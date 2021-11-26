«Томагавки» на борту, борець з «ІДІЛ» та піратами: що відомо про есмінець США «Арлі Берк», що зайшов у Чорне море

СЕВАСТОПОЛЬ – Есмінець США «Арлі Берк» (USS Arleigh Burke) зайшов у Чорне море, про це офіційно повідомила пресслужба штабу ВМС США в Європі та Африці. Що відомо про цей корабель і як часто він виконує місії у Чорному морі, читайте у матеріалі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Пресслужба штабу ВМС США в Європі та Африці повідомила 25 листопада, що американський есмінець «Арлі Берк» (USS Arleigh Burke DDG-51) прямує в Чорне море, де взаємодіятиме з партнерами та союзниками НАТО. ​

«Арлі Берк» почав перехід у Чорне море, щоб діяти разом з нашими союзниками НАТО та партнерами у цьому регіоні

«USS Arleigh Burke (DDG 51) почав перехід у Чорне море, щоб діяти разом з нашими союзниками НАТО та партнерами у цьому регіоні», – йдеться у повідомленні штабу в твітері.

У штабі наголосили, що «Арлі Берк» – це головний корабель класу есмінців із керованими ракетами.

«Вони були першими у світі есмінцями, оснащеними системами AEGIS», – підкреслили в пресслужбі штабу ВМС США в Європі та Африці.

Пізніше того ж дня Шостий флот ВМС США офіційно повідомив, що USS Arleigh Burke (DDG-51) увійшов у Чорне море в рамках планового патрулювання.

Зараз, як ніколи, ми твердо підтримуємо наших союзників і партнерів по НАТО в Чорноморському регіоні

У пресслужбі флоту повідомили, що корабель працюватиме разом із союзниками та партнерами НАТО в регіоні «для забезпечення безпеки та стабільності на цьому життєво важливому міжнародному водному шляху», щоб забезпечити «безпечне, стабільне та надійне морське середовище, а також зміцнити партнерський потенціал для підвищення ефективності та оперативної сумісності».

«Зараз, як ніколи, ми твердо підтримуємо наших союзників і партнерів по НАТО в Чорноморському регіоні. Військовий корабель США «Арлі Берк» є гордим символом відданості ВМС США свободі і безпеці на морі у всьому світі», – заявив командир есмінця Патрік Чепмен.

Учасник військових операцій

Згідно з інформацією з відкритих джерел, американський есмінець USS Arleigh Burke (DDG-51), названий на честь адмірала Другої світової війни Арлі Берка, починаючи з 1992 року бере участь у багатьох військових операціях.

Як повідомили у ВМС США, 1993 року есмінець «Арі Берк» брав участь в операції Provide Promise у Середземному та Адріатичному морях, у 2000–2001 роках брав участь у бойових діях у Середземному та Червоному морях, а також у Перській затоці.

Військовий корабель США «Арлі Берк» взяв участь у військовій інтервенції 2014 року проти організації «ІДІЛ», випустивши ракети «Томагавк» по цілях в Сирії

«23 вересня 2014 року військовий корабель США «Арлі Берк» (DDG-51) взяв участь у військовій інтервенції 2014 року проти організації «ІДІЛ», випустивши ракети «Томагавк» по цілях в Сирії, коли корабель перебував у Червоному морі», – повідомляє ВМС США.

Морські походи військового есмінця охоплюють майже всю земну кулю. Сайт Seaforces.org повідомляє, що Arleigh Burke (DDG-51) брав участь у навчаннях США та їхніх союзників у Середземному, Адріатичному, Червоному та Чорному морях. «Арлі Берк» брав участь у місії боротьби з піратством в Аденській затоці, в антипіратських операціях 2007 року в Сомалі, а в 2009 році був спрямований до східного узбережжя Африки.

Новітнє озброєння та системи ураження цілей

Ескадронний міноносець із керованим ракетним озброєнням USS Arleigh Burke (DDG-51), як випливає з матеріалів сайту новин для військовослужбовців США Мilitary.com, оснащений ракетами СМ-2МР, ASROC, «Томагавк», а також торпедами МК-46, 5-дюймовою гарматою Mk45 та ракетною установкою Sea Sparrow.

