Верховна Рада проведе позачергове засідання 20 липня – Корнієнко

Верховна Рада України 20 липня на прохання президента України проведе позачергове засідання. Про це заявив в коментарі Радіо Свобода голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Ми очікуємо, що воно відбудеться о 14-й годині. Просити скликати засідання буде президент. Там будуть розглядатися виключно проєкти постанов про скасування рішень щодо голосування Верховної ради щодо судової реформи – це законопроєкти 3711-д («Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування», – ред.), 5068 («Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» – ред.), 5069 («Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя» – ред.), – заявив Корнієнко.

За його словами, також розглянуть постанови щодо законопроєкту 3822 «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності».

«Ми вкотре опозицію закликаємо не користуватися такими нечесними методами. За всю історію існування Верховної Ради жодна така постанова не була ухвалена. Це інструмент політичного тиску опозиції. Наразі ми розуміємо, що була в опозиції задача «застопорити» судову реформу до вересня місяця. Ми не дамо це робити. Кворуму для таких засідань не потрібно. Попри те, скільки депутатів завтра буде, воно відбудеться», – додав Корнієнко.

Раніше Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №5068 про реформу Вищої ради правосуддя, який передбачає перевірку на доброчесність членів ВРП, а також змінює порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Документ забезпечує перезавантаження ВРП за участю міжнародних експертів, які матимуть вирішальний голос. До цього раніше закликали міжнародні партнери та Венеційська комісія.

Офіційно п’ята сесія Верховної Ради IX скликання звершується 23 липня. За даними голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, упродовж п’ятої сесії парламент розглянув майже 700 законопроєктів, з яких 170 Рада ухвалила в цілому та 110 – за основу.