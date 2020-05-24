Facebook та Instagram запускають послуги онлайн-магазинів, щоб допомогти малому бізнесові

Найбільша соціальна мережа світу запускає нову послугу під назвою Facebook Shops, яка, як заявляє компанія Facebook, має допомогти малому бізнесові впоратися з економічним впливом коронавірусної пандемії. Оглядачі переконані: засновник соцмережі Марк Цукерберґ може скласти конкуренцію компанії Amazon, яка значно виграла від кризи через COVID-19.

«Це найбільший крок, який ми наразі зробили [у сфері електронної комерції]», – заявив засновник найбільшої соціальної мережі у світі Марк Цукерберґ у вівторок, 19 травня, анонсуючи запуск послуги онлайн-магазинів на платформі мережі Facebook.

Нова функція Facebook Shops дозволятиме підприємцям продавати свої товари прямо з соцмережі – причому також і з мережі Instagram, яка теж належить компанії. Створення магазину при цьому безплатне, соцмережа нібито зароблятиме свої гроші з реклами.

Наступного дня після заяви Цукерберґа акції компанії Facebook досягли найвищого рівня – 230,75 доларів, подорожчавши на 6,4%, повідомляють ЗМІ.

Компанії-продавці просто завантажуватимуть свій каталог товарів, який користувачі соцмережі зможуть переглядати, зберігати й замовляти.

«Ми рекомендуємо створювати магазини компаніям, які продають одяг, аксесуари (в тому числі сумки і валізи), меблі для дому і товари для дітей, але компанії інших типів також можуть використовувати цей розділ для збільшення охоплення на фейсбуці», – мовиться на сайті соцмережі.

Instagram-шопінг

Особливо примітним стало те, що Instagram, наприклад, вже й так дуже широко використовують для продажу товарів – від послуг косметологів і до магазинів взуття, і мережа «магазинів» там і так чимала. Тепер завдяки новим функціям бізнесові стане ще легше пропонувати свої товари, а користувачам – знаходити те, що їх цікавить.

Для того, щоб оформити свій магазин за новими функціями, потрібно виконати кілька вимог: дотримуватися торговельної угоди й правил комерції соцмережі, мати бізнес-профіль у мережі Instagram, продавати насамперед матеріальні товари й мати бізнес-профіль, підключений до каталогу мережі Facebook.

Конкуренція Безосу

У компанії кажуть, що метою соцмережі є допомогти малому бізнесові, який ледь кінці з кінцями зводить на тлі економічних наслідків коронавірусної пандемії у світі.

«Основна ідея полягає в тому, що будь-який малий бізнес може легко запустити магазин, щоб продавати речі безпосередньо через наші програми. Якщо ви «завітаєте» у чийсь магазин, ви зможете побачити історію цього малого бізнесу, побачити їхні товари і придбати їх у наших застосунках», – написав на своїй сторінці Цукерберґ.

Заява засновника соцмережі Facebook пролунала на тлі збільшення попиту на послуги онлайн-магазинів у світі. Згідно з індексом мільярдерів агентства Bloomberg, засновник компанії Amazon Джефф Безос – один із небагатьох мільярдерів, який із початку 2020 року в багато разів збільшив свої статки.

Тож Facebook намагається також скористатися ситуацією, вважають деякі оглядачі, які одразу звернули увагу на те, що Facebook із високою часткою ймовірності може скласти конкуренцію компанії Безоса.

«Facebook позиціонує себе як конкурента компаніям Amazon та eBay із новою функцією електронної комерції, яка дозволить подолати розрив між користувачами і брендами – сміливою грою, яка може принести додаткові потоки доходу, а також нові прибуткові дані для «гіганта» серед соцмереж», – пише видання Financial Times.

Лайв-шопінг

Іще одна нова функція має дозволити людям здійснювати покупки прямо під час прямих відеотрансляцій, дозволяючи брендам «тегувати» предмети зі своїх каталогів у мережі Facebook, щоб вони відображалися під час прямого ефіру.

За словами засновника компанії Facebook, найближчим часом Facebook Shops також планує почати використовувати штучний інтелект і технологію доповненої реальності для створення кращих умов для здійснення покупок онлайн. «Ми автоматично будемо ідентифікувати і відмічати продукти у стрічках новин, щоб люди могли легко переходити до покупки, коли знаходять речі, які їм подобаються», – пояснив Цукерберґ.

Нова функція вже почала працювати на платформі Facebook у Сполучених Штатах і влітку набуватиме більшого поширення на платформі Instagram.

Компанія Цукерберґа продовжує постійно запроваджувати нові функції – наприклад, соцмережа вже додала послугу онлайн-знайомств.

Окремо соціальна мережа заявляє про активну боротьбу із фейками. Цукерберґ у лютому заявив, що адміністратори соціальної мережі щодня видаляють близько мільйона фейкових акаунтів, частина з яких пов’язана з політичними кампаніями різних урядів.

Збереження особистих даних є вразливою темою для компанії, яка потерпіла від кількох скандалів, пов’язаних із витоком таких даних своїх користувачів на користь консультаційної компанії Cambridge Analytica, чи поширенням неправдивих новин через мережу, пов’язаним із втручанням Росії у президентські вибори у США 2016 року.