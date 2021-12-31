«На Новий рік обіцяють сніг». У Дніпрі вперше зняли новорічний сімейний фільм

У Дніпрі презентували новорічний сімейний фільм «На Новий рік обіцяють сніг». Це перша ігрова короткометражна стрічка, знята за останні роки в місті, яке вважається «некінематографічним». Творці фільму кажуть: серед іншого, ставили за мету показати, що це – незаслужене кліше: Дніпро має достатньо локацій, які добре виглядають на широкому екрані.

Стрічку вже побачили глядачі міжнародних фестивалів за кордоном, а на одному з них він взяв срібну нагороду. У січні 2022 року відбудеться світова прем'єра.

Історія, яка вмістилася у 20-хвилинний фільм, проста й добра. Це розповідь про пригоди хлопчика Сашка, який під Новий рік рятує життя людини. Виробник фільму – приватна продакшн-компанія Contrabas video production, частину коштів на фільм виділили з міського бюджету Дніпра.

Виконавцю головної ролі у фільмі «На Новий рік обіцяють сніг» Араму Вінковському – 10 років. Розповідає: п’ять із них він знімається в рекламних роликах та кіно. Хлопчик каже: працювати над цією стрічкою було непросто.

Я бачив готовий фільм, але я сам собі не дуже сподобався. Мені точно треба покращуватися

«Моя мама – костюмер фільму. Вона приміряла на мене різні куртки, різний одяг для фільму. Ми пройшли з нею 11 кілометрів, потім сіли на маршрутку. Коли приїхали додому, я так радів... Я бачив готовий фільм, але я сам собі не дуже сподобався. У мене є недоліки, мені точно треба покращуватися», – зазначив Арам Вінковський.

8-річна Роза Дитятковська також зіграла одну з головних ролей. Фільмували в січні 2021 року, коли Дніпро засніжило й було дуже холодно, згадує вона.

«Була така смішна історія у перший день зйомок. 20 градусів морозу. Усім запалили бенгальські вогники, а моїй сценічній «мамі» – не запалили. Кричать: «Мамі Рози, мамі Рози!». Стоп, які «розы», де їх взяти в мороз?..» – розповіла дівчинка.

Фільм створений у Дніпрі й руками людей із Дніпра

Режисерка й співпродюсерка фільму Олександра Тесленко розповідає: вони з чоловіком – батьки двох дітей, і перед Новим роком відчувають брак тематичного сімейного кіноконтенту. Так з’явилася ідея створити фільм самим.

Велика кількість людей мені допомагала безкоштовно. Іноді ми працювали по 17-18 годин на добу

«Сценарій написала Марина Артеменко. Дуже допоміг Владислав Попко, це виконавець однієї з ролей. Це мій викладач з університету імені Карпенка-Карого. І, звичайно, були мої правки як режисера. Велика кількість людей мені допомагала безкоштовно. Іноді ми працювали по 17-18 годин на добу. Але якщо глянути на кадри, на обличчях цього не видно – всі дуже щасливі», – зауважила режисерка.

Генеральним продюсером фільму виступив чоловік Олександри Руслан Тесленко, керівник приватної продакшн-компанії Contrabas video production. У стрічку вклали понад 2 мільйони гривень власних коштів, сказав він у коментарі Радіо Свобода.

«Наша концепція така – не будемо знімати кіно, яке ми не зможемо показати своїм дітям, ми знімемо фільм сімейний, новорічний, зрозумілий нашим дітям. Ми також старалися, щоб по-максимуму фільм був створений руками людей з Дніпра», – зауважив Руслан Тесленко.

У роботі над фільмом брали участь більше ніж сотня людей, додав Тесленко. Більшість дітей зіграли юні учні кіношколи Contrabas video production у Дніпрі. «Дорослі» ролі виконували актори дніпровських театрів.

«Хочемо відкрити Дніпро для кінематографістів»

Близько пів мільйона гривень на фільм виділили як грант з міського бюджету Дніпра в рамках програми «Культурна столиця». Голова художньої ради при міському голові Григорій Гельфер каже: це перший ігровий фільм, який співфінансували з міської скарбниці (до цього було кілька документальних), але – не останній.

В нас є чудові локації, найрізноманітніші – від покинутих заводів до красивих пейзажів. Тут можна знімати все

«Розвиток кіноіндустрії в Дніпрі – це на порядку денному стоїть. Разом з областю ми створили кінокомісію – орган, який буде сприяти кіновиробництву у нас. У нас є й акторська база, і спеціалісти зі звуку, зі світла, але вони, на жаль, не знаходячи можливостей для самореалізації, їдуть з Дніпра. І в нас є чудові локації, найрізноманітніші – від покинутих заводів до красивих пейзажів. Тут можна знімати все. Ми хочемо відкрити Дніпро для кінематографістів, приваблювати сюди людей, які знімають кіно, і відповідно покращувати імідж нашої малої батьківщини», – сказав Григорій Гельфер.

Секрет успіху

Новорічна стрічка, знята в Дніпрі, вже почала свою фестивальну історію за кордоном. Днями вона принесла своїм творцям срібну нагороду кінофестивалю в Індії. Зараз її відібрали для показу на фестивалі в Японії, США та Великій Британії. А 24 січня 2022 року відбудеться світова прем'єра.

На запитання Радіо Свобода, в чому секрет успіху, режисерка Олександра Тесленко відповіла так: «Наша команда віддавалася роботі не на 100%, а, напевно, на 1000%. Працювали, тому що вірили в ідею».

«Ми заявили достатньо високий рівень кіновиробництва: це не любительське кіно, воно вирізняється «картинкою». Вкладено багато сил, душі й коштів у виробництво. І це знаходить відгук», – додав продюсер Руслан Тесленко.

Далі подружжя планує створити повнометражний ігровий новорічний фільм. Зйомки запланували також у Дніпрі.