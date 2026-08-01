Естонія готує школи до атак БПЛА за досвідом України

В Естонії у місті Тарту підготовка до нового навчального року в школі – не звичайний косметичний ремонт. Робітники ретельно обклеюють вікна спеціальною захисною плівкою. Щоб захистити школярів під час нальоту БПЛА, влада звернулася до досвіду українців. З початку року дрони не раз пролітали над країною. На це звертає увагу телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее время», створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

Тарту розташоване всього за 45 кілометрів від російського кордону. Цього року повітряний простір Естонії вже кілька разів порушували безпілотники. У тому числі українські – як пояснював представник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, російські військові навмисно перенаправляють безпілотники ЗСУ у бік країн Балтії, використовуючи засоби радіоелектронної боротьби.

Щоб захистити школярів, влада міста звернулася до досвіду українців, розповідає віцемер Мартін Бек.

Захисна плівка

« Ми вирішили покрити зовнішні вікна спеціальною плівкою . Якщо в радіусі ста метрів станеться вибух, розбите скло не завдасть шкоди тим, хто ховається всередині. Про те, що розліт осколків – це одна з головних проблем, ми дізналися від наших українських колег», – говорить він.

Захисна плівка – лише частина нових заходів безпеки, які зараз упроваджують у десятках шкіл і дитячих садках Тарту. Педагоги зізнаються: коли дрони вперше залетіли в Естонію, вони виявилися до цього не готові.

«Ми не знали, що робити, тому що не були підготовлені. Ч есно кажучи, ми й самі були налякані , – згадує директор школи Карін Лукк. – Але, обговорюючи це з учителями, ми зрозуміли: якщо щось подібне відбувається, ви зобов'язані зберігати спокій, щоб показати дітям, що ми контролюємо ситуацію».

План евакуації

Як каже Лукк, щоб уникнути паніки, у школах розробили чіткий план дій на випадок реальної загрози та визначили приміщення, де можна сховатися.

« Прописані маршрути евакуації: як діти спускаються з четвертого поверху, з третього і так далі, що саме роблять учителі , – ділиться Лукк. – У цих безпечних кімнатах у нас уже стоять шафи з аптечками першої допомоги, туалетним папером, рукавичками і всім необхідним на випадок, якщо нам доведеться перечекати там дві, три або чотири години».

«Щоб був хоча б якийсь захист»

Батьки школярів підтримують такі нововведення.

«Мені набагато спокійніше від того, що школа не сидить склавши руки. У нинішній ситуації дуже важливо, щоб був хоча б якийсь захист. Я вважаю, що дітям краще бути підготовленими до загрози безпілотників. Набагато краще, коли вони знають, як діяти », – каже мати учня Айрін Трейман-Ківесте.

Тим часом влада Естонії розгортає нову систему моніторингу повітряного простору для виявлення дронів, а волонтерські організації навчають мирних жителів керуванню FPV-ронами. За словами засновника проєкту Kuri Kotkas Тааві Котки, вільних місць на курсах уже немає – усі групи заповнені. Сама програма підготовки прямо спирається на досвід російсько-української війни.



