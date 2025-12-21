Форма протесту: білоруські чоловіки фарбують губи червоною помадою на підтримку Марії Колесникової

Білоруська служба Радіо Свобода поговорила з кількома чоловіками, які приєдналися до «помадного» флешмобу.

Соратницю білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської та одну з лідерів протесту в Білорусі Марію Колесникову, як і майже всіх інших звільнених 13 грудня політв'язнів, кілька років утримували в умовах повної ізоляції: переважно в одиночній камері, без зв'язку з рідними. Але це її не зламало. На фотографіях, зроблених одразу після звільнення, Марія усміхається і показує долонями свій фірмовий знак – сердечко.

Також одразу після звільнення на обличчі Колесникової з'явилася її «фірмова» яскраво-червона помада, яку вона носила на всіх протестних мітингах 2020 року Масові протести у Білорусі відбулися у 2020 році і були викликані недовірою частини суспільства до оголошених результатів виборів президента.На той момент Олександр Лукашенко вже 26 років керував країною і його знову ЦВК оголосило переможцем на виборах 9 серпня 2020 року.Перші акції протесту розпочалися ще до дня голосування – через арешти та недопущення до участі у виборах опозиційних кандидатів.9 серпня, у день президентських виборів, перші офіційні екзит-поли повідомили, що, за їхніми даними, Олександр Лукашенко набрав майже 80% голосів, а Світлана Тихановська – менше від 7%.У відповідь на це, у Мінську та інших містах Білорусі, люди вийшли на вулицю, висловлюючи недовіру до оголошених результатів.Влада одразу вдалася до інформаційного блокування протестів: обмежили інтернет та мобільний зв'язок, а увечері перестали працювати новинні сайти.ОМОН та внутрішні війська почали розганяти протестувальників водометами, сльозогінним газом і світлошумовими гранатами, а також, за повідомленнями правозахисників, були вистріли гумовими кулями і навіть із вогнепальної зброї;За різними даними, силовики затримали у містах Білорусі до семи тисяч людей.Затриманих принижували, погрожували зґвалтуванням, били, утримували у нелюдських умовах, не надавали медичної допомоги.У відповідь на застосування сили 11 серпня протестувальники оголосили загальнонаціональний страйк, до якого приєдналися понад 20 підприємств, серед них найбільші заводи – МАЗ та БелАЗ.Влада вдалася до адміністративного тиску на працівників підприємств і бюджетників і почала влаштовувати «акції на підтримку» Олександра Лукашенка,Силовики змінили тактику – перестали розганяти акції, а почали хапати людей на вулицях у різних містах, намагаючись посіяти страх;Опозиціонерка Світлана Тихановська виїхала до Литви.8 серпня опозиція створила Координаційну раду із трансферу влади, члени якої ведуть переговори із представниками керівництва різних європейських країн.23 вересня таємно відбулася інавгурація Олександра Лукашенка.США, ЄС, Велика Британія та інші країни не визнали результати виборів і легітимність інавгурації Лукашенка.Українську позицію озвучив очільник МЗС Дмитро Кулеба, за його словами, «інавгурація» Лукашенка не робить його легітимним президентом Білорусі.Велика Британія, Канада, країни Балтії запровадили санкції проти Лукашенка та інших офіційних осіб, причетних до ймовірної фальсифікації виборів президента Білорусі та жорстокого придушення акцій протесту.Сам Олександр Лукашенко звинувачення у фальсифікації виборів та узурпації влади відкидає, він шукає підтримку у президента Росії Володимира Путіна.Правозахисники заявляли про, загалом, 12 тисяч затриманих людей, щонайменше шестеро загиблих та сотні важко травмованих..

Звільнення Марії, Віктора Бабарика та інших політв'язнів стало радісною подією для багатьох білорусів, як тих, хто живе в країні, так і за кордоном. Щоб висловити підтримку політв'язню, багато білорусок почали публікувати в соцмережах фотографії своїх губ, нафарбованих яскраво-червоною помадою.

До «жіночого» флешмобу з макіяжем приєдналися і деякі чоловіки. Вони також публікували фотографії та відео, на яких їхні губи нафарбовані червоною помадою – як у реальності, так і за допомогою штучного інтелекту.

Флешмоб очікувано викликав негативну реакцію білоруської влади. Телеканал, близький до білоруських силовиків, опублікував кілька фотографій акції з підписом «Дошка ганьби».

«Я не вважаю це зрадою чогось чоловічого. Це було круто, весело», – сказав один із тих, хто приєднався до флешмобу. «Ми вільні люди. У мене немає проблем із червоною помадою», – розповів ще один співрозмовник, який «позичив» помаду у дружини.

Павло Лауцевич розповів, що не сумнівався у своєму рішенні приєднатися до флешмобу з помадою. Він намалював на своїй старій фотографії собі яскраво-червоні губи за допомогою нейромережі ChatGPT і виклав фото в інтернет.

