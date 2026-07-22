Драпатий виправить помилки Сирського? «Скеля», плани Зеленського і Федоров

Президент Володимир Зеленський звільнив генерала Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України. Також указом вже офіційно призначив на місце головкома генерал-майора Михайла Драпатого.

Медіа називають його «генералом нового покоління» – і часто згадують початок відсічі агресії Росії у 2014 році та його легендарний прорив на БМП у захоплений Маріуполь.

Тепер від Михайла Драпатого очікують рішень щодо осучаснення війська та щодо штурмових полків Олександра Сирського, зокрема і «Скелі» (матеріал Радіо Свобода з новими свідченнями родичів бійців «Скелі» можна подивитися тут).

Драпатий став третім головнокомандувачем ЗСУ після 2022 року і наймолодшим очільником війська часів незалежної України. Напередодні Зеленський оголосив, що ухвалив саме такі кадрові рішення. Це сталося на тлі акцій протесту в Києві неподалік Офісу президента та в регіонах.

Протестувальники вимагали повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та звільнити Сирського. Після зміни головнокомандувача ЗСУ учасники акцій протесту підтверджують, що продовжують вимагати повернути Федорова, попри те що вже є тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара.

Про це дивіться в етері програми «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

22 липня ЗСУ вже офіційно отримали нового головнокомандувача, а також начальника Генерального штабу збройних сил України – відповідні укази Володимира Зеленського оприлюднив Офіс президента.

Чи варто президенту повертати Федорова у крісло міністра оборони?

Мар'яна Безугла, позафракційна народна депутатка переконана, що наразі Федоров має повернутись на посаду:

«Любий міністр, при любому знанні системи буде як мінімум 3 місяці вникати в конструкт Міністерства оборони. І ми втрачаємо ці 3 місяці, ми втрачаємо літо і ранню осінь перед блекаутами, щоб наростити темпи змін, щоб наростити темпи у війську. І, відповідно, дати гідну відсіч росіянам перед тим, як вони будуть точно нас кошмарити взимку».

Вадим Івченко, народний депутат від фракції «Батьківщина» вважає, що у кріслі міністра оборони має бути ефективний міністр, який знайде спільну мову з усіма ланками влади, безвідносно прізвищ:

«Виберіть найефективнішу людину, яка точно зможе зробити і реформи в тому числі, і точно буде однією мовою розмовляти зі Збройними силами України, і у нього не буде проблем в парламенті».

Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ переконаний, що повернення Михайла Федорова неприпустиме, адже покаже слабкість влади:

«Люди, які в багатьох випадках не мають абсолютно ніякого реального відношення до фронту і не розуміють всієї ситуації ведення бойових дій, планування, забезпечення операцій, починають маніпулювати безпосередньо керівництвом країни. Зараз ситуація нагадує, знаєте, приказку, що хвіст крутить собакою».

Масі Найєм, ветеран, співзасновник правозахисного центру для військовослужбовців «Принцип» не вважає повернення Федорова проявом слабкості, адже його підходи показували результат:

«Це перший міністр, у якого взагалі з'явилась хоча б якась стратегія перемоги. Хоча б якась. Другий момент. Я вірю в цю стратегію, тому що розумію по технологічним питанням, що воно рухається в правильний бік».







