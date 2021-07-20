20 липня – що очікувати в цей день і що було в історії

Які події очікуються?
- У Києві вшановуватимуть пам’ять загиблого журналіста Павла Шеремета.
- У Верховній Раді очікується позачергове засідання.
- Американський підприємець Джефф Безос здійснить подорож у космос на борту ракетно-капсульного корабля New Shepard.
- Мусульмани світу святкуватимуть Курбан-Байрам – найбільше свято в Ісламі.
Цей день в історії
- 1924 року під час літніх Олімпійських ігор в Парижі засновано Міжнародну федерацію шахів ФІДЕ. Цей день відтоді відзначають як Всесвітній день шахів.
- 1936 року підписано конвенцію Монтре про юрисдикцію Туреччини над протоками Босфор і Дарданелли.
- 1938 року народилася американська кіноактриса російсько-українського походження Наталі Вуд (Наталія Захарченко).
- 1990 року на 67-му році життя помер кінорежисер, сценарист, художник Сергій Параджанов.
- 2016 року від вибуху бомби, закладеної на днище автомобіля, загинув журналіст Павло Шеремет.
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