«Я хотів висловити солідарність, відкрито показати свою радість з приводу події, що відбулася. Думаю, всі демократично налаштовані білоруси чекають на хороші новини. Останнім часом їх було не так багато. Це була новина, яку не можна було пропустити»

Павло зазначає, що понад 97% реакцій на його фото з помадою були позитивними:

«Я побачив велику підтримку того, що зробив. Я не сприймав це як якийсь подвиг. Для мене природно носити рожеву сорочку, і я не вважав це зрадою чогось чоловічого. Це було круто, весело. Сподіваюся, що всім, хто це бачив, сподобалося, і вони усміхнулися, як це зробив і я, дивлячись на себе»

Білорус Міхал, який зараз живе в Німеччині, працює у сфері IT і займається криптографією (він просить не називати його прізвище), теж виклав у мережу фотографію з яскраво-червоною помадою, яку створив за допомогою нейромережі Gemini:

«Мені дуже подобається Марія. Багато хто в Німеччині її знає. Німеччина планує прийняти її тут», – пояснює він. «Я багато років займаюся активізмом. Я зрозумів, що негативні теми не дуже сприятливі для нас. Тому нам потрібно шукати позитив, – пояснює він причини участі у флешмобі. – Я проводжу багато часу в Threads. Я знаю, як працює алгоритм. Коли я побачив усе це, я швидко відреагував і опублікував пост».

Міхал зауважує, що деякі люди не одразу зрозуміли мету флешмобу, і йому довелося пояснювати, що це не ЛГБТ-акція, а знак солідарності зі звільненими політв'язнями.

Дзяніс: «Це знак радості»

Дзяніс (ім'я змінили з потреб безпеки співрозмовника – ред.) каже, що для нього кожен день звільнення політичних в'язнів – щасливий день. Він особисто знає Марію Колесникову:

«Коли Марію звільнили, багато хто відзначив її настрій. П'ять років не зламали її внутрішній дух, її людяність. Вона вийшла з в'язниці такою ж натхненною, повною любові до світу. Це заряджає енергією»

Дзяніс зауважив, що деякі його друзі нафарбували губи червоною помадою, і він також захотів висловити свою підтримку. Він зізнається, що йому довелося подолати внутрішні стереотипи про те, як має виглядати чоловік, але бажання солідаризуватися було сильнішим.

Андрій Жук: «Ми вільні люди»

Андрій Жук, власник варшавського бару «Банки-бутилки», каже, що не вагаючись опублікував відео з нафарбованими губами: червону помаду він знайшов удома, бо має дружину та двох доньок-підлітків. На відміну від інших співрозмовників, він отримав багато образливих коментарів.

«Те, що вони написали під моїм постом, – жахливі речі. Але ми вільні люди. У мене немає проблем із червоною помадою», – усміхається Андрій.

Сергій Лосєв: «Це про любов»

Сергій Лосєв – родом із Росії, але теж приєднався до флешмобу. Він живе в Німеччині з 2004 року і працює лікарем у центрі дослідження раку.

«Це була значуща участь у найяскравішому і найчудовішому флешмобі, який я коли-небудь бачив. Мене найбільше вразив масштаб», – зізнається Сергій. Співрозмовник вважає важливим, щоб ті, хто бачить цей флешмоб, зрозуміли, що вони не самотні, що попри навколишню темряву, є іскри надії. «Це був виклик, це була провокація. Але це було настільки щиро, що я сказав собі: я маю взяти участь», – каже Сергій.

Лосєв каже, що побачив цілу стрічку повідомлень у Threads про звільнення політичних в'язнів у Білорусі, і одночасно з цим у мережі поширилися фотографії жінок з яскраво-червоною помадою на підтримку Марії Колесникової.

За його словами, флешмоб не залишив його байдужим. У підсумку Лосєв теж виклав фотографію, на якій у нього губи нафарбовані помадою, і три сердечка – біле, червоне, біле. Кольори обрані на честь біло-червоно-білого прапора, який використовує на своїх акціях білоруська опозиція.

Влада Білорусі вважає біло-червоно-білу символіку «екстремістською» і порушує за її використання кримінальні справи

Удома у Лосєва помади не було, тому він зробив селфі та збільшив насиченість фотографії, внаслідок чого губи вийшли яскраво-червоними.

Співрозмовник вважає, що важливо, щоб ті, хто бачить цей флешмоб, «зрозуміли, що вони не самотні, попри навколишню темряву, що десь є іскри, є надія»:

«Дівчата, яких я знаю з Білорусі, розкидані по всій Європі, по всьому світу, але тут же кинулися (публікувати фото). Увечері я також бачив хлопців, чоловіків із Білорусі, які теж підтримали флешмоб. Мені це здалося чудовим, тому що йшлося про любов, а не про вульгарність. Так, це був виклик, це була провокація. Але це було настільки щиро, що я сказав собі: я мушу взяти участь»

Лосєв визнає, що його фотографія викликала негативну реакцію в мережі, але це його не турбує. Він радіє з того, що людей зацікавило, що цей флешмоб означає, і вони запитували, прапор якої країни він опублікував.