Система AEGIS («Егіда»), про яку згадували в пресслужбі штабу ВМС США в Європі та Африці, це корабельна багатофункціональна бойова інформаційно-керуюча система, яка є мережею корабельних засобів для управління, відстеження, наведення та ураження цілей.

Згідно з даними з відкритих джерел, ця сучасна комп'ютеризована система добре захищена і може функціонувати в середовищі, забрудненому хімічними, біологічними або радіологічними матеріалами.

Цей тип есмінців здатний забезпечувати багатоцільові наступальні та оборонні операції, кораблі можуть діяти як самостійно, так і у складі авіаносних ударних, надводних і десантних груп.

«Росія боїться таких есмінців у Чорному морі»

Керівник моніторингової групи «Інституту чорноморських стратегічних досліджень» та головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії зазначив, що «Арлі Берк» є головним кораблем і першим із серії американських військових есмінців Arleigh Burke.

За своєю ударною ракетною потужністю він перекриває весь Чорноморський флот Росії приблизно у півтора раза

– Ця серія виявилася вдалою: американці випускають та модифікують ці кораблі, але базові характеристики залишаються незмінними. Чому Російська Федерація так боїться, коли ракетні есмінці входять у Чорне море: у них на борту – 98 ракет плюс окремо 8 установок протикорабельних крилатих ракет «Гарпун». Тобто за своєю ударною ракетною потужністю він перекриває весь Чорноморський флот Росії приблизно у півтора раза. Це ударний корабель, універсальні ракети, які можуть бути комбіновані, залежно від завдання.

За словами Клименка, востаннє есмінець USS Arleigh Burke (DDG-51) заходив у Чорне море у 1998 році, після цього він виконував військові завдання в інших регіонах. Показовим для експерта є те, що захід «Арлі Берка» в Чорне море стане тридцятим заходом корабля нечорноморських країн НАТО в цьому році, з них вісім було есмінців такого типу.

Ми бачимо підвищену увагу до ситуації у Чорному морі

– Це важливо, оскільки ця цифра вже перевищила показник, зафіксований у 2014 році, після окупації Криму. Із березня до грудня 2014 року в Чорне море заходили 29 кораблів нечорноморських країн НАТО. І ми зараз маємо перевищення цього показника. Це добре: ми бачимо підвищену увагу до ситуації у Чорному морі.

Андрій Клименко нагадав, що президент Росії Володимир Путін 18 листопада заявив, що навчання НАТО в Чорному морі та польоти їхніх бомбардувальників за 20 км від анексованого Росією Криму «виходять за певні межі». Ця заява пролунала після заходу в Чорне море американських військових кораблів Шостого флоту США. На тлі риторики Кремля новий захід американського есмінця в Чорне море може мати демонстраційний характер, вважає експерт.

Якщо повітряне патрулювання – це розвідка, захід військового корабля – це, безумовно, елемент стримування

– Якщо повітряне патрулювання – це розвідка, захід військового корабля – це, безумовно, елемент стримування. Це пов’язано з подіями, що відбуваються, з величезним обсягом інформації про плани Росії щодо України та реакцією на це наших західних партнерів. Тим часом турецький фотограф Yörük Işık, який спеціалізується на спостереженні та фотографуванні кораблів біля берегів Босфору, оприлюднив у четвер, 25 листопада, фотографію, на якій американський військовий есмінець проходить через протоку Дарданелли, прямуючи до Чорного моря.

Останнім часом американські військові кораблі все частіше заходять до Чорного моря. 30 жовтня в рамках планового патрулювання в Чорне море зайшов есмінець ВМС США USS Porter з керованими ракетами типу Arleigh Burke, 3 листопада – великий танкер-заправник ВМС США USNS John Lenthall, а 4 листопада в Чорне море зайшов флагман Шостого флоту ВМС США USS Mount Whitney.

Як повідомили тоді в пресслужбі Шостого флоту США, «союзники та партнери НАТО виступають разом, щоб забезпечити безпечне, стабільне та надійне Чорне море, нарощуючи партнерський потенціал для підвищення ефективності та оперативної сумісності».

Москва у відповідь звинуватила альянс у «провокаціях», а також провела чергові військові навчання у Чорному морі.

В МЗС України стверджують, що після анексії Росією Криму необхідно посилити присутність НАТО в Чорному морі.