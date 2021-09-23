23 вересня – що очікувати в цей день і що було в історії

Які події очікуються?
- В Україні набувають чинності правила «жовтого» рівня епідемічної безпеки, який передбачає обмеження кількості учасників масових заходів, відвідуваності закладів культури, громадського харчування, спортивних та фітнес-центрів. Обмеження не поширюватимуться на ті заклади, персонал та відвідувачі яких вакциновані, мають негативний ПЛР чи експрес-тест.
- У Верховній Раді України відбудеться позачергове засідання для розгляду чотирьох законопроєктів з питань оподаткування та фіскальної політики.
- В Німеччині пройдуть треті, останні телевізійні дебати кандидатів на посаду канцлера перед виборами до парламенту, призначеними на 26 вересня. Після цих виборів чинна очільниця уряду Ангела Меркель піде з посади, яку обіймала з 2005 року.
Цей день в історії
- 1872 року народилася оперна співачка Соломія Крушельницька, одна з найвідоміших артисток європейської оперної сцени свого часу.
- 1991 року за підсумками республіканського референдуму Верховна Рада Вірменії оголосила незалежність країни.
- 1993 року президент Росії Борис Єльцин віддав розпорядження про припинення фінансування Верховної Ради РФ у відповідь на відмову депутатів виконати указ про розпуск парламенту. В той же день депутати зібрали надзвичайний з’їзд, який ухвалив позбавити Єльцина президентських повноважень. Конфлікт гілок влади призвів до вуличних заворушень і завершився озброєним штурмом Верховної Ради 4 жовтня. Понад 150 осіб загинули під час силових дій.
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