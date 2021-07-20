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Суспільство

20 липня – що очікувати в цей день і що було в історії

20 липня 2021 року минає п’ять років від вбивства журналіста Павла Шеремета

Які події очікуються?

  • У Києві вшановуватимуть пам’ять загиблого журналіста Павла Шеремета.
  • У Верховній Раді очікується позачергове засідання.
  • Американський підприємець Джефф Безос здійснить подорож у космос на борту ракетно-капсульного корабля New Shepard.
  • Мусульмани світу святкуватимуть Курбан-Байрам – найбільше свято в Ісламі.

Цей день в історії

  • 1924 року під час літніх Олімпійських ігор в Парижі засновано Міжнародну федерацію шахів ФІДЕ. Цей день відтоді відзначають як Всесвітній день шахів.
  • 1936 року підписано конвенцію Монтре про юрисдикцію Туреччини над протоками Босфор і Дарданелли.
  • 1938 року народилася американська кіноактриса російсько-українського походження Наталі Вуд (Наталія Захарченко).
  • 1990 року на 67-му році життя помер кінорежисер, сценарист, художник Сергій Параджанов.
  • 2016 року від вибуху бомби, закладеної на днище автомобіля, загинув журналіст Павло Шеремет.
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