Французький суд переніс справу щодо закриття «представницького центру ДНР» у Марселі

Ліон – Суд вищої інстанції французького міста Екс-ан-Прованс відклав на березень слухання в справі про відкриття в Марселі «представницького центру» угруповання «ДНР», яке в Україні визнане терористичним.

Одним із першим поширив цю новину в соціальних мережах Жераль-Юбер Фаяр, він називає себе «почесним консулом» цього «представництва» і представляє перенесення справи як перемогу, саму ж судову справу називає «нападом на представництво».

Прокурор Французької Республіки вимагав скасування державної реєстрації асоціації, однак адвокат звернувся з клопотанням перенести слухання у зв’язку з необхідністю підготовки й подання важливих доказів та свідків на користь доповідача.

Наступне засідання заплановане на перше березня цього року в тому ж суді.

Раніше влада Франції засудила створення асоціації, яка називає себе «представницьким центром ДНР у Франції» і передала цю справу до прокуратури.

У самому «представництві» стверджують, що виконують виключно гуманітарну місію для кращого розуміння проблем мешканців Донбасу жителями й владою Франції.

Франція не перша

«Представницький центр ДНР у Франції» був відкритий у кінці вересня минулого року. Його вдалося відкрити без попередньої згоди влади Франції через лазівку у французькому законі, яка дозволяє реєструвати асоціації (громадські організації) за спрощеним режимом.

Фізична адреса «представництва» – невелике приміщення в багатоповерховій офісній будівлі поруч з кількома агенціями нерухомості й крамницями. А юридична адреса – це приватний будинок у прованській глибинці, за 70 кілометрів від Марселя, у містечку Куду з населенням 3,5 тисячі людей. У Куду немає залізничної станції, а автобуси туди ходять лише кілька разів на день, дорога туди забере понад годину.

Це вже п’ята європейська країна, де представники угруповання «ДНР» намагаються відкрити своє «представництво». Раніше це було в Греції, Фінляндії та Італії, а найперше «консульство» було відкрито у чеській Остраві в 2016 році, де, згідно з рішенням Крайового суду, його закрили. Однак уперше це відбувається у Франції – країні, яка є членом «нормандської четвірки» і гарантом виконання Мінських угод.