекта Георг Жено. Он и сам пытался говорить о Холокосте с подростками в школе, где работает в той или иной форме с 2014 года, но не встречал понимания. Мало кто раньше знал об этой трагической грани Второй мировой войны, говорит, Жено, но благодаря спектаклю они стали значительно острее чувствовать события Холокоста и увидели параллели с современными событиями.

«В предыдущие наши приезды о Холокосте никто не знал. Мы пытались с учениками разных школ на Донбассе об этом говорить, но это был для них обычная скучная тема из учебника. Нам казалось важным с детьми об этом говорить и параллельно в школе начали работать над этим спектаклем. И когда мы приехали в очередной раз, то увидели, что школьники буквально в этом живут», – говорит Жено.

Гуменный приехал в Николаевку в августе 2021 года и приступил к работе над фильмом вместе с Алиной Коберник, Анастасией Тархановой, Яной Гуменной, учительницей Ольгой Бакухой, Корнелией Бухбергер (Гамиург) и, конечно, школьницами Ксенией Лыковой, Анастасией и Варей Похиленко, Кариной Товченик, Юлией Летко, Альбиной Бакухой и Анастасией Овсянниковой. Музыкальное решение для пьесы нашла Марина Бондас – первая скрипка Симфонического оркестра Берлинского радио. Это мелодии, спетые а капелла на разные мотивы, которые она помогла девушкам выбрать и выучить.

Сам Жено первые месяцы связывался со своей командой только в онлайне, и приехал в Николаевку на украинскую премьеру уже в декабре 2021 года. Фильм-спектакль показали в рамках международного Симпозиума «Misto to Go:Школа культурных инициатив гражданского общества».

Участницы спектакля говорят, что история повторяется

Режиссер рассказывает, что школьницы очень эмоционально отнеслись к пьесе, как будто прожили события прошлого и

«Сейчас люди тоже убивают, устраивают войны и так далее. Возможно в этом есть какая-то необходимость, но история как будто начинает повторяться. Снова война, снова убивают людей», говорит в фильме Ксения Лыкова.

«Как бы ни была избитой эта фраза, она правдива – если мы что-то не вспоминаем, то с большой долей вероятности трагедия может повториться», – говорит Жено. Он собирается заниматься театром с подростками пока идет война на Донбассе, но допускает, что после окончание будет только началом настоящей работы. После конца боевых действий предстоит долгий процесс рефлексии и осмысления произошедшего, считает режиссер.

Фильм – первая часть проекта «Следы тех, кто выжил, или Герои моего детства» и начало долгосрочного обмена опытом и знаниями между школьниками Донбасса и учениками гимназии в Гамбурге. Премьера второй части проекта состоится в гамбургской Matthias-Claudius-Gymnasiums в марте 2022 года. 70% немецких участников – мигранты из тех стран, где тоже были войны, – Сирия, Афганистан и другие. Проект реализуется в программе «MEET UP! Youth for Partnership» при поддержке Фонда «Память, ответственность и будущее» (EVZ) Федерального министерства иностранных дел Германии.

До 14 февраля спектакль можно посмотреть на платформе «Театр Международных Афер». Это совместный проект четырех европейских театров: Agency for Safe Space (Гамбург), Театр Громадян (Киев), Театър Реплика (София) и проекта Соседи (резидент Центра имени Вс. Мейерхольда, Москва).

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу.