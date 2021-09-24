24 вересня – що очікувати в цей день і що було в історії

Які події очікуються?
- Російський Центрвиборчком оголосить остаточні результати виборів до Державну думи. За попередніми підсумками, «Єдина Росія» набрала 49,8% голосів, КПРФ – майже 19%, ЛДПР – трохи більше ніж 7,5%, «Справедлива Росія» – близько 7,5%. У думу вперше з 2003 року пройшла ще одна – п’ята – партія «Нові люди» з результатом 5,32%. Верховна Рада України 22 вересня визнала ці вибори незаконними, а Держдуму нелегітимною у зв’язку з порушенням міжнародного права, зокрема залученням до голосування громадян України на непідконтрольних Києву територіях.
- Український Оскарівський комітет оголосить переможця національного відбору для номінування на премію американської кіноакадемії «Оскар» від України. Цього року в національному відборі беруть участь 5 фільмів: «Відблиск» (режисер Валентин Васянович), «Стоп–Земля» (режисер Катерина Горностай), «Носоріг» (режисер Олег Сенцов); «Погані дороги» (режисер Наталка Ворожбит); «Чому я живий» (режисер Віллен Новак).
- У Львові розпочнеться перша молодіжна зустріч Київського безпекового форуму «Захід-Схід, Північ-Південь», в якій візьмуть участь 100 молодих професіоналів та активістів з різних регіонів України.
Цей день в історії
- 1941 року, на п’ятий день німецької окупації Києва, серія потужних вибухів зруйнувала численні будівлі в центрі міста, заміновані під час відступу радянських військ. Внаслідок вибухів і спричинених ними пожеж тисячі киян загинули або залишилися без даху над головою, а місто втратило істотну частину історичної забудови. Радянська пропаганда тривалий час покладала відповідальність за вибухи на німців. Лише в 1990-х роках стало відомо, що справжніми організаторами були мінери НКВС і радянські диверсійні групи.
- 1989 року папа Іван Павло ІІ привселюдно приніс вибачення Галілею й повернув йому «право бути законним сином церкви».
- 2004 року в Івано-Франківську під час президентської виборчої кампанії 17-річний студент-економіст Дмитро Романюк поцілив яйцем у тодішнього прем'єр-міністра України, кандидата в президенти Віктора Януковича, після чого той впав і був відвезений до лікарні. Соратники Януковича представили інцидент як небезпечний замах, однак оприлюднене журналістами відео показало, що предметом, який збив Януковича з ніг, було куряче яйце.
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