Три українські клуби в Кубку Європи ФІБА. Чи є шанс пробитися далі?

Одразу три українські клуби стартують в 1/8 Кубка Європи ФІБА – «Прометей» із Кам'янського, «Дніпро» та «Київ-Баскет». Матчі розпочалися вже сьогодні. І не минуло без втрат для українців.

Як клуби пробивалися до 1/8?

«Прометей», який вперше зіграв на європейському рівні, вийшов до 1/8 з першого місця в групі B. В активі команди три перемоги з трьох можливих. Клуб із Кам'янського в 1/16 виявився сильнішим за іншого представника України – «Київ-Баскета» (72:66), не залишив шансів болгарському «Рільські» (89:76), а потім ще й вирвав перемогу в австрійського «Капфенберга» в останній чверті (58:64).

«Київ-Баскет», після поразки співвітчизникам, обіграв австрійський «Капфенберг» (51:61) та поступився болгарському «Рільські» (69:74). Проте кияни за різницею закинутих та пропущених м'ячів посіли друге місце в групі та також вибороли путівку до наступного етапу.

Розпочав євросезон клуб із Дніпра з перемоги над швейцарським «Фрібургом» (57:62). У другому матчі групового етапу Кубку Європи ФІБА «Дніпро» програв польському «Анвілу» (71:74), але вийшов внаслідок різниці забитих та пропущених очків.

Із ким грали?

Матчі 1/8 Кубка Європи відбуваються в «баблах» – ізольованих таборах, але в форматі одного матчу, на виліт. Отже, хто грає проти українських клубів:

«Дніпро» грає проти румунської «Ораді». У минулому етапі Кубку ФІБА Європи румуни на груповому етапі виступали в квартеті D і завершили турнір на третьому місці, програвши болгарським «Балканам» (58:55) та румунській «Сібіу» (70:78), але вигравши у турецького «Бешикташа» (91:83). «Ораді» за додатковими показниками виявився однією з кращих команд серед тих, хто фінішував третіми в своїх четвірках. Переможець у чвертьфіналі зійдеться з переможцем пари «Сібіу» (Румунія) – «Реджо-Емілія» (Італія).

«Київ-Баскет» завтра гратиме проти ізраїльської команди «Іроні». У 1/16 команда була другою в групі С. Команда виграла у португальского «Спортинга» (86-81), угорського «Сольнокі Олай» (90-73), проте поступилася «Сталі» з Польщі. У чвертьфіналі переможець цієї пари зіграє з переможцем пари «Іракліс» (Греція) – «Анвіл» (Польща).

«Прометей» проти бельгійського «Монса». Свій єврокубковий шлях колектив з Монса розпочинав ще в Лізі чемпіонів ФІБА. Він виграв у півфіналі кваліфікації у польського «Анвіла», а потім був вимушений збирати речі після поразки від данського «Баккен Беарза». Не краща ситуація була і в Кубку Європи. У групі А «Монс» виграв одну гру проти угорського «Керменду» та зазнав двох поразок від італійського «Реджо-Емілія» та грецького «Іракліс». Попри це гравці «Монс» стали одними з кращих серед всіх команд, які зайняли треті місця в своїх групах. Переможець цієї пари виходить у чвертьфіналі на переможця пари «Сталь» (Польща) – «Ден Босх» (Нідерланди).

Прогнози від експертів

Напередодні ігор ми запитали в експертів: «Чи зможуть українські клуби пробитися до наступного етапу?»



Максим Гайовий, ведучий #ProUkrBasket, співзасновник спортивного агентства Dream Bigger: На мій погляд, усі три наші команди сильніші за своїх суперників. Особливо, якщо казати про «Прометей» та «Дніпро», то вони сильніші за комплектацією. «Київ-Баскет» сильніший, завдяки своєму минулорічному єврокубковому досвіду, завдяки тренерові, і за тим, на якому команда ходу. Вони були в прекрасному ритмі, упали в певну яму, яка склалася акурат після карантинної паузи, але зараз вони набрали свій темп.



Що стосується суперників, відкриваєш ростер і не знаходиш там жодного прізвища, яке б було відомо на рівні європейського баскетболу. Усе ж треба констатувати, що Санон, Стефєнс, Кравцов, Бобров, Лукашов, Липовий – це люди, які грали на чемпіонатах Європи та світу, в Євролізі, в чемпіонатах Іспанії. Тому вважаю, що «Прометей» та «Дніпро» мають грати просто класом. Але така ситуація, що у них дуже важкий графік, і в них зараз є лише один матч, щоб пройти далі.

«Київ-Баскет» мене турбує якраз суто кадровою втратою. Там не зможе зіграти Джейкобсон. І тут справа не так в персоні гравця, як той факт, що у киян залишається лише два «великих». І ця втрата Джейкобсона може стати фатальною. Бо ізраїльські команди вміють провокувати, і якщо Коренюк набере фолів, а Павлов не буде встигати, то він просто буде нервувати, бити по руках і незавжди це Сергію йде в плюс.



Андрій Білик, баскетбольний редактор Tribuna.com: Головне, чого зараз робити не варто – це обтяжувати представників України в Кубку Європи ФІБА якимось неймовірним рівнем очікувань. У кожного із них вистачає власних проблем.

«Дніпро» наразі лише вчиться грати із Ді Джеєм Купером, а це стрижневий баскетболіст команди, основний її плеймейкер та один із найбільш зіркових гравців. «Прометей» останнім часом мав справжню біду зі складом: у поєдинку проти «Будівельника» минулої суботи Рашад Вон та Майкл Маєрс вперше за декілька тижнів отримали звичне для них навантаження. «Київ-Баскет» знову поїхав до Європи за відсутності важливого для Айнарса Багатскіса гравця. Майкл Джейкобсон не має якоїсь шаленої статистики – але загроза з периметру від передньої лінії дуже важлива у сучасному баскетболі. Владислав Коренюк та Трейвін Тібодо її не дадуть.

На мою думку, вихід двох наших команд до чвертьфіналу Кубку Європи стане непоганим результатом, а потрапляння бодай одного представника України до «Фіналу чотирьох» – чудовим. Все, що краще – то взагалі буде невеличким баскетбольним дивом. Яке мені, звісно, хотілося б побачити, але навряд. Втім, це той випадок, коли буду радий помилитися.

Найгіршими мені вбачаються шанси «Київ-Баскета»: у столичної команди аж надто складний пул із дуже потужними суперниками на чолі із грецьким «Іраклісом», топ-фаворитом усього змагання (кияни можуть зустрітися із ним у чвертьфіналі). А ось «Прометей» та «Дніпро» можуть подарувати українським вболівальникам позитивні емоції. Для цього обидві команди мають зіграти у свій кращий баскетбол в сезоні. Але якщо не зараз демонструвати усі можливості зіркових ростерів, що зібрані у Кам'янському та Дніпрі, то коли ще

Що далі?

Перші втрати серед українських клубів вже є. «Прометей» не зміг пройти бельгійський «Монс». Матч завершився з рахунком 81:88

Наразі за свою щасливу путівку бореться «Дніпро», а вже завтра на євроарену вийде «Київ-Баскет».