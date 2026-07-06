Залужний, Буданов. Ексміністр Дмитро Кулеба про ймовірність завершення війни, вибори і Польщу

Україна після чергового обстрілу Росії. На фоні заяв про брак ракет Patriot є анонс про нову зустріч президентів України та США: це має статися на саміті НАТО в Анкарі . Про що домовляться Трамп і Зеленський в Туреччині?

. Про що домовляться в Туреччині? Медіа пишуть про можливість президентських виборів в Україні уже цієї осені, а президент Зеленський знову згадує можливе завершення війни. Вибори справді можуть відбутися? Зеленський, Залужний і Буданов : що відбувається між трьома лідерами електоральних вподобань?

: що відбувається між трьома лідерами електоральних вподобань? Відставка з посади міністра закордонних справ: що ще залишилося за кадром? Чому і як екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак опинявся навпроти міністерських візаві Кулеби? Взаємини з Єрмаком вирішені остаточно?

опинявся навпроти міністерських візаві Кулеби? Взаємини з Єрмаком вирішені остаточно? Загострення між Україною та Польщею: що далі? Що змінить цей конфлікт і до чого тут нові плани Росії та Путіна?

Про вибори, війну, свою відставку в інтерв’ю Радіо Свобода – Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (2020-2024):

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вважає небезпечною риторику частини польських політиків щодо України.

За його словами, коли звучать заяви про «східні креси» або про те, що «Львів – польське місто», це нагадує російські наративи про «Новоросію», «російський Харків» чи «російську Одесу».

Водночас Кулеба наголосив, що не ставить знак рівності між Польщею та Росією.

«Я не кажу, що Польща – це Росія. Я кажу, що Польща стала на шлях російської політики щодо України. Але це все ще можна змінити, і я сподіваюся, що це вдасться зробити».

Останніми місяцями в українсько-польських відносинах загострилися суперечки навколо історичної пам'яті. Наприкінці травня президент України Володимир Зеленський присвоїв одному з підрозділів ЗСУ почесне найменування «імені Героїв УПА». Це рішення викликало різку критику в Польщі, де УПА вважають відповідальною за масові вбивства польського населення під час Волинської трагедії.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про позбавлення Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі – ордена Білого Орла. Він ппояснив це рішення присвоєнням українському підрозділу найменування на честь Героїв УПА, водночас наголосивши, що цей крок не означає відмови Польщі від підтримки України у війні з Росією.

Пізніше голова канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький під час виступу у польському сеймі вжив термін «Східна Малопольща» щодо заходу України